訓練心得／歡慶女神凱西大喜之新店➡️新竹87公里

過年前收到凱西女神宴客邀約的第一時間心裡頭就在思考要用什麼樣的方式來表達祝福與誠意，身為跑者的我開始盤算著一路從台北跑到新竹參加喜宴的可能性。

雖然在不久前才柱著拐杖參加完山貓前任團長老孫的結婚喜宴，狀況看起來不是很理想，而且二月還有臺北超級馬拉松24小時賽的比賽要進行，在沒有辦法確定玻璃腿恢復的狀態下心裡面想的一切只能當作許多計畫的一部分，心裡明白為了不討罵挨，務必秉持著低調再低調的原則，避免有人想要提早打斷我的腿，所以這個計畫只能跟少數的幾位朋友提起。

因為沒有跑過這樣的路線，基於安全的理由（其實是自己路痴），最好是能夠找幾個夥伴同行，當然啦可以幫忙規劃路線更好，只是～唉～該說自己的人緣不好還是身邊的朋友腦袋太清醒，這麼誘人的計畫竟然沒有人願意參加🤔。最後竟然落得「別人笑我太瘋狂，我笑他人望不穿」的尷尬場面，沒關係，我相信生命終究會找到出口，只要真心想要完成一件事，全世界都會幫你的。

距離婚禮時間越來越近，經歷24小時賽摧殘之後的這兩隻玻璃腳恢復狀況看起來也還不錯，心裡正開心著這個充滿喜氣的LSD計畫應該是有實踐的可能，只是宴客前一週還約不到人陪我一起跑這一趟，擔心計畫胎死腹中心裡不免開始著急，我開始搜尋臉書上的好友名單，試探性的丟出訊息，抱持著國父十一次革（詐）命（騙）的精神，也碰了不少軟釘子，心一橫，既然軟的不行那只好使出殺手鐧了。

透過臉書發了訊息給人在新竹工作並且與我師徒相稱的楊承翰，我試探性的跟他提到想在3/6日晚上12點從台北出發跑到新竹喝喜酒的計畫，當時他還卡在南橫超級馬拉松賽事取消與否之間，如果有賽事當然就不好意思找他麻煩，只是完全沒意料到武漢肺炎的威力強大，竟然讓上半年的路跑賽事接連的取消，我心裡想著既然南橫超馬都取消了，那身為徒弟的承翰應該沒理由推辭了吧。我再一次發訊息給承翰，結果又是一個軟釘子「師父，我是很想陪你跑，但是我女朋友還是想去台東玩欸」...就在我快要死心的時候承翰又回了一句「不然我跟她請個假看看」。

在這邊先感謝吳芷寧大方出借國手男友陪我這個大路痴跑這一趟，結果承翰還是決定3/6日新竹下班之後趕回台北，陪我跑到新竹之後再坐高鐵🚅趕回台北搭火車🚞到台東跟女朋友會合。我說那幾位誰誰誰呀，看到沒有？這才是尊師重道啊.....我們預計晚上11點從新店大坪林捷運站出發沿著台一線一路往新竹跑，盡可能趕在上午9點之前抵達新竹的彭園會館。

我心裡想著10個小時的時間85公里應該沒有問題......吧.....行前依慣例還是要假鬼假怪的提醒對方不要跑太快，能夠維持著慢慢跑輕鬆聊的狀態當然最好啦，但我們心裡都明白「這怎麼可能啦」。行前一天跟承翰要了GPX路徑檔案，結果他說「這條路我也沒有跑過，我們沿路看著台一線的指示牌跑就對了」....呃....也只好這樣了。週五下班後跑了一趟超越復健診所讓凃醫師確認一下腳的狀況，雖然只是來求心安的，不過聽到志玲醫孫說我的玻璃腳恢復得不錯心裡還是很高興。

接下來要麻煩的是超級補給員阿麗，非常臨時的在3/6晚上11:00出發前請她一定要幫忙，拜託她帶著我的運筆包幫我將婚禮當天要換穿的衣物帶到新竹，老天保佑，她也是少數幾個認命、認份又不會直接拒絕我請求的人啦。起跑前阿麗嚷嚷著要在我跟承翰都還清醒的時候幫我們兩個不太正常的師徒拍張出發前的合影，沒想到前一腳才剛起跑，第一時間這個訊息就出現在阿麗的臉書上，看來低調已經是不可能的，如果沒有沿路報平安的話隔天應該也是非死即傷吧。

兩個大男人像要參加遠足的小朋友一樣開心的跑著，似乎完全沒將這85公里的距離當成一回事，不就是新店到新竹嗎.....至少我是這樣一直催眠自己啦。我們從新北市跑到臺北市，沿著羅斯福路一直挺進到中山北路監察院前，望著台一線的指示牌興奮的喊著我們來了，入夜前的10公里輕鬆愉快，完全感覺不到一絲絲的疲憊，接下來經過新北市三重、五股然後進入新莊新北大道，這條道路對我來說有深的感觸，對承翰來說他跑的是終於可以挑戰這條路線的新鮮跟有趣，而我跑的是卻好多年前的回憶。

不知道是不是上天刻意的安排，或是自己下意識的決定，在我們完成第一個半馬的21公里時剛好就在我過去居住的新莊伊吉邦社區，現在社區門口的這條新北大道當時還是中山路三段，我跟承翰說「要不我們在這裡稍微補給一下吧」，趁著休息的時間我在社區周遭晃了一下，社區門口現在除了設置U-bike站之外變化其實不大，不過道路品質倒是好了許多。跑去警衛室借了廁所🚽，也順道清洗一下佈滿汗水的臉跟手、腳，離開社區前忍不住還是說了聲「甘，好冷」，休息太久了啦。

終結了新北大道之後一個右轉跑進中正路上，我們接連經過丹鳳捷運站、樂生療養院兩個地標，突然發現怎麼已經踏入桃園市，兩個大男人過度樂天的又跑又叫，興奮的拿起手機拍照📷留念，承翰激動的喊著「師父，怎麼那麼快啦，我們已經跑到桃園了欸」，這個時候實在不忍心告訴他進入萬壽路之後就是一連串的緩坡，雖然很殘忍，不過就讓這傻小子再高興一陣子吧。

很久以前曾經開車經過這個路段，那個時候的路況比現在差很多，照明也是極端的可怕😱，當時如果要我一個人跑這個路段那是絕對絕對的不可能，但是這回跑起來感覺進步很多，安全性也提升不少，清晨2:30畫面轉回承翰身上，這小子此刻被睡魔附身，除了拍照時還能勉強擠出一些笑容之外，只要遇見長上坡他總會跟我說「師父，結束了之後叫我」咳...幾度都好想敲醒他，告訴他「現在到底誰是師父啊」。

我們兩個跑過桃園小巨蛋，來到中壢，利用深夜車少的機會在市區指示牌前拍下照片紀錄每一段的突破，這一路上就依靠著小七好朋友、全家是我家跟加油站⛽️進行補給與如廁，我們帶著滿臉的倦意通過楊梅，看到六福村與小人國的路標還開心的傻笑😆，吐槽對方離新竹還很遠啊，如果有U-bike可以騎....諸如此類的廢話....清晨5:30分累積里程53.80公里，我們選擇在超商進行一次大補給，吃飽之後又要開始師徒倆的奇幻旅程了。

清晨6:30分，天色已經亮了起來，周遭的景色越來越清楚，有魂無體的楊承翰突然醒了過來，抵達了湖口鄉，開始驚覺到有時間壓力的他突然開始加速，說好的6:00～6:30分速常常都會跑在5:45之間，看他這樣一路瘋狂的飆速，我這剛傷癒的玻璃腳哪裡耐得住，我善意的提醒他「你一直超速呦，要不然你先跑，反正路直直的，我也不會迷路，照著你的節奏跑吧。」承翰好像才想起我腳傷剛好，連忙道歉🙇然後說「師父，歹勢，我們還是要一起跑到新竹」，嘖嘖嘖....你看看，這句話聽了多讓人感動呢？只是這麼富有感情的一段話在我的內心深處還沒來得及消化，沒一會功夫他就已經離開在我視線範圍的500公尺外，啃，這不是假鬼假怪什麼才是。

其實這樣也好，畢竟每個人都有自己的節奏，真的沒有必要為了等而拖累彼此的進度。自己一個人獨跑我也樂得沿途拍照作紀念對吧，早晨7:30幾分抵達新豐鄉，承翰在路旁的全家等我，簡單的吃了點東西後在7:52分趕緊趕路，畢竟剩不到一個小時的時間還有2公里才到竹北，再7公里才會抵達新竹，這時間看似來得及卻還是有點趕，畢竟經過一個晚上兩個人都累了，跑走的頻率也增加了，尤其我，在被幾個大路口的紅綠燈耽擱後已經看不到承翰的背影，估計已經有1公里的差距，我傳了訊息告訴承翰「你趕時間你先走，已經快到新竹了，有谷歌大神在，你不用擔心我迷路」。

早上8:34分氣溫開始升高，距離新竹還有2公里，手上開始出現浮腫的狀況，估計是喝了太多運動飲料的關係，8:55分完成了83公里終於進入新竹市區，總算趕在9點前抵達新竹，但是哥的目的地是彭園婚宴會館，到底還有幾公里啊？凱西，等等我呀.....雖然承翰陸續有傳來一些照片提醒我到哪邊該轉彎，哪裏該轉進地下道，但不知道是他沒睡醒拍的照片太有意境，還是我的領悟力太差，沒法理解相片中的含義，我只好趕快拜請谷歌大神指點迷津，最後的3.5公里我決定都要用走的。

話說人真的不可以太懶惰，不然連老天爺都會處罰你，尤其是在特別疲累的時候，我打上光復路二段求大神解惑，循著大神的指引又是迴轉又是上橋的，它一會要我走小路，一會要我繞捷徑的走了3.5公里，謝天謝地，總算來到了光復路二段，只是瑞凡，咱們要去的是151號不是558號啊😭😭.....抬頭看著門牌上的585號頓時覺得晴天霹靂，我怎麼蠢到忘了鍵入號的選項，這個差距實在是有點大，而且真的繞了好長的一段路。抵達彭園的時間是9:47分，拍完照立刻遵照凱西女神之前丟給我的資訊趕快在附近找個便宜的旅社盥洗，讓自己稍微休息一下也等候從台北搭客運下來的朋友

其實最慘的不是我，可憐的承翰為了等我把時間壓榨到最極限，差一點就錯過了新竹往臺北的高鐵，他不停的傳訊息跟我說「師父，完蛋了啦，我來不及趕上車，會被芷寧殺了啦。」說實在的我也不知道該怎麼安慰他，又不能笑出來給他聽到，只好在心裡面默默的幫他祈禱，希望芷寧到時候下手可以稍微輕一點啊。承翰啊，這次算是師父欠你的，不過你有必要在隔天的一大早就發訊息問我下禮拜要跑哪一條路線嗎？我瘋歸瘋，但還沒傻到那個程度好嗎？

重頭戲來了，在阿麗的急CALL下再次回到彭園會館，山貓團的朋友已經拍完團拍依序就座了，進入會場的我急忙拎著我的運筆包趕緊到盥洗室將長褲給換上免得失禮，再回座時才發覺自己被安排在特別座上，嗯...不是主桌的那種特別座，是被夾在右邊一個超愛唸我的麗雪姐跟左邊這個被我徹底壓榨的超級好朋友阿麗中間，這頓飯吃起來應該會很「開心」。

婚宴正式啟動，穿著西裝的乙信帶著靦腆的笑容步入會場，山貓女神凱西披著白紗挽著爸爸的手緩緩的來到會場中央，說實在的，婚禮紀錄我少說也拍過上百場，但看到新娘穿白紗會讓我全身起雞皮疙瘩的凱西算是第一個，再一次參與妙齡女郎轉換成人妻的盛會，見證她人生之中最重要的一刻，不管用什麼方式來到會場，相信都是帶著滿滿的祝福跟喜悅，當年這位才從貓空跑下山，坐在恆光橋涼亭椅子上氣不接下氣嬌喘著的小女孩今天看起來特別不一樣。凱西女神，我做到了用最好的狀態來參加婚禮的承諾，妳也要一直幸福快樂，繼續閃爆我們的眼睛喔，祝福妳嘿。