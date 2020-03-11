帶小比旅跑台灣／與蘭有約半程馬拉松 有馬跑是幸福的

拖了好幾天，終於想要還債了。

最近新冠肺炎疫情的關係，很多賽事不是延期就是停辦，在228這天原本要參加愛上山上水道馬拉松，但無奈也因為疫情的關係，延期到12月。

因為在家裡悶的慌，又怕小比在家裡吵著要出門，剛好看到了一場賽事沒有停辦，詢問了劉秀盆姐姐，是否可以現場報名。

託她的福，現場加開了好幾個現場報名的名額，讓我可以帶小比去跑跑，在這裡真的很謝謝秀盆姐。

清晨四點左右，我便到了會場，看志工們每個人都繃緊神經，為了此次的賽事做賽前準備。

他們在入口設置了路障，每個進去會場的跑友，都必須量體溫和噴酒精消毒，才可以入場。

而開賽前避免群聚效應，也取消了長官說話及熱身操。

進會場沒多久，我也遇到好幾個熟悉的跑友，大家也開心的拍照聊天。

雖然，會場上很冷清，但我還是很自嗨，首先我先去填寫問卷換了能量膠，再來再去後壁區公所設置的攤位，用發票換了好幾本書，感覺好開心，因為難得可以用發票來換書，對於我這個愛閱讀的人，簡直是一大福音。

也在攤位跟其他跑友舉著牌子，開心的拍照。

過沒多久後，大家準時起跑，因為Childe Liu和郭展志聯合把比比搶走，我就開始追比比的路程，一個說沒練，另一個說好用走的，一開始就用五分速，狠狠的把我甩到後面，我只能在後面不停的追，好不容易追到補給站，給比比灌完水，他們二個人又推著比比跑走了（喂，你們二個不孝子，都不等我，我追的好辛苦啊！

然後，我們就這樣你追我趕的到了白河的林初埤木棉花道，這時候正是木棉花盛開的時候，現場的遊客很多人，我們也在那裡開心的拍照留念。

補給站的補給也很好，有秀盆姐為大家滷的滷味還有好吃的蓮霧和干貝，水果及香腸，味道真的很棒，為了怕交叉感染，他們也準備了牙籤和用杯子裝，真的很謝謝秀盆姐和林慧葉姐為每場賽事盡心盡力，親力親為。

這次賽事的路線，是從後壁的蘭花生物科技園區跑到了後壁下茄苳泰安宮，再經由土溝社區跑到了白河林初埤木棉花道，然後再回去蘭花科技園區。

沿途可以看到綠油油的稻田，及濃濃的農村風景，實在是讓人賞心悅目。

在緊張的生活中，讓人不禁放鬆許多。

沿途也有許多早起的阿公阿嬤，對經過的跑者大聲的喊著加油或是早安，我覺得好開心，也跟他們熱情的回應。

然後，我就跑著走著完成了這場賽事。

回到會場後，大家更可以打卡，領到一盆蘭花，真的是一場物超所值的賽事啊！

再一次謝謝慧葉姐和秀盆姐她們用心辦了這場賽事。

謝謝辛苦的志工和交管為大家服務。

謝謝牛和寶幫我推小比，用心良苦地企圖讓我破PB，也謝謝牛幫我給小比灌水。

謝謝Hey-Song Dentist醫師每次都會精彩的介紹及拍照。

謝謝陳志宸扛著攝影機來報導這場精彩的賽事。

謝謝一起拍照及沿途加油的跑友。

#2020與蘭有約半程馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣