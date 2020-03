跑步小品／一個跨性別跑者的馬拉松之路

女生的樣貌,從來就不只一種...

而我大概是比較特別的那種吧(笑)。長話短說,在人生的前20年,我都沒被當個真正的女生過。因為外生殖器官長得跟大多數女生不太一樣,出生證明寫的是男生,大家也都如此理所當然的覺得。但從幼稚園我就發覺事情並不單純,看了故事書,總希望媽媽能買漂亮的公主裝給我穿。每天睡前總希望隔天一覺醒來,身體就變成女生的樣子了,但總是事與願違。

當時台灣的教育和社會氛圍,並沒有跨性別的觀念。不敢跟家人、老師講,也不知如何下關鍵字上網搜尋。努力念書讓成績名列前茅的同時,在班上人際關係一直令家人和老師頭痛,而心理醫師認為我是自閉症。直到十年前在美國留學,透過校內同志團體因緣際會,接觸了不少書籍和影片,也與諮商師聊了幾次,才終於發現:原來世界上有很多人跟我一樣!那陣子經常陷入沉思:

Who is that girl I seeStaring straight back at me?Why is my reflectionSomeone I don't know?Must I pretend that I'mSomeone else for all time?When will my reflection showWho I am inside?

--Christina Aguilera,