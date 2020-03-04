跑步知識／跑步的運動傷害 常常是因肌力不足

常常當我們受傷的時候，都會聽到因「肌力不足」而起，這裡我們將分三個部分來說明肌力不足與可能造成運動傷害的原因：

● 容易造成運動傷害的跑步方式，例如著地方式、下肢彈性的應用、身體動作的流暢度等。

● 過度訓練。訓練就是刺激我們的身體，讓身體接受到適當的刺激後，提升各方面的身體能量，進而增進運動表現。但，身體接受刺激之後，會有疲勞的狀況出現，這時候如果沒有適當的進行恢復和休息，就容易造成運動傷害。

● 身體能力與運動表現的差距。當我們追求的運動表現，超出我們原本的身體能力時，也容易造成運動傷害。此時，除了休息恢復外，更重要的是，提升身體能力。

基於以上三點可以理出，為何常常會把運動傷害歸於「肌力不足」，其實這個肌力不足，不一定是「壞」的或「不好」的意思，而是有著需要加注意身體各項能力指標的提升。

「適當的訓練，足夠的恢復，是保持長久訓練的不變法則」，教練也常常提到「沒有恢復的訓練，就是沒有效的訓練」。所以，訓練課表時，也要把休息與恢復的時間算進去唷。

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