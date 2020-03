跑步知識／一英里四分鐘的高牆

一英里的世界紀錄自從 1945 年由 Gunder Haegg 跑出 4:01.4 之後,長達九年的時間一直無法被突破。同時, 1954 年 John Landy 在嘗試突破的過程中跑出了 4:03 的成績多達六次。但 John Landy 說:「這是個無法被突破的紀錄,我不應該再試了。(It's a brick wall. I shall not attempt it again.)」

因此,當時的人們認為要在四分鐘之內跑完一英里是不可能的事。

此時另一位當代的跑者 Roger Bannister,每天只利用午休一個小時的時間進行訓練。他認為這四分鐘的比賽, 比的是心理而不是身體 。只要能將平常訓練半小時的精力在四分鐘內釋放,跑進四分鐘是有可能的。他的策略是將一英里的長度拆成四百公尺四趟。如果一英里要跑進四分鐘,換算成四百公尺四趟的話,等於每一趟要跑進一分鐘。到了 1954 年四月的時候,他已經可以做到十趟四百公尺,每一趟都不多不少剛好 59 秒。

他覺得自己已經準備好了。他說:「如此一來,只要能專心 在這個目標上( 59 秒),只跑一趟(一英里)的話應該是可以做到的。( in this way the singleness of drive could be achieved, leaving my mind free for the task of directing operations so that it could fix itself on the great objective ahead)」

於是, Bannister 就在那一年做到大家都認為不可能的事情,3:59.4。一個月之後,John Landy 也跑出了 3:58.0。Bannister 成功的關鍵在於他將大目標拆解為幾個比較容易做到的小目標。如果 1600 公尺跑不進 4 分鐘,拆成 400 公尺 1 分鐘就容易多了。如果 400 公尺也跑不進 1 分鐘,換成 40 公尺 6 秒似乎也就沒那麼難了。

「間歇訓練」跑間歇的時候,那些經由計算得出的配速區間一定都是可以做得到的。只是速度越快,我們能維持的距離越短。所以不要把間歇的目標放在要跑得比原本規劃的更快,而是「在速度中保持放鬆」。對於長距離跑者來說,這樣就能將速度從短距離逐漸延續到長距離。先從短距離學會控制速度,接著在穩定的速度中練習放鬆,接著逐漸試著將距離拉長。越能在速度中保持放鬆的人,才能在同樣的速度下跑得更久。

資料來源:LORE OF RUNNING, Chap. 8 Training the Mind, ISBN 978-0-87322-959-3POSE METHOD 游、騎、跑三項運動技術, ISBN 978-986-235-651-7

延伸閱讀:間歇訓練的起源