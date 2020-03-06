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確診音樂家曾入座觀眾席 兩側為同行友人、NSO人員

訓練心得／大坑步道 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

台中熱門的大坑步道

平時或假日都有很多人來健行

步道沿著稜線一直往上

木棧道的步道也別有一般特色

從2號登山口往上

先走一段柏油路

沒多久就遇到階梯

開始慢慢陡上

馬上就會遇到一段快90度的木棧道

上去之後再沿著木棧道上上下下

再遇到幾段快90度的木棧道

就會接到5號步道

(5號可以連接1,2,3,4步道)

5號步道也是有幾段陡升

沿路空曠處視野遼闊

可以看到山下的風景

稜線風吹來也很涼爽

最後抵達頭嵙山

山頂空地大

休息涼亭也多

走上來休息也很棒

風景好、離市區近

木棧道又很特別

山下又有好吃的芋圓美食

非常熱門又棒的步道

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