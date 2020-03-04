跑步知識／跑步功率到底是什麼？

知道跑步功率計很久了，但一直沒有入手，一方面是因為沒有練的那麽認真，一方面是太貴了（笑這次剛好有機會來聽聽看「Stryd跑步功率入門」課程，講師是鐵人三項教練&Stryd臺灣地區代言人羅譽寅教練，一開場先講功率計的歷史，還有自行車的功率訓練等，因為沒有玩車，就沒有太認真聽了。下面來介紹幾個比較有記憶點的東西。

▶功率（單位：瓦特）功率入門當然要先介紹什麼是功率，定義是「能量轉換或使用的速率」，跑步功率的公式是「功率=質量*加速度*速度」，坦白說這樣寫我也看不太懂，但簡單來說就是運動時所花的力。

▶功率的三個維度：水平、垂直、側向功率的三個方向，有點像xyz軸的感覺搭配圖片看就很好懂啦。應用在訓練上就是看水平：姿勢（垂直+側向）的比例，一般人約70：30，水平越高代表所花的功（出的力）用在往前進越多，跑步越有效率。

▶風力第二代stryd的最大賣點，官方有公開算式，有興趣的可以自己去看。風力就是把跑步中遇到的順逆風，所需要多花的功也考慮進去，跑的當下不會有一個數據顯示給你看，事後可以從網站上看到風力的趴數，假設風力是13%，代表當下你要多花13%的功去克服風，才能跑出平常的速度。

▶下肢剛性腿部回收彈性能的效率，把腳想像成彈簧，把彈簧往下壓，往上彈的那個能量就是「彈性能」，腳上的彈簧是阿基里斯腱，要注意的是剛性不等於肌肉。具體表現可以在跑馬拉松時撞牆期看到，腳很沉時候，可以明顯看到這個數據降低。比較特別的是下肢剛性並不是單純的越高越好或越低越好，像是汽車的避震器一樣要找到自己適合的範圍。剛性太高腳太硬容易受傷、剛性太低沒效率。整堂課程中除了上面介紹的以外，還有使用功率計的優勢，相較於心率、配速與自體感覺，也介紹了其他數據，例如臨界功率（類似閾值配速T配速）、功率體重比（這邊有個很殘酷的等級表，還記得我訓練3年的朋友被分類成未經訓練）、跑步壓力分數（RSS，類似訓練指數）。

最後是介紹一些設定，關於功率計的設定、怎麼跟手錶搭配使用、如何同步到RQ等，這邊有興趣的就自己去看操作手冊吧。

總結：有種回到學生時期上物理課的感覺，各種名詞解釋&公式（想睡覺的部分也是XD），不過講的還算淺顯易懂，再搭配實際應用等，對於剛接觸跑步功率計的人很有幫助，也比較知道要看哪些數據來幫助訓練。