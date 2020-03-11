快訊

民眾黨不倫戀被酸爆 黨中央急切割：張益贍被停權

旅遊疫情警示升級 瑞士、挪威等8國提升至第二級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帶小比旅跑台灣／與蘭有約半程馬拉松 有馬跑是幸福的

運動筆記 / 陳嘉齡

拖了好幾天，終於想要還債了。

最近新冠肺炎疫情的關係，很多賽事不是延期就是停辦，在228這天原本要參加愛上山上水道馬拉松，但無奈也因為疫情的關係，延期到12月。

因為在家裡悶的慌，又怕小比在家裡吵著要出門，剛好看到了一場賽事沒有停辦，詢問了劉秀盆姐姐，是否可以現場報名。

託她的福，現場加開了好幾個現場報名的名額，讓我可以帶小比去跑跑，在這裡真的很謝謝秀盆姐。

清晨四點左右，我便到了會場，看志工們每個人都繃緊神經，為了此次的賽事做賽前準備。

他們在入口設置了路障，每個進去會場的跑友，都必須量體溫和噴酒精消毒，才可以入場。

而開賽前避免群聚效應，也取消了長官說話及熱身操。

進會場沒多久，我也遇到好幾個熟悉的跑友，大家也開心的拍照聊天。

雖然，會場上很冷清，但我還是很自嗨，首先我先去填寫問卷換了能量膠，再來再去後壁區公所設置的攤位，用發票換了好幾本書，感覺好開心，因為難得可以用發票來換書，對於我這個愛閱讀的人，簡直是一大福音。

也在攤位跟其他跑友舉著牌子，開心的拍照。

過沒多久後，大家準時起跑，因為Childe Liu和郭展志聯合把比比搶走，我就開始追比比的路程，一個說沒練，另一個說好用走的，一開始就用五分速，狠狠的把我甩到後面，我只能在後面不停的追，好不容易追到補給站，給比比灌完水，他們二個人又推著比比跑走了（喂，你們二個不孝子，都不等我，我追的好辛苦啊！

然後，我們就這樣你追我趕的到了白河的林初埤木棉花道，這時候正是木棉花盛開的時候，現場的遊客很多人，我們也在那裡開心的拍照留念。

補給站的補給也很好，有秀盆姐為大家滷的滷味還有好吃的蓮霧和干貝，水果及香腸，味道真的很棒，為了怕交叉感染，他們也準備了牙籤和用杯子裝，真的很謝謝秀盆姐和林慧葉姐為每場賽事盡心盡力，親力親為。

這次賽事的路線，是從後壁的蘭花生物科技園區跑到了後壁下茄苳泰安宮，再經由土溝社區跑到了白河林初埤木棉花道，然後再回去蘭花科技園區。

沿途可以看到綠油油的稻田，及濃濃的農村風景，實在是讓人賞心悅目。

在緊張的生活中，讓人不禁放鬆許多。

沿途也有許多早起的阿公阿嬤，對經過的跑者大聲的喊著加油或是早安，我覺得好開心，也跟他們熱情的回應。

然後，我就跑著走著完成了這場賽事。

回到會場後，大家更可以打卡，領到一盆蘭花，真的是一場物超所值的賽事啊！

再一次謝謝慧葉姐和秀盆姐她們用心辦了這場賽事。

謝謝辛苦的志工和交管為大家服務。

謝謝牛和寶幫我推小比，用心良苦地企圖讓我破PB，也謝謝牛幫我給小比灌水。

謝謝Hey-Song Dentist醫師每次都會精彩的介紹及拍照。

謝謝陳志宸扛著攝影機來報導這場精彩的賽事。

謝謝一起拍照及沿途加油的跑友。

#2020與蘭有約半程馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣

相關新聞

跑步知識／操場跑步遇三寶 談操場常規與跑步禮儀

路跑越來越盛行 ，在操場跑步也會遇到三寶?? 有時跑操場時也會撞到人，或是突然對方來一個即停後側步等等 操場當然也有它的安全規則，保護自己也保護別人 共享操場，方便自己也方便別人 操場共分

訓練心得／雙橋自主全馬 用愛與勇氣從山邊跑到海邊

從沒想過，我，居然可以獨跑完成一場自主全馬，因為愛與勇氣。 新竹馬沒了啦 那天，在大湖草莓馬大快朵頤站站停的吃了滿腹又大又紅的草莓，心滿意足曬著陽光回家的路上，還跟許久不見的朋友聊著我下一場

訓練心得／歡慶女神凱西大喜之新店➡️新竹87公里

過年前收到凱西女神宴客邀約的第一時間心裡頭就在思考要用什麼樣的方式來表達祝福與誠意，身為跑者的我開始盤算著一路從台北跑到新竹參加喜宴的可能性。 雖然在不久前才柱著拐杖參加完山貓前任團長老孫的結婚

跑步小品／一個跨性別跑者的馬拉松之路

女生的樣貌，從來就不只一種... 而我大概是比較特別的那種吧(笑)。長話短說，在人生的前20年，我都沒被當個真正的女生過。因為外生殖器官長得跟大多數女生不太一樣，出生證明寫的是男生，大家也都如此理所

帶小比旅跑台灣／與蘭有約半程馬拉松 有馬跑是幸福的

拖了好幾天，終於想要還債了。 最近新冠肺炎疫情的關係，很多賽事不是延期就是停辦，在228這天原本要參加愛上山上水道馬拉松，但無奈也因為疫情的關係，延期到12月。 因為在家裡悶的慌，又怕小比在家

跑步知識／非常時期的練跑方式

隨著疫情的關係影響到一連串的賽事停辦或延期！但是這段時間跑步的練習還是不能鬆懈，畢竟強健體魄也是增加防護力的重點之一！防疫期間最怕人跟人之間的群聚傳染，除了勤洗手、適時飲水、出入人多的地方要戴口罩外，

影片剪輯／高樹密鄉國際馬拉松補給加油篇

屏東高樹蜜鄉馬拉松最讓跑者津津樂道的就是「超強補給」 根本不會讓跑者餓到肚子然後又是最健康的方式獲得飽足感 屏東高樹馬就是這麼狂所以每年也就吸引到了成千上萬的跑者前來參加 今年錯過了沒關係 明

賽事心得／高樹密鄉國際馬拉松 日頭傷焰、啉傷濟、吃傷飽

2020的農曆年真是多災多難，新冠病毒肆虐全球，各種休閒活動全被打亂，原年後的「第一跑」(2/9)—「高雄富邦國際馬拉松」也取消了。還好，2/16這場「屏東高樹蜜鄉國際馬」，在好山、好水、好鮮(仙)氣

名古屋馬拉松一山麻緒奪冠 拿下東奧出賽資格

日本出賽東京奧運女子馬拉松項目的最後一場選拔賽、名古屋女子馬拉松今天在寒冷的雨中舉行，日本22歲選手一山麻緒以2小時20...

受疫情影響 統一發票盃路跑活動延期舉辦

財政部今天宣布，今(109)年統一發票盃路跑活動臺中場原訂於今年4月19日舉辦，受近期肺炎疫情影響，為確保參賽民眾健康，...

訓練心得／大坑步道 Trail Run

台中熱門的大坑步道 平時或假日都有很多人來健行 步道沿著稜線一直往上 木棧道的步道也別有一般特色 從2號登山口往上 先走一段柏油路 沒多久就遇到階梯 開始慢慢陡上 馬上就會遇到

跑步知識／一英里四分鐘的高牆

一英里的世界紀錄自從 1945 年由 Gunder Haegg 跑出 4:01.4 之後，長達九年的時間一直無法被突破。同時， 1954 年 John Landy 在嘗試突破的過程中跑出了 4:03

熱門新聞

NBA／請纓盯字母哥與雷納德 詹皇：剩下就是歷史

NBA／連勝強隊過最棒周末 麥基：湖人是世界最佳

NBA／ESPN評25歲以下最佳球員 唐西奇引領風騷

NBA／湯瑪斯與克勞佛待價而沽 安吉點殘酷一面

東奧延期？ 籌委會委員：因疫情可延1或2年

NBA／三分球產能高質量 羅賓森連創多項紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。