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視障陪跑／棒棒相傳 愛的接力

運動筆記 / 陳文龍

《棒棒相傳．愛的接力》

漆黑中見盼望，盼望這一道彩虹🌈。我當你的眼，走過彩虹橋，奔向陽光燦爛笑容😊！將一棒接一棒，棒棒相傳，讓我們的愛無限傳下去。

淑玲說團長我們來參加接力賽好嗎？好想感受一下那種隊友一起澎湃熱血的感覺。當然好啊！平常都是跑自己的馬拉松賽事，如果能跟隊友們一起準備、一起參與，一場共同目標的賽事，感覺一定是非常棒的。大家不單是可以追求到個人的成績，也可以培養默契獲得團隊的勝利。

一早來到彰化縣田中🚄高鐵站後2號廣場，參加國際扶輪 #228扶輪盃接力賽 ，大會廣播不斷喊著隊伍號碼，4015就是我們中華視障台中團，這是我們第一次嚐試刺激活力十足的接力賽，為我們加油吧！

感謝主辦單位攝影


視障朋友這次參與的接力賽事，最主要是讓大家感受那種刺激感及了解規則。我們預計在大會規定的四小時內完成就好，最後團隊成績排名50/64名，3:13:34.16完賽，給自己拍拍手吧！👏 👏 👏

接力社會組:中華視障台中團

第1棒/陳威同/5K/25:11.20 (陪)陳文龍

第2棒/藍淑玲/5K/35:26.05 (陪)魯金珠

第3棒/范敦誠/5K/29:58.55 (陪)楊翰麟

第4棒/江   御/5K/37:45.08 (陪)黃議樟

第5棒/楊炳燿/5K/31:00.28 (陪)陳建仁

第6棒/溫祐靖/5K/34:07.60 (陪)王銘奇

後  補/陳亞娜/5K/ (陪)劉淑樺


高鐵列車威同當然是第1棒嘍！其實這是我受傷恢復中的第一場賽事，幸福跳跳龍真的還是有些擔心，怕被最速男拉著跑，果真是一路狂飆，哈哈😄！我是一路腳酸狂喘，以均數5.02秒完成，夠猛了吧！賽後威同關心的問：團長腳還可以嗎？當然！(已經被你操完了⋯^_^)

第1棒視障跑者威同&陪跑員台中黎明團文龍團長   感謝攝影師汪汪


第2棒是發起人淑玲，參賽選手有被操到的，知道找誰了呵！這位阿姐是我們唯一悠閒進補級站，陪跑員還可以傳訊息回來的一組。不過有實力，原本預計45分回來，沒想到35分完成，有認真衝哦！5421沒白練喲！最後小聲問一下嘴唇有發白嗎？

第2棒視障跑者淑玲 &陪跑員金珠   感謝攝影師汪汪

第3棒范大哥是我們選手中年級最長的，猜猜看幾歲？64歲。可是拼勁不輸年輕人，練的勤、自信滿滿，也比預測時間快5分鐘。年紀不是問題，心態決定一切。

第3棒視障跑者范大哥&陪跑員翰麟   感謝主辦單位攝影

第4棒江御，小鮮肉知道什麼意思吧！哇！MVP應該要頒給他，預設50分完成，結果37分衝回終點，看來二月中的那場雨中賽事，淋到讓你脫胎換骨凌波微步，進步神速。

第4棒視障跑者江御&陪跑員議樟   感謝攝影師汪汪

第5棒是我們文質彬彬、態度溫和文雅的楊老師，跑步像太極般以柔克剛，輕鬆中帶有速度，不徐不疾以31分完賽，快了9分鐘，真要好好來學習一下，太極跑法虛實之間省力。

第5棒視障跑者楊老師&陪跑員台中松竹團建仁團長   感謝攝影師汪汪

        最後一棒就是有穩穩的腳步，淡淡的笑容的美少女祐靖。每次居家練跑多10幾公里以上，最熱衷賽事，幾乎週週馬，團長我也甘拜下風了！在近30°的高溫下，仍然穩穩的速度抵達終點。團長為什麼排我最後一棒？知道了吧！「穩」。

第6棒視障跑者祐靖&陪跑員銘奇  感謝主辦單位攝影

當然還有一位可愛的可人兒要感謝～後補選手亞娜。雖然沒有正式下場跑，但也跟著我們從頭到尾的參與，也是一位非常穏健的跑者，感恩！有機會找一埸接力賽給妳試試好嗎？

後補視障跑者亞娜&陪跑員淑樺   感謝攝影師汪汪

恭喜大家一起完跑，感謝志工朋友的幫盲，及一路幫我們加油💪的跑友、大會所有工作人員，雖然我不認識，但要謝謝您，因為有你有我，成就了今天的一切，向賽道敬禮，感恩！一條溫度的繩，牽引我們之間，有您們真好💗，期待下次見！

中華視障路跑運動協會台中視障黎明團 幸福跳跳龍團長

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