訓練心得／雙橋自主全馬 用愛與勇氣從山邊跑到海邊

從沒想過，我，居然可以獨跑完成一場自主全馬，因為愛與勇氣。

新竹馬沒了啦

那天，在大湖草莓馬大快朵頤站站停的吃了滿腹又大又紅的草莓，心滿意足曬著陽光回家的路上，還跟許久不見的朋友聊著我下一場將跑的新竹馬，開心約好馬場見！隔天，一起跑步的同事群組就傳來消息：新竹城市馬拉松因疫停辦。頓時晴天霹靂。原本，新竹馬將會是我的第二場馬拉松，作為2020名古屋女子馬的所安排的練習。身為兩個幼兒的媽，沒有足夠的時間可以做訓練、吃課表，只能以賽代訓多多少少補充一點練習。這下可糟了，沒有了新竹馬，在名古屋馬之前我該怎麼辦呢？腦中一片空白，只浮出了，啊，說好的清酒補給呢？

傷心的我在Facebook轉發了新竹馬停辦的消息，也表達了我的難過，本來想，就先讓自己冷靜療傷一下再想想怎麼辦吧。沒想到一路對我參加路跑半支持半冷漠的ㄤ，搶了頭香在我的貼文下回應：你可以自己跑。接著貼了一張他用google map查好的新店到淡水步行路線，說，跑到淡水剛好一個全馬。緊接著，我的二十年好姊妹也跳出來說，歡迎來找我 ！ 然後兩人就一搭一唱的討論起要開車載小孩的二手衣服玩具給她？還是要約親子餐廳讓孩子們一起玩？甚至路跑冷感的ㄤ還說出了[我是老婆的後盾，開資源車，這樣可以嗎？]的話！講得跟真的一樣咧？都不考慮只跑過一次全馬虛累累的我是有本事跑這段喔？想著我根本不可能完成這條路線，跟他們笑笑鬧鬧也就過了。

冷靜了幾天，不知道哪裡來的勇(ㄕㄚˇ)氣(ㄐㄧㄥˋ)，覺得從我家(新店)跑到我姊妹家(淡水)很酷，從碧潭吊橋跑到情人橋也很酷！ 反正ㄤ都自己開口說要當補給車了，就跟他討論看看吧！ 沒想到這一討論還真的認真起來！ㄤ傳給我 [台北好水-直飲地圖] 可以查詢以台北市為主的直飲台與飲水機位置，再加上幾個河濱停車場都有自動販賣機，軟弱的時候可以投幣買個冰可樂鼓舞自己一下，然後中間再安排幾站請他幫我帶香蕉跟運動飲料來補給，似乎可行耶? 當周的周末原本就想規劃來個長距離的練習，就這麼演變成從碧潭跑到西門町去看大白貓花燈的自主半馬(還自己命名為大白貓馬拉松21k)，順便當成河濱飲水達的場勘。

那就來新淡馬吧

完成大白貓路跑，花了2:15，覺得好像還不錯，也得到好多同事朋友的鼓勵，更有信心了！ 於是決定好好的規劃補給，在原訂2/23新竹馬拉松的前一天，就以新淡馬取代吧！ 打開google map試著用多個停靠站計算路線，再搭配飲水地圖、河濱停車場規劃補給站，最後預估自己的時間，補給計畫就慢慢成形了。預計6:30從碧潭吊橋出發，途經11k的馬場町水站、14k的光復橋水站，8:30到19k的大稻埕，由ㄤ支援第一補給站；接下來到23.5k的社子島快樂休息站喝水、然後就是30k的關渡宮第二補給站，吃飽喝足後面對最後的12k，可以到35k的捷運紅樹林站喝水、以及37.5k的淡水捷運站喝水，然後就可以一路穿梭淡水河岸老街逛到情人橋啦！

計畫好了，就等天時地利人和囉！

2/22當天，選了最喜歡的2019台北馬拉松薄荷綠跑衣，百馬廠長惠賜的日月潭環湖馬拉松小白帽，以及原本計畫要穿去名古屋的，同事跑友J幫忙買的中國風己亥年特別版Nike zoom pegasus 35跑鞋(當時已經知道名古屋也中止一般跑者的參賽了)，手上戴的是同事跑友M借我的跑錶，載著一身的祝福，從熟悉的碧潭吊橋起跑。

七點鐘按錶起跑，天氣陰陰涼涼的，預報10點鐘會有30%降雨機率，不錯，接近中午的時候來點小雨就不會曬死啦！ 一路經過熟悉的陽光橋、秀朗棒球場、來到景美公館段神人練跑區激勵一下、古亭河濱公園賞賞花、很快就穿過中正橋來到11k的馬場町飲水台喝水吃果膠了，此時太陽發威，沒有要下雨的跡象?好吧，再撐一下到大稻埕跟ㄤ約好的補給點，就有太陽眼鏡可以拿了。到了14k的光復橋水站，大喝三口水，含顆好吃的檸檬薄荷鹽糖就繼續努力，到了17k的時候ㄤ傳訊息來說他走錯路了，要9:10才會到！比約定的時間晚了10分鐘。

好吧，那就休息久一點點吧，大稻埕碼頭那邊應該也還蠻好玩的！ 9點鐘，我準時到了大稻埕，知道要等ㄤ，就先拍拍照玩一下，碼頭有個鋼鐵龍的雕塑很酷、有大船錨也有舢舨船裝飾，旁邊還有販賣機，那就先投一瓶冰可樂喝開心吧！ 玩了一會兒電話來了，說小兒子暈車吐了，得處理一下，要再10分鐘，我實在不想再等下去啦，就直接跟他約下一個補給站關渡宮見，讓他好好處理孩子，幸好我身上預備的果膠本來就足夠撐到30k, 只要待會在23.5k記得吃乖乖膠就好。

過了大稻埕之後，居然可以在高高長長河堤下遮陽 ！ 沒拿到太陽眼鏡的我此時覺得得到救贖！ 涼涼的跑好舒服呀~ 經過敦煌橫移門，是我跑過的國道馬拉松起點，從門口向環河北路交流道口看，真是回憶滿滿。往後的路線就真的是完全陌生的路線了，到了23.5k的快樂休息站有個小涼亭，但怎麼沒看到飲水台呢?再次打開飲水地圖比對確認，覺得飲水台應該是在前面一點的福安河濱公園裡，跑過去時發現一個籃球場，左看右看才發現飲水台藏身在籃球場後方。

大口喝水之後覺得舒爽，接下來又是個難題了，要循小巷穿過社子島然後找到人行道上洲美橋。這一段彎彎曲曲路線不明顯，洲美橋下來的車流大又快，還真的讓我蠻緊張的。遲疑中跟著騎單車的人們沿著橋邊跑一小段，果然看到在消防隊旁有一個人行樓梯往上走，對了，這就是上橋的路了。橋上有風、旁邊有快車，即使有點累了也不會想要停下來慢慢走，但不知道是因為剛剛爬樓梯變換姿勢的緣故，還是大稻埕沒吃到香蕉的關係，準備下橋時小腿竟然開始微微抽筋！(驚！現在才25k不到，可不能抽筋啊！) 還好這次有帶了好同事P幫我從日本買回來的拯救抽筋神物甘草芍藥湯，打開包裝4錠吞下，還蠻好吃的耶！

在堤上走了一段，抽筋的感覺還真的慢慢緩解沒有抽起來了！太神！試著慢慢跑起來之後，一個轉折，看到地上大大的寫著: 往關渡。耶！！！感覺過了一個里程碑！ 要前往關渡大橋啦，越來越接近淡水河口啦~~

殊不知，這段又長又曬又完全沒遮蔭的5k，還有很多假日休閒單車跟專業車手穿梭的路線，才真是煎熬的考驗….路上遇見揹著水袋身材精實的大叔跑者，心裡想著我在人家眼裡這個沒揹水袋沒帶水壺沒有太陽眼鏡的傻妞，跑在這條路上真是找死啊！跑著跑著看見路邊可愛的彈塗魚壁飾，開心！牠們是我大四時修生物輔系的專題耶！來合照一下！就這樣，彈塗魚們也給我加油打氣繼續拚下去了！

再撐了一小段之後，在豔陽下很快就厭世了，此時才突然想起，咦，我的乖乖膠呢?怎麼沒吃?再看看跑錶，咦，已經29k？再1k就到關渡宮就有ㄤ的補給可以吃啦！ 啊~算了不管不管還是先吃一下比較保險(很怕死)，拿出昨天剛買的乖乖膠，第一次吃，一擠進口中，媽呀！！怎麼那~~~~麼鹹！！ 又鹹又甜又膏膏的口感實在太~~惡新了我的媽呀！ 我要趕快去關渡宮跟他門會合喝水！

到了關渡宮偌大的廣場，找了一下才找到我家三男，跟寶貝們一起吃香蕉聊聊天、補充了冰冰的氣泡水、BCAA、果膠，再準備接下來的果膠鹽糖梅片，和最重要的—太陽眼鏡，搞到快11:30才迎向炙熱的最後12k！ 關渡到淡水的自行車路線，休閒騎車散步的遊客們更多了，路線也是彎彎曲曲一會兒進樹叢一會兒是紅磚路；一會兒上坡轉彎一會兒陡下坡也不是很好跑，在紅樹林站跟淡水站快速補水之後，跑進淡水河岸商圈的感覺也是很特別！ 經過海關碼頭的時候看見一群群的學生圍在一起解城市尋寶，想起我和同事朋友一起解謎的光景，旁邊的小公園是我和姊妹一起帶兒子來玩過的公園，彷彿看見孩子們盪鞦韆的笑顏，跑過榕堤，路邊有忽忽與貓銅像，趁機偷懶坐下來合照一下，然後就要面對最後2k了！

最後這兩公里是無聊的筆直的沒人的生硬的淡水中正路，百無聊賴將近失去意識只剩意志力呆呆的朝著漁人碼頭的指標跑，終於終於進到碼頭海風呼呼吹，我看見木棧道的緩上坡已經好累好累不想再往上跑，只想往情人橋邊的商店街跑過去。方向一轉過去果然就看見我可愛的4歲小兒子歡呼衝向我！可是我的42.195k還沒到啊！

再等我一下，我跑到前面去再回來！折返後里程到達停錶，ㄤ馬上脫下外套表情冷冷地說風很大快穿上，大兒子則是等得不耐煩的一張臭臉，幸好還有我的小寶貝可以讓我抱抱拍合照！我總算在情人橋和我的大小情人們一起完成了我的自主全馬！我再也不要再來一次了！！！

很多的感謝

能夠成就這次充滿愛與勇氣的一日雙橋碧潭情人馬，最要感謝的是我ㄤ我姊妹我寶貝們，但在這之前，要感謝同事Julia帶我進入跑步的世界，並且一路鼓舞我陪我過來;感謝廠長百馬團威脅利誘帶我跑了我的初馬，讓我知道原來我真的可以！感謝眾多支持我的同事朋友們、感謝因疫取消的但還是發給我全馬完賽獎牌的新竹馬拉松、感謝帶我進名馬群的Lynn以及三群熱情的Yama小長老、Vita貓女姊接、Erica阿母和可愛的小藍，謝謝妳們的溫情鼓勵和陪伴，歡樂的解鎖遊戲帶著我一步步朝向我的自主全馬之路，也有熱情完成了這篇記錄。跑一場馬拉松真的是磨身磨心的自我淬鍊，跑過全馬以後，還有什麼撐不下去的呢？以後，還要跟妳們一起一直一直跑喔❤