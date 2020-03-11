快訊

兩天前接任務…13醫護不吃不喝不上廁所 接361國人回台

因應新冠肺炎疫情 關島馬拉松延期

中央社 / 台北11日電
原本4月5日在關島舉辦的關島馬拉松將延期至9月13日舉行。 聯合報系資料照
原本4月5日在關島舉辦的關島馬拉松將延期至9月13日舉行。 聯合報系資料照

新冠肺炎疫情升溫，關島觀光局今天宣布，原本4月5日在關島舉辦的關島馬拉松將延期至9月13日舉行。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續升溫，衝擊不少大型活動行程，關島觀光局今天發出新聞稿宣布，關島最盛大、最具聲望的長跑賽是關島馬拉松，也因應疫情，考慮跑者健康及維護公眾利益，決定今年第8屆賽事將從4月5日延後到9月13日舉行。

關島觀光局表示，目前關島尚無確診的新冠肺炎病例，延後馬拉松只是一個預防性的措施。

關島觀光局說，將繼續與主辦單位、協辦單位和政府部門緊密合作，以確保2020年關島國際馬拉松賽事成功舉辦，也期待並歡迎參賽者9月來關島，沿著關島西部美麗海岸，在迷人的日出曙光中完成比賽。

相關新聞

跑步知識／操場跑步遇三寶 談操場常規與跑步禮儀

路跑越來越盛行 ，在操場跑步也會遇到三寶?? 有時跑操場時也會撞到人，或是突然對方來一個即停後側步等等 操場當然也有它的安全規則，保護自己也保護別人 共享操場，方便自己也方便別人 操場共分

訓練心得／雙橋自主全馬 用愛與勇氣從山邊跑到海邊

從沒想過，我，居然可以獨跑完成一場自主全馬，因為愛與勇氣。 新竹馬沒了啦 那天，在大湖草莓馬大快朵頤站站停的吃了滿腹又大又紅的草莓，心滿意足曬著陽光回家的路上，還跟許久不見的朋友聊著我下一場

訓練心得／歡慶女神凱西大喜之新店➡️新竹87公里

過年前收到凱西女神宴客邀約的第一時間心裡頭就在思考要用什麼樣的方式來表達祝福與誠意，身為跑者的我開始盤算著一路從台北跑到新竹參加喜宴的可能性。 雖然在不久前才柱著拐杖參加完山貓前任團長老孫的結婚

帶小比旅跑台灣／與蘭有約半程馬拉松 有馬跑是幸福的

拖了好幾天，終於想要還債了。 最近新冠肺炎疫情的關係，很多賽事不是延期就是停辦，在228這天原本要參加愛上山上水道馬拉松，但無奈也因為疫情的關係，延期到12月。 因為在家裡悶的慌，又怕小比在家

因應新冠肺炎疫情 關島馬拉松延期

武漢肺炎疫情升溫，關島觀光局今天宣布，原本4月5日在關島舉辦的關島馬拉松將延期至9月13日舉行

跑步知識／非常時期的練跑方式

隨著疫情的關係影響到一連串的賽事停辦或延期！但是這段時間跑步的練習還是不能鬆懈，畢竟強健體魄也是增加防護力的重點之一！防疫期間最怕人跟人之間的群聚傳染，除了勤洗手、適時飲水、出入人多的地方要戴口罩外，

影片剪輯／高樹密鄉國際馬拉松補給加油篇

屏東高樹蜜鄉馬拉松最讓跑者津津樂道的就是「超強補給」 根本不會讓跑者餓到肚子然後又是最健康的方式獲得飽足感 屏東高樹馬就是這麼狂所以每年也就吸引到了成千上萬的跑者前來參加 今年錯過了沒關係 明

賽事心得／高樹密鄉國際馬拉松 日頭傷焰、啉傷濟、吃傷飽

2020的農曆年真是多災多難，新冠病毒肆虐全球，各種休閒活動全被打亂，原年後的「第一跑」(2/9)—「高雄富邦國際馬拉松」也取消了。還好，2/16這場「屏東高樹蜜鄉國際馬」，在好山、好水、好鮮(仙)氣

跑步小品／一個跨性別跑者的馬拉松之路

女生的樣貌，從來就不只一種... 而我大概是比較特別的那種吧(笑)。長話短說，在人生的前20年，我都沒被當個真正的女生過。因為外生殖器官長得跟大多數女生不太一樣，出生證明寫的是男生，大家也都如此理所

名古屋馬拉松一山麻緒奪冠 拿下東奧出賽資格

日本出賽東京奧運女子馬拉松項目的最後一場選拔賽、名古屋女子馬拉松今天在寒冷的雨中舉行，日本22歲選手一山麻緒以2小時20...

受疫情影響 統一發票盃路跑活動延期舉辦

財政部今天宣布，今(109)年統一發票盃路跑活動臺中場原訂於今年4月19日舉辦，受近期肺炎疫情影響，為確保參賽民眾健康，...

訓練心得／大坑步道 Trail Run

台中熱門的大坑步道 平時或假日都有很多人來健行 步道沿著稜線一直往上 木棧道的步道也別有一般特色 從2號登山口往上 先走一段柏油路 沒多久就遇到階梯 開始慢慢陡上 馬上就會遇到

熱門新聞

東奧延期？ 籌委會委員：因疫情可延1或2年

NBA／詹姆斯關鍵「放槍」 湖人不敵籃網中止連勝

NBA／一句「球隊無奪冠文化」KD趕走籃網教頭？

NBA／詹皇改口 關門比賽也願上場

韓職／2球隊結束春訓返韓 肯定台防疫不想回去

NBA／不爽遭驅逐 戈貝爾：下次雙手討公道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。