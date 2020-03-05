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旅跑記趣／東京台場到皇居 清晨4°C起跑

運動筆記 / Jeffy

2020一月中旬來到了東京旅遊，朝思夢想的就是想到皇居跑者聖地體驗東京的跑步生活。由於旅遊住宿在台場，因此就打算從台場開始跑到皇居，體驗一下一月清晨的東京市區吧。

早上五點多起床，看到窗外的溫度大約兩度。天阿好冷，但是著裝準備出發，從台場日航起跑吧。

清晨六點四度的溫度，我跑到第一座橋，到了豐州

接著到了東京市區，來到了築地市場

空氣冷冷的，繼續往前跑吧~跑到了沒有人的銀座

手上雖然帶著手套，但是還是好冰好冷~~到了銀座後準備轉向來去東京車站朝聖一下。

在東京車站旁就是跑者聖地，皇居~ 皇居一圈大約是5km，清晨六點多就可以看到很多東京跑者在皇居跑步。

在皇居跑步的跑者實力都相當堅強，自己也不自覺得跑進五分速內~~

繞了一圈後，看來時間差不多了。準備跑去新橋站來結束這次東京市區+皇居的跑步 

接著準備搭海鷗號回去台場飯店囉

如果下次有機會一定要再來一次皇居跑步~下次東京見

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