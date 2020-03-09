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跑步小品／一個跨性別跑者的馬拉松之路

運動筆記 / 小渝

女生的樣貌，從來就不只一種...

而我大概是比較特別的那種吧(笑)。長話短說，在人生的前20年，我都沒被當個真正的女生過。因為外生殖器官長得跟大多數女生不太一樣，出生證明寫的是男生，大家也都如此理所當然的覺得。但從幼稚園我就發覺事情並不單純，看了故事書，總希望媽媽能買漂亮的公主裝給我穿。每天睡前總希望隔天一覺醒來，身體就變成女生的樣子了，但總是事與願違。

當時台灣的教育和社會氛圍，並沒有跨性別的觀念。不敢跟家人、老師講，也不知如何下關鍵字上網搜尋。努力念書讓成績名列前茅的同時，在班上人際關係一直令家人和老師頭痛，而心理醫師認為我是自閉症。直到十年前在美國留學，透過校內同志團體因緣際會，接觸了不少書籍和影片，也與諮商師聊了幾次，才終於發現：原來世界上有很多人跟我一樣！那陣子經常陷入沉思：

Who is that girl I seeStaring straight back at me?Why is my reflectionSomeone I don't know?Must I pretend that I'mSomeone else for all time?When will my reflection showWho I am inside?

--Christina Aguilera,

起初以為自己是個不符合兩性刻板印象的人，後來逐漸發現內心比較接近女性，回想小時候一直疑惑的那些問題--尤其為何會被男同學排擠霸凌、卻跟女同學自然而然打成一片--也就迎刃而解了。

心情海闊天空，可是要鼓起勇氣轉變，就像叫一個無運動習慣的人準備初馬那麼難。從服裝開始慢慢穿得中性，再到女性，發覺街上路人才不管我穿什麼呢，自己忙著滑手機都來不及了！後來在醫師指示下，抱著躍躍欲試的心情，開始賀爾蒙替代療法(HRT)：透過每天服用抗雄激素(antiandrogen)和雌激素(estrogen)兩種藥物，把體內賀爾蒙調整成正常女性的範圍。要讓外表變成女生的樣子而符合內心，這幾乎是條必經之路。

那時主要運動是騎腳踏車，也是學校現代舞社一顆總是記不得舞碼的老鼠屎。HRT之前，我每週末都會一口氣騎70~150k到郊區小鎮或海邊散心，體力游刃有餘。服藥一年之後，印象最深刻的是一場三天兩夜、每天騎100k的單車露營。第二天早上我就騎到抽筋撞牆，只好把行李分給同行男生幫我載，自己空車跟在後面擋風。這趟旅程回來後，我的膕繩肌拉傷，休養好一陣子才能回歸騎車與舞蹈運動。

那年，2013，也是波士頓馬拉松爆炸案。

隔年的波馬依然熱情如火，也是第一次有認識的朋友參賽。賽後大受感動，原來人類的意志打不倒，心中閃過一個念頭：來跑步吧！但因為腳踏車的fitting不好，也長期疏於放鬆，把膝蓋騎壞了；於是在物理治療師建議下，肌力訓練復健了一年，終於在2015年春季穿上跑鞋，跑了人生第一次的3k，從此與跑步結下不解之緣。

以跨性別身分參加路跑，對當時的我是未知領域。透過網路力量，找到美國知名的跨性別女跑者Amelia Gapin，在部落格詳實記錄了性別轉換與跑步的交互作用。她開始HRT前就已是個資深跑者，在轉換賀爾蒙的過程中，遭遇體感配速走鐘、極易疲勞、恢復遲緩...等等打擊，一度讓她心灰意冷。只消不到一年的時間，全馬成績更退步了40分鐘。我們後來也親自見了一次面，與她的一席話，更讓我信心大增。也效法她的精神開始撰寫部落格，記錄身為跨性別女跑者的心路歷程。

學成歸國那陣子，我依然持續跑步，但也突然多出許多問題要解決，包括免役、找工作，到此其實意外順利。接著是要用什麼身分參加路跑呢？

暫時以男性身分跑了幾場後，為免良心不安，再次求助網路，以我的狀態真的能參加女子組嗎？答案是肯定的！這方面的科學研究還在萌芽階段，但所有結果都指向同一件事：原本是生理男性的運動員，只要把雄激素(睪固酮)降低成女性範圍6~12個月後，體育成績上就能跟其他女生平起平坐。在美國認識的跑友們，也多半鼓勵大家以認同的性別參賽。

這段期間也慢慢建立信心，以完全的女性身分生活。

於是下定決心：從今以後，我就是個女跑者了。

以女性身分參加路跑的經驗大多相當正面，但不友善對待也非完全沒有：2017的Nike女子路跑，有心人士向主辦單位提出質疑我的參賽權，幾經魚雁往返後，路跑協會才終於讓我參加，卻以若奪得總排名必須放棄獎金為交換。也偶爾會遇到不理性的謾罵和騷擾，當下雖然很煩，但換位思考一下，不遭人嫉是庸才。

也凸顯了台灣反對LGBT(同性戀、雙性戀、跨性別)族群的勢力依然存在，以及性平教育與政府制度的不足。每個人都有依照自己的性別認同生活的權利，而路跑也是生活的一部分。或許對菁英跑者而言，確保賀爾蒙符合規定有公平性的考量，也是奧委會(IOC)和世界田徑總會(World Athletics，前IAAF)的方針；但對市民跑者來說，以認同的性別參加路跑，是最自然的作法。我堅信在趨近人體極限時，男女是沒什麼差別的。馬拉松女子世界紀錄只比男子慢13分鐘；進入超馬的領域，女生跑贏男生拿到總冠軍也不太稀奇。你認識的跑友當中，全馬跑最快和最慢的女生，差距是13分鐘的幾倍呢？所以我們身為市民跑者，幹嘛計較別人的賀爾蒙？

令人欣慰的是，近年台灣逐漸有路跑聽到跨性別者的聲音，也友善對待我們。我在2017 GoHiking石門水庫半程馬拉松獲得女總三，賽後與主辦友人溝通後，對方決定將六千元獎金頒發給我，讓我備感尊重。而Abrazo K.彩虹路跑、Firefox公益路跑，也是少數公開支持跨性別者能依照認同參賽的路跑活動。

去年(2019)初夏我完成了性器官重建手術，多次跑步受傷經驗與對信念的堅持，讓我的復健之路不覺漫長。休養一個月後重回跑道，努力為今年的名古屋女子馬拉松做準備。儘管因為意料之外的疫情，讓我暫時無法驗收成果，但讀書從來不只是為了考試，我會繼續跑下去的！透過路跑和文字，讓更多人了解跨性別族群，正是除了健康、旅遊、社交和自我突破之外，支持著我的另一股動力。

在繼續突破個人目標的同時，更期許未來路跑運動以至於整個社會，都能對女性和LGBT族群更加友善。跨性別女生就是女生，就如同穿Saucony的跑者也是跑者，這件再簡單不過的事情，希望大家都能懂得。

田徑

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