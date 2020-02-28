跑步知識／跑鞋什麼時候該淘汰？

許多人都在問『跑鞋穿多久該換？』『磨到什麼程度該丟？』嗯～這個問題嘛～由身為勤儉的客家子弟我來回答，應該很適合。

前言我的跑齡6年，月跑量通常在200~230km，買鞋大概ㄧ年至少會買個1~2雙，雖然跑鞋是滿多的，但是真正跟著我訓練長期訓練的就那兩雙，比賽鞋則是ㄧ雙，當然這些跑鞋都會陪伴我超過1年以上的時間，算算里程也會超過700km的路程。 準備退役的KAYANO 這雙鞋是上面說的陪伴我訓練的兩雙鞋其中ㄧ雙，是這雙叫KAYANO。

KAYANO25陪我上山、跑海，拍了很多照片！（圖片來源：力奇）

在2018年第一次穿上後，感覺非常獨特，所以就加入了我的跑鞋戰隊，成為並成為重要成員，陪伴我經過非常多的訓練，不論上山、海邊、拍照總會有它的蹤影，當然，在此篇會特別拿出來說，當然就是「這雙鞋磨的很漂亮」，我們就從幾個面向來看它吧。外觀的狀況KAYANO從外觀看起來，這雙KAYANO還好！？

外觀看起來還好！？（圖片來源：力奇）

是的！是沒像是破洞之類嚴重的「外傷」，但是放在水平面上，會發現足跟外側，是磨損的，幾乎被削掉了ㄧ角。

鞋跟被削掉一角了！（圖片來源：力奇）

而這雙鞋至上個月還是有參與我的訓練，只不過有次在工作搬貨過程，在大理石地板上差點滑倒，因此也確定，它真的必須退役了！鞋底狀況鞋底就更能看得出來，它是必須退役的了！

陪我跑過大概1000km（圖片來源：力奇）

前足的磨損 前足部分，有蹤向的排水線，橫向的開溝，這二項控制了前足落下的位置。

前足光滑了！（圖片來源：力奇）

特別是在綜橫交錯處，磨損程度已經出現了光滑面，更大幅度影響了鞋子本身應該要有的「磨擦」與「抓地」。 足跟的外圍 從鞋底的後跟區，可以看到我是比較偏向外翻，也就是向內璇，但比較偏向在後跟區域，所以我不太算「過度內旋」。

我是偏內旋的跑者～（圖片來源：力奇）

而與前足相較，後足部分磨損的並不嚴重，而且菱格狀的刻紋都還在，單看後足的話，其實還不需要淘汰。

我的第一雙跑鞋！（圖片來源：力奇）

此外，比叫我多年前的一雙退役跑鞋，磨的最嚴重的就是足跟，並且磨到走路都會歪斜的程度了。從功能來判斷鞋子最主要的功能是「保護」、「抓地(磨擦)」，跑鞋則賦予跑步需要的功能，像是「緩衝」、「支撐」、「透氣」、「輕量化」...，我認為一但失去了功能性，這雙跑鞋就算是功成身退了！這雙KAYANO，差不多在今年的訓練時感覺它開始會滑，並且穿著日常，下班後再換其他雙跑步，更感覺這雙KAYANO已經不太有那種支撐性，抓力力也不行了，所以當然就不再能繼續陪伴跑步。

而這雙KAYANO是我所有鞋子中磨損程度最漂亮的一雙(我也很認真穿它就是了)。

說到底，什麼時候該換鞋？

我覺得從外觀看...✅是否影響美觀？✅是否破洞、開口笑？✅使用的時間？距離？從鞋底看...✅磨損程度如何？✅是否影響跑步功能？✅還能當生活日常穿嘛？

什麼時候該買鞋...✅想買就買囉！

此篇，特別選用ASICS GEL-KAYANO是因為鞋底磨的很漂亮。當然，會磨的很漂亮最大的原因是它調整跑姿以及落點的位置，這也是這雙鞋的特性。當然，不單單是我這樣說，連川內也說『ASICS GEL-KAYANO幫助我減少訓練時容易產生的傷害。』

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