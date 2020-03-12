訓練心得／消失的42.195 用線上馬補回來

期待原本應該在賽道上享受歡樂享受這不分彼此的加油與鼓勵，一個疫情打亂了所有活動，除了無奈還是無奈，三聲無奈，名馬大會真如女人心海底針，原本以為會比照東馬名額保留，結果獨樹一格，改成線上馬，連跑馬規則最後都出乎意外，從錯愕到接受，正面思考想，或許名馬希望不管在什麼狀況下，不要忘記運動，認真的女人最美麗，跑步的女人最年輕。3月8日話說萬事起頭難，感謝名馬團的姐妹們，義不容辭地跳出來號召身邊親朋好友，真的是乾爹乾娘都找了，只差祖宗沒找來幫忙，就在3/8這天辦起了一場AV盃野餐路跑，雖然只是短短的10.55公里，但卻緊緊繫著參與的姐妹們的心，在跑道上一度感覺自己真的是跑在名馬的跑道上，那時什麼呢？就是不分彼此你我，共同的凝聚力與目標，將消失的42.195找回。

既然頭已開啟，接下來再一步步的向前目標就在眼前，但礙於工作、家庭，最後，僅有的時間只有短短的不到一小時，最後，選擇跑步機，因為，那是可以讓我在這些狀況下可以兼顧的。未完成的75%邁向50%的第二天，在跑步機上的自己超級厭世，感覺就像隻老鼠一直在原地跑，因為在跑步機上只有自己，只能對自己對話，對自己加油與鼓勵，開始對自己身體對話，感覺自己身心，不要急放輕鬆，邊跑邊感覺，也對自己說我就是在賽道上，開始幻想賽道上的加油聲，幻想跑到某一個點準備拍照，的最後的1K開始幻想要整裝美美進入會場，進入拱門轉身對大會工作人員敬禮後，後奔向男執將小T送到手上，很好今天完成了50%，剩下50%妳一定也可以的，就這樣剩下50%週而復始的對話與情境不斷不斷的重複上演著，直到真的最後1K,內心著實感動，又完成了一次挑戰，或許有遺憾，但體驗了不同的跑步樂趣。

最終

感謝 @Erica（エリカ） @Vita Huang @小藍 - 記憶之切片良性居多。 @Ellen （族繁不及備載），3/8一起參與AV盃的姐妹們，因為您們才有動力跑下去完成，2021名馬等我這次是真實的在賽道上跑著