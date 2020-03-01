視障陪跑／棒棒相傳 愛的接力
漆黑中見盼望，盼望這一道彩虹🌈。我當你的眼，走過彩虹橋，奔向陽光燦爛笑容😊！將一棒接一棒，棒棒相傳，讓我們的愛無限傳下去。
一早來到彰化縣田中🚄高鐵站後2號廣場，參加國際扶輪 #228扶輪盃接力賽 ，大會廣播不斷喊著隊伍號碼，4015就是我們中華視障台中團，這是我們第一次嚐試刺激活力十足的接力賽，為我們加油吧！
感謝主辦單位攝影
視障朋友這次參與的接力賽事，最主要是讓大家感受那種刺激感及了解規則。我們預計在大會規定的四小時內完成就好，最後團隊成績排名50/64名，3:13:34.16完賽，給自己拍拍手吧！👏 👏 👏
第1棒/陳威同/5K/25:11.20 (陪)陳文龍
第2棒/藍淑玲/5K/35:26.05 (陪)魯金珠
第3棒/范敦誠/5K/29:58.55 (陪)楊翰麟
第4棒/江 御/5K/37:45.08 (陪)黃議樟
第5棒/楊炳燿/5K/31:00.28 (陪)陳建仁
第6棒/溫祐靖/5K/34:07.60 (陪)王銘奇
後 補/陳亞娜/5K/ (陪)劉淑樺
高鐵列車威同當然是第1棒嘍！其實這是我受傷恢復中的第一場賽事，幸福跳跳龍真的還是有些擔心，怕被最速男拉著跑，果真是一路狂飆，哈哈😄！我是一路腳酸狂喘，以均數5.02秒完成，夠猛了吧！賽後威同關心的問：團長腳還可以嗎？當然！(已經被你操完了⋯^_^)
第1棒視障跑者威同&陪跑員台中黎明團文龍團長 感謝攝影師汪汪
第2棒視障跑者淑玲 &陪跑員金珠 感謝攝影師汪汪
第3棒視障跑者范大哥&陪跑員翰麟 感謝主辦單位攝影
第4棒視障跑者江御&陪跑員議樟 感謝攝影師汪汪
第5棒視障跑者楊老師&陪跑員台中松竹團建仁團長 感謝攝影師汪汪
最後一棒就是有穩穩的腳步，淡淡的笑容的美少女祐靖。每次居家練跑多10幾公里以上，最熱衷賽事，幾乎週週馬，團長我也甘拜下風了！在近30°的高溫下，仍然穩穩的速度抵達終點。團長為什麼排我最後一棒？知道了吧！「穩」。
第6棒視障跑者祐靖&陪跑員銘奇 感謝主辦單位攝影
後補視障跑者亞娜&陪跑員淑樺 感謝攝影師汪汪
恭喜大家一起完跑，感謝志工朋友的幫盲，及一路幫我們加油💪的跑友、大會所有工作人員，雖然我不認識，但要謝謝您，因為有你有我，成就了今天的一切，向賽道敬禮，感恩！一條溫度的繩，牽引我們之間，有您們真好💗，期待下次見！
中華視障路跑運動協會台中視障黎明團 幸福跳跳龍團長
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