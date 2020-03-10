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戴口罩可能挨揍！「義」情失控 台僑出門仍不敢戴

跑步知識／非常時期的練跑方式

運動筆記 / 志濱蘇
宜蘭縣府的防疫安心包，有口罩、漂白水、肥皂、垃圾袋、米，還有花卉種子、盆栽與培養土，可以種植療癒，及電影、音樂、電子書及追劇等免費體驗序號休閒包。 圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣府的防疫安心包，有口罩、漂白水、肥皂、垃圾袋、米，還有花卉種子、盆栽與培養土，可以種植療癒，及電影、音樂、電子書及追劇等免費體驗序號休閒包。 圖／宜蘭縣政府提供

隨著疫情的關係影響到一連串的賽事停辦或延期！但是這段時間跑步的練習還是不能鬆懈，畢竟強健體魄也是增加防護力的重點之一！防疫期間最怕人跟人之間的群聚傳染，除了勤洗手、適時飲水、出入人多的地方要戴口罩外，訓練時該怎麼辦呢？

非常時期就要非常手段（僅供參考）

1.防疫期間出外運動，要特別注意一些小細節。很多醫學專家認為，跑步時的汗水或飛沫傳染，恐怕會成為防疫的破口，所以這段時間我練跑時，盡可能不會和同伴聊天對話，避免飛沫傳染，也能更專注調整跑步節奏。真的必須要開口說話時，也至少和對方距離兩公尺左右。

除此之外，我會自備水壺，盡可能不使用公共飲水機，減少接觸感染的風險。練跑後，我也會找個陰影處或樹下收操，讓身體慢慢降溫，待體溫回到正常溫度後，就趕緊擦乾身體、更換乾淨衣服，避免感冒的可能。

2.防疫期間，練跑的場所也要特別注意，建議大家這陣子盡量避免搭乘公共交通工具去太遠的地方練跑。可以選擇住家附近，人潮較少的地方練習，如河濱公園、河堤等等。或者是自己開車到郊外練跑，像是沙灘、產業道路，像是臺南的觀夕平台、月牙灣，都是我常常練跑的地方。這些地方人潮比較少，跑起來也更加安心。

3.口罩已經是不可少的防疫措施。近期練跑時，也看到越來越多的跑友會戴著口罩。戴口罩固然能減少感染風險，但同時也讓呼吸更加吃力。因此，跑步的節奏與呼吸就要特別注意。尤其起步不能貪快，要慢慢跑，從一吸一吐開始，慢慢適應呼吸節奏後，再來調整跑速，加快腳步後，再調整呼吸到二吸一吐，等跑速與節奏穩都定後，再進階到二吸二吐。

4.不管是防疫期間，或是平常為比賽而準備的鍛鍊，營養補充都是很重要的一環。準備比賽的期間，我通常會多攝取單醣類食物，如：香蕉、吐司、蜜茶等，容易吸收的食物。還有營養補給品也是不可或缺，對長期運動的人來說，蛋白質的攝取尤其重要，因為蛋白質能幫助肌肉生長及修復，所以我練跑之後就常常會喝鷄精，它富含優質蛋白質，而且分子小好吸收，能用來補充體力、消除疲勞、消除乳酸堆積。

後來發現鷄精對強化免疫力也有幫助，現在非常時期，免疫力很重要，所以每次外出練跑之後更是非喝一瓶鷄精不可了。

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