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跑步知識／跑步技術之「擺姿勢」or「跑動作」

運動筆記 / 鄭睿承

這裡我們想要針對跑步教練之專業價值進行比較，透過兩種不同的教學模式，「擺姿勢」和「跑動作」，梳理目前跑步技術教學常常會遇到的狀況，以下將分為五個部分進行說明。

  • 靜態&動態

 跑步動作的觀看，我們可以分為「靜態」與「動態」的方式，前者常常應用在動作分析上，將跑步的週期進行拆解，或是透過動作角度、動作軌跡與平均數據來觀看跑步；後者則是將跑步過程視為整體，察覺動作的特質，如雙腳騰空、著地支撐、流暢度、節奏感、律動感等。

  • 表面&內涵

在靜態與動態的兩種觀看方式下，前者常常會注意到動作的表面，如有沒有經過某個姿勢、腳折疊與手擺臂的角度、垂直震幅的數據等；後者則是更進一步地觀察用力的方式、身體的感觸、動作的協調等方式，往每個人的動作質感進行觀看。

  • 僵化&靈活

將跑步技術以靜態的方式觀看下，每一個分解動作，就是一個姿勢，而訓練結束的目的就是把這些姿勢擺好，再串連起來，就是能夠達到修正的效果，如馬克A就是由軀幹、大腿、小腿、腳踝所形成的三個90度；在動態的觀點上，跑步時身體有很多可調整的地方，每一個技術的都有各種可能，如馬克A的用膝蓋和髖抬的角度就會不同，抬的高度與感受也會有所落差。

  • 理型&現實

常常我們對於跑步技術都會有個理想的認識，如馬克操的組合就是理想的動作、垂直震幅要落在什麼區間、跑步要經過「關鍵跑姿」、步頻要落在180等，把理型當成是跑步效率的依據；而在現實的情況，常常會根據每個人的動作習慣進行調整，了解每個人跑步的方式、用力習慣、身體協調等，再從當中找出比較不佳的過程進行調整，進而呈現出更有效率的動作。

  • 一般&專業

一般我們會看到的跑步姿勢修正或是技術練習，比較會是進行動作位置的擺放，如組合馬克操的動作就是比較有效率的動作，或是閱讀書籍與考取證照就進行技術的教學；而實際上的跑步專業則是從動態的過程與複雜的情境中，找出可能的問題，並進行各種微調，如從每個人的動作差異、身體協調與用了放鬆之程度，來進行不同的技術訓練。

 透過上述的比較，「擺姿勢」和「做動作」之間，有著靜態與動態的差異、表面與內涵的間距、僵化與靈活的應用、理型與現實的處理，以及一般和專業的距離，像是我們最常看到的馬克操教學中，這兩種模式就已經普遍存在。

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