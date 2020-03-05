跑步知識／為甚麼Zumba®會成為一項令人瘋迷的運動？

這幾年常常看到藝人在社交平台分享 Zumba® 的影片，Zumba® 是一項甚麼樣的運動？為什麼一試就讓人無法自拔呢？今天就來探討一下Zumba®的吸引之處。

在90年代，Zumba®在偶然的機會下誕生於哥倫比亞。當時的健身教練 —— Beto，在一天上課的時候忘記帶他的有氧課程音樂。在這個時候，他拿出了他個人使用的拉丁音樂專輯，開始了他的第一堂Zumba®課程。

從那時候開始，相比起運動訓鍊，Zumba®更像是一場Party。有研究顯示，對於討厭運動的人來說，Zumba®可能是最好的訓練方式。

來自威斯康辛大學拉克羅斯分校的運動和運動科學教授John Porcari提到，Zumba®跟一般由教練帶領的課程差不多，但是課程內容比較著重於簡單的臀部與腳步動作，這些動作組合在一起就會變成一項很有效的運動。John和他的同事分析了一群常常跳Zumba®的女性，發現40分鐘的課程消耗大約370個卡路里，每分鐘消耗9個卡路里以上。等同於以相當慢的速度跑步或用相同的時間以每小時15英里的速度騎行所消耗的卡路里。

Zumba®最令人印象深刻的部分是它對於少鍛鍊的人來說有很大的吸引力。American Journal of Health Behavior的一項研究表示，當患有2型糖尿病和過胖的女性每週進行三次Zumba®課程，16週後，她們的體重平均減掉2.5磅，體脂也降低了1％。更重要的是，這些女性非常喜歡上課，更形成了一種習慣，這對於有氧運動項目來說是很獨特的現象。 喬治亞大學副教授 Jamie Cooper表示︰「研究結束後，大多數參加者會繼續Zumba®的課程，他們都很開心及從中結交了新朋友，並沒有把Zumba®看作是一項艱苦的鍛鍊。」

Zumba®也為參加者的身心帶來好處。另一項研究把Zumba®的臀部擺動、迴旋動作與年長超重女性的核心、軀幹力量及平衡力聯繫起來。僅僅八週的時間，女性的生活素質上升了9％，自尊心提高了16％。在一項有關Zumba®與心理的研究發現，它會令參加者感覺更加獨立，對生活更有目標。

Zumba®這項運動充滿活力和自由。Cooper 說︰「在上課時，你必須放開心情，享受當中的樂趣。」正如透過即興課程來減輕一些焦慮者的社交怯懦感，在其他人面前跳舞可能有助減低參加者對自己身體的害羞感或自我意識。

Zumba®對於不能跑步或做強烈訓練的老年人來說（或者那些不想做的人）特別有幫助 。 2015年的一項研究發現，即使是基礎的動作，Zumba®也可以幫助老年人保持心血管健康。大量證據指出，跳舞可以幫助老年人保持平衡和協調，降低他們跌倒的風險。

在健康方面，Zumba®永遠不會與CrossFit等訓練或高強度間歇訓練作比較。Cooper也補充說︰「不是每個人都適合CrossFit這類型的訓練，但Zumba®在人們的心目中都佔有一席之地，因為大家真的非常享受這項運動。」

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