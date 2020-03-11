因應新冠肺炎疫情 關島馬拉松延期

新冠肺炎疫情升溫，關島觀光局今天宣布，原本4月5日在關島舉辦的關島馬拉松將延期至9月13日舉行。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續升溫，衝擊不少大型活動行程，關島觀光局今天發出新聞稿宣布，關島最盛大、最具聲望的長跑賽是關島馬拉松，也因應疫情，考慮跑者健康及維護公眾利益，決定今年第8屆賽事將從4月5日延後到9月13日舉行。

關島觀光局表示，目前關島尚無確診的新冠肺炎病例，延後馬拉松只是一個預防性的措施。

關島觀光局說，將繼續與主辦單位、協辦單位和政府部門緊密合作，以確保2020年關島國際馬拉松賽事成功舉辦，也期待並歡迎參賽者9月來關島，沿著關島西部美麗海岸，在迷人的日出曙光中完成比賽。