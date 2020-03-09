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跑步知識／操場跑步遇三寶 談操場常規與跑步禮儀

運動筆記 / 黎張譽騰

路跑越來越盛行 ，在操場跑步也會遇到三寶??

有時跑操場時也會撞到人，或是突然對方來一個即停後側步等等

操場當然也有它的安全規則，保護自己也保護別人

共享操場，方便自己也方便別人

操場共分八道以上

【第 1、2、3道】競速道 : [ 測驗，執行競速課表  ]

【第 4、5、6道】高速道、慢跑

【第 7、8 道】輕鬆慢跑、散步道

第8道以外可以選擇逆向跑，但需要注意禮讓順向的人

以下須注意這幾點，也是我遇到的

  1. 。禁止操場上騎自行車與停放、滑步車等等

  2. 。禁止在操場上遛狗

  3. 。禁止在操場上丟玩具飛機、紙飛機

  4. 。禁止在【第1、2、3道】滑手機、逆向、慢走聊天

  5. 。帶小朋友時，請多注意小朋友的動向，以免隨時被其他跑者撞到

跑步原則

高速跑者與執行課表者

1.在第 1 跑道執行課表時，準備出發一下趟前先注意後面跑者是否接近與你，如果是的話，先禮讓後出發

2.每一趟跑完要休息時，先切近跑到裡面，盡量不要停留在第 1 跑道，以免被後方跑者擦撞

3.在執行課表時，如果追上前方跑者要超越的話，超越時請從外側道超越

慢跑與散步者

1. 當慢跑時，可能會發現跑道上不斷有人超越你，表示我們跑在高速跑道，應該移往外道慢跑

2. 雖然速度自認不慢，當跑道上有一半的人都超越你了，也應該往外道

3. 散步時盡量不要突然停下來做事情，滑手機、綁鞋帶、原地伸展，請在跑道外執行

可能這種情況很常遇到，大部分只能無奈接受，但還是要提醒宣導給民眾清楚知道，使用操場時，也可以有個高品質的運動空間。

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