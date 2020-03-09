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賽事心得／高樹密鄉國際馬拉松 日頭傷焰、啉傷濟、吃傷飽

運動筆記 / Chaulong Chen

2020的農曆年真是多災多難，新冠病毒肆虐全球，各種休閒活動全被打亂，原年後的「第一跑」(2/9)—「高雄富邦國際馬拉松」也取消了。還好，2/16這場「屏東高樹蜜鄉國際馬」，在好山、好水、好鮮(仙)氣的屏東高樹如期舉行，讓這慵懶的長假後得以與跑友一起健身、減肥、排毒、...。

這場高樹馬跑得我好累，差點沒「抓」到，還好，最終還是以6小時15分41秒完賽，成功完賽「第63馬」。為啥跑得我好累？除了「長假效應」外，主要還是因為「屏東」與「高樹」的原因！這是哪們子的「因」？待我細說如下。

一、「屏東」因素：各位對「屏東」的意象如何？碧海晴天、山光明媚、水秀宜人、豔陽高照、景美怡情、...，沒錯，屏東的海天景色的確宜人，尤其那陽光普照紫外線，叫人「不黑」也難！時序應是春來乍到，花嬌百媚暖陽和煦的氣候，但2/16屏東的烈陽高溫（應有30℃，見高樹鄉氣溫截圖）曬得人頭昏難喘，「龍膚」因而烤紅（不好意思露胸，露背就好，有圖為證），路跑過程中無任何異樣，等到晚上淋浴沖水時那沁膚刺痛感好不難受啊！也因為太熱了，所以每到補給站便急速補給液態水（礦泉水、運動飲料），尤其加冰後飲下肚後的暢快，舒服極了！然而只顧暢快又沒節制，導致滿肚子水，所以提腳跑步變得只能緩步慢跑。賽程半馬後（21K後的賽程）大家在補給站所交流的意見幾乎都是相同的話語...「熱死人啊」！

二、「高樹」因素：今年是我第三度參加高樹馬，吸引我的原因就是「蜜鄉」果產豐沛。一般馬拉松主辦單位會強調「熟食」補給品多麼澎湃，如烤全豬、烤雞、烤鴨、牛肉、滷味、...等，但是「高樹蜜鄉馬」所宣傳的特色是「讓你嚐盡蜜鄉百果，滿肚而歸，不怕你吃，就怕你吃飽了撐著」！沒錯，已是第三次來跑馬，每次看到的是鄉民拿出看家水果與自製熟食，讓人大飽肚福，今年鄉民特別熱情，一直把水果塞給你，還吆喝著「袋」著跑（已用塑膠袋裝好，見圖）。說真的，我就是貪嘴，吃過一次高樹馬的水果後就念念不忘，今年所提供的水果依舊香甜多汁，脆口留唇，棗子、小番茄、芭樂、香蕉、蓮霧、木瓜、紅芭樂、黃小玉、...，讓人入嘴後難停下口，一口接一口，尤其有一樣非常特別的水果名稱叫「珠啊」（台語，見圖），看起來像「淘汰長不大」的棗子，又有點像「大顆檳榔」，我特別拿起嚐鮮，哇咧！咬下去果汁還噴出來，急向被濺到汁液的跑友致歉。特別向補給站提供此樣水果的鄉民詢問：「一斤多少？在哪裡買？」結果這位鄉民的回答讓人大失所望：「拍謝啦，這已經沒咧賣啊，這是我特別留落唉齁恁吃ㄟ，皴遮，吃了叨沒啊。」第一次吃到這種水果，打算買回去當伴手禮分享家人與同事，值此情況，真沒口福啊！

另外也遇到提供木瓜的私補站，主人就坐在木瓜田旁，削了木瓜請跑友品嚐，他請跑友吃木瓜不切成「小塊」，而是豪氣地將木瓜「切片」，這木瓜既香且甜，吃完一片又拿一片，不是跑著吃，而是走著吃，真滿足啊！後面還有雞爪、雞湯、滷味及綠豆湯等熟食，可是一口都沒嚐，吃不下了！或許你會有疑問，我真能站站吃補給品嗎？當然「沒法度」！大概吃了六站的水果後跑起來就顯吃力了，後面補給站的補給品就都沒吃了，不只是「飽」不動，另外一個原因是熱得喝多了，這吃喝過量的結果就是很難持續抬腳慢跑，就只能跑走跑走，所以能完賽算是托了老天爺的福了，看看完賽證明，距離關門時間僅剩10分鐘左右，但後面還有400多位跑友尚未抵達終點，可想而知，未能完賽者為數眾多啊！

這場賽事有提供摸彩品，異於其他賽事請主持人主持摸彩的方式，而是布置「抽獎牆」，讓完賽者自己抽「紅包」，很幸運地抽到第八獎—「防水鞋袋」（見圖）。高樹馬的完賽禮提供數樣水果選擇，我選擇了時令水果「棗子」（見圖），這伴手禮真是實惠，地地道道的「環保物資」，一點都不留污染。另外讓人驚奇的是完賽「便當」，竟然是我們雲林在地的食材供應商暨團膳業者—「梅景食品公司」（見圖），倍感親切。上文提到在高樹的賽道豔陽高照，曬得頭昏腦脹，傍晚回到土庫卻冷風颼颼，這感受猶如「三溫暖」。上網查了2/16兩地氣溫，高樹是白天，土庫是晚上，結果一看（見圖），「真正驚死人」，高樹上午氣溫是16℃~28℃，雲林晚上是12℃~16℃，溫差高達16℃（28－12＝16），兩地南北相距僅150KM，地勢相當，就在這12小時左右的時間溫差竟然如此之大，地球溫室效應已然成真，著實令人憂心，再不重視這溫室效應議題，未來的生活的考驗必難適應，對環境保護與生態平衡吾等當審慎盡力為之！

後記：把標題用台語文字寫出，上網搜尋足足花了一個多小時，找到一個不錯的網站：「 iTaigi 」，與大家分享。

▲暖洋高掛山頭美極了，也熱斃了！

▲曬傷的「龍膚」

▲屏東高樹與雲林的早晚的溫差實錄

▲遠從雲林西螺送到屏東高樹的梅景便當

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