影片剪輯／高樹密鄉國際馬拉松補給加油篇

屏東高樹蜜鄉馬拉松最讓跑者津津樂道的就是「超強補給」

根本不會讓跑者餓到肚子然後又是最健康的方式獲得飽足感

屏東高樹馬就是這麼狂所以每年也就吸引到了成千上萬的跑者前來參加

今年錯過了沒關係

明年一定要跟上呀！！！

就趕緊來看看補給篇吧

活動：屏東高樹蜜鄉國際馬拉松

主辦：創意實踐家

救護：大騰救護隊

官方攝影：Run Style 完全執行團隊

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