跑步知識／間歇訓練的起源

首先開啟間歇訓練風潮的人是法蘭斯 史坦福(Franz Stampfl),1950 年當時全世界能在四分鐘內跑進一英里的跑者中,有三位是他的學生:Roger Bannister、Chris Chataway 以及 Brian Hewson。1930 年出生,17 歲畢業於維也納藝術學院美術系!

之後他搬到愛爾蘭,從此開始帶跑者進行訓練。二次大戰時進了集中營,在前往加拿大的海上甚至還遭到魚雷攻擊。他是當時少數幾個熬過寒冷與海上浮油的倖存者。經過這次海難之後,他理解到人體其實有許多內建的保護機制,使得我們凡事都以安全第一,但人體能忍受的極限其實遠遠超過我們所想像。

二次大戰結束後回到英國(1946)。1950 年開始在倫敦帶領團練,每堂課收費 1 先令(約台幣 6.325 元)。史坦福的訓練主要是以短距離間歇為主,例如 10 趟 400 公尺 或是 5 趟 800 公尺,而強度只比比賽配速稍快一些,中間休息時慢跑兩分鐘。

他相信短程的間歇訓練可以幫助跑者了解自己真正的速度,並且將速度延伸到真正的比賽距離。他的訓練方式開啟了1950 年代英國中距離跑者的黃金時期。1955 年,他來到澳洲墨爾本大學執教。同一年出版了自己的書 “Franz Stampfl on Running”,當年銷量超過 50 萬本。

他的其中一位學生 Norman Myers (46 歲時跑出全馬 2:37:00)說:「 史坦福總是要我努力一點,他說如果我成績進步的話就會告訴我下一步怎麼做。結果我在一個月後破了 PB,他還是告訴我『再努力一點!』」。後來史坦福在 1980 年的時候遭到車禍而四肢癱瘓,1995 年過世。他對跑步訓練所做出的貢獻,遠遠多於後世人們給予的回饋與認可。

文章來源:LORE OF RUNNING, ISBN 978-0-87322-959-3, Page 384, "The Origin of Interval Training"