跑步知識／跑步的運動傷害 常常是因肌力不足
常常當我們受傷的時候，都會聽到因「肌力不足」而起，這裡我們將分三個部分來說明肌力不足與可能造成運動傷害的原因：
● 容易造成運動傷害的跑步方式，例如著地方式、下肢彈性的應用、身體動作的流暢度等。
● 過度訓練。訓練就是刺激我們的身體，讓身體接受到適當的刺激後，提升各方面的身體能量，進而增進運動表現。但，身體接受刺激之後，會有疲勞的狀況出現，這時候如果沒有適當的進行恢復和休息，就容易造成運動傷害。
● 身體能力與運動表現的差距。當我們追求的運動表現，超出我們原本的身體能力時，也容易造成運動傷害。此時，除了休息恢復外，更重要的是，提升身體能力。
基於以上三點可以理出，為何常常會把運動傷害歸於「肌力不足」，其實這個肌力不足，不一定是「壞」的或「不好」的意思，而是有著需要加注意身體各項能力指標的提升。
「適當的訓練，足夠的恢復，是保持長久訓練的不變法則」，教練也常常提到「沒有恢復的訓練，就是沒有效的訓練」。所以，訓練課表時，也要把休息與恢復的時間算進去唷。
粉絲專業：Master Run
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言