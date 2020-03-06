訓練心得／大坑步道 Trail Run
台中熱門的大坑步道
平時或假日都有很多人來健行
步道沿著稜線一直往上
木棧道的步道也別有一般特色
從2號登山口往上
先走一段柏油路
沒多久就遇到階梯
開始慢慢陡上
馬上就會遇到一段快90度的木棧道
上去之後再沿著木棧道上上下下
再遇到幾段快90度的木棧道
就會接到5號步道
(5號可以連接1,2,3,4步道)
5號步道也是有幾段陡升
沿路空曠處視野遼闊
可以看到山下的風景
稜線風吹來也很涼爽
最後抵達頭嵙山
山頂空地大
休息涼亭也多
走上來休息也很棒
風景好、離市區近
木棧道又很特別
山下又有好吃的芋圓美食
非常熱門又棒的步道
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