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賽事心得／2020年第一場公益健康路跑

運動筆記 / 安洲

自從和跑友於2019年10月參加完-最速象總（去你的人生低谷），在台中市新書簽書會（新手書店）後，十分佩服其贊助菁英長跑選手及公益活動的精神，因此我日後每年將盡量參加一場公益路跑活動（共創三贏），一方面慢跑健身、一方面贊助公益、一方面挑戰年齡分組上凸台（目前50歲組）。

當時正好在-全國賽會網站，找到2020/02/16在彰化埔心國中，由彰化縣議員-張春洋主辦公益健康路跑，其主旨之一：希望能引起拋磚引玉之效結合各社團、熱心人士共襄盛舉，並將節餘經費全數挹注弱勢團體及個人，期望解決燃眉之急共臻詳和社會），於是就報名參加（10k男乙組)一起為弱勢團體助一份心力，事後回想起來有發生幾段小插曲值得注意。        

1、賽前巧遇小低潮（閃到腰+拉肚子），到了當天只能盡力而為，感謝佛主保庇順利完賽，成績只差4名即可上凸台（分組取前8名）。

2、配合防疫工作，在會場路口有工作人員，負責量參賽選手額溫。

3、在會場有巧遇3位跑友：（1位是當初#推坑#我進跑步/參加人生第一場路跑比賽-彰化，以前在彰化花壇工廠同事，記憶中有跟參加他在1999-年雲林，路跑活動獲得第3名、2003年-曾文水庫，路跑活動獲得第14名。另外2位是在fb上認識網友，其中一位有跟他一起去參加2017年-東海大學，路跑活動獲得分組第3名）。

       

4、賽前10k組提前10分鐘（原本是07：10），與半馬組選手一起鳴槍出發，當時我還在暖身還好有聽到廣播，即時鑽進起跑點否則就GG了。

5、賽後在會場領取（早鳥禮），是一頂目前很夯的帽子（埔鹽順澤宮-冠軍帽），正好省下我另外到宮廟，現場排隊領取的時間。

6、事後幾天藉由這場路跑活動，賽前遇到的小低潮（閃到腰+拉肚子），參加-運動筆記網路有獎徵答，2020/2月的贈書（去你的人生低谷）活動，託-象總福氣獲得新書一本。

7、近期受疫情影響，許多活動都延期甚至取消，還好我2020年挑戰路跑，分組上凸台目標，已經在元月-嘉義市路跑（12k男乙組分組第3名）達標，所以後續在10月份才會，開始認真準備2021年路跑活動。

以上，感謝老天爺對小弟的眷顧，加油吧！

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