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名古屋馬拉松一山麻緒奪冠 拿下東奧出賽資格

中央社 / 東京8日綜合外電報導
一山麻緒取得東奧參賽資格。 資料照
一山麻緒取得東奧參賽資格。 資料照

日本出賽東京奧運女子馬拉松項目的最後一場選拔賽、名古屋女子馬拉松今天在寒冷的雨中舉行，日本22歲選手一山麻緒以2小時20分29秒成績奪冠，拿下女子選手最後出賽資格。

日本放送協會（NHK）報導，至於男子組第3個出賽資格，由於日本馬拉松選手作田直也無法在今天的琵琶湖馬拉松跑進規定的時間，所以確定由在東京馬拉松創日本男子跑者紀錄的大迫傑拿下。

名古屋女子馬拉松受到武漢肺炎疫情影響，取消一般跑者出賽，僅開放爭取日本東奧女子馬拉松資格的選手下場。

日本為選拔代表參加2020年東京奧運馬拉松賽事的選手，去年9月在東京都明治神宮外苑舉辦MarathonGrand Championship（MGC）賽事，女子組由前田穗南以2小時25分15秒拿下第一、鈴木亞由子以2小時29分2秒獲得第2。

MGC男女組都取前2名篤定獲得出賽東奧資格，也各剩一個名額給敗部復活的跑者爭取，但女子組選手必須在今年指定賽事中，跑出低於2小時22分22秒的成績，才能拿走第3個參賽名額，否則第3張門票將由MGC第3名的小原伶拿走。

不過，由於馬拉松選手松田瑞生在一月的大阪國際女子馬拉松跑出2小時21分47秒成績，所以要拿下第3個出賽資格，必須跑出比松田更快的成績。

今天的比賽是在寒冷的雨勢中起跑，一山在前30公里並沒有特別出色，但在30公里處一口氣提速，之後維持速度甩開包括外國跑者在內的其他選手，以2小時20分29秒的日本史上第4名佳績奪冠，也成功打破松田的「東奧參賽門檻」，拿下了最後一個參賽資格。

一山賽後開心地表示，因為等待像今天這樣的日子到來是她的夢想，「所以像夢一樣」；正因為是（天候）情況如此惡劣的日子，心裡想著能順利拿下參賽資格就太棒了，然後跑完這場比賽。

一山說，為了能跑進2小時21分47秒拚命跑，很開心甚至還能留下紀錄。她說，自己一直覺得「30公里開始」才是真正的勝負所在，今天在30公里後也能像練習時一樣跑完。

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