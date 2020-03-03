繼萬金石馬拉松後 新北鐵道馬也喊停

中央社 / 記者王鴻國新北2日電
新北觀旅局長張其強說，4月19日舉辦的追火車鐵道馬拉松確定延期，目前還未確定何時會再舉辦。圖／聯合報系資料照片
新北觀旅局長張其強說，4月19日舉辦的追火車鐵道馬拉松確定延期，目前還未確定何時會再舉辦。圖／聯合報系資料照片

為因應武漢肺炎疫情，避免人群聚集，新北停辦國際級賽事「萬金石馬拉松賽」後，今天確定「鐵道馬拉松接力賽」也喊停，將延期舉辦。觀旅局長張其強說，仍未確定延到何時舉辦。

張其強表示，充滿「追火車」趣味性的「2020新北市鐵道馬拉松接力賽」原定4月19日舉辦，但基於武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情考量，若鐵道馬不能讓大家跑得健康、玩得開心，那就延期舉辦，為讓跑友得到第一手消息，今晚逐一發送email給報名跑友說明延期辦理的原因。

在觀旅局給跑友的信件中首先說明，今年鐵道馬創下歷年來參與人數最多的記錄，將近800隊報名，其中有許多是參加多次，甚至連續4年都來參加的老朋友，非常珍惜這段友誼，希望大家體諒。

信中說，希望大家都能一起留下來，保留資格等恢復比賽，但也可以選擇依規定退費，當然所有的參賽禮和完賽禮都會寄給每個報名的好朋友。「大家更要同心協力，更不能放棄，相信終究能跑贏病毒」，接下來就該是「追火車」重新上場的時候了。

萬金石馬拉松

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