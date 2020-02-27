Yahoo 321 Run如期舉行 3.6後入境中港澳韓選手禁賽

武漢肺炎疫情最近在世界各地大爆發，許多國際重大賽事都已宣告取消，東京馬、名古屋馬、高雄馬等，一時間，投入了大量的努力與心血無處宣洩。扼腕、可惜、難過，接踵而來的負面情緒逐漸湧上心頭，因為那些在夜晚說服自己、督促自己而邁開的步伐「不單單只是為了一場馬拉松」。

在眾多比賽取消的情況下，蟄伏著的想跑步的心是否蠢蠢欲動？其實，還有那麼一些路跑賽事並沒有取消。中央流行疫情指揮中心聲明，大型戶外活動可照常舉行，2020 Yahoo 321 Run將如期於3月21日舉行，但3月6日以後入境的中港澳韓選手禁止參賽，主辦單位將全額退費。為了讓民眾安心，活動會場將增設多項防疫措施，強化健康照護， 只希望讓大家能將這些日子的陰鬱跑散。

活動前除以簡訊、活動手冊提供跑者防疫衛教宣導外，主辦單位將於活動現場進行體溫監測，同時增設洗手設施、提供酒精與乾洗手，供跑友實施自我健康管理。會場及賽道水站設施將定時消毒、擴增集合空間，並於醫護站備有口罩給入口檢出有發燒的跑者，引導他們至附近醫院就診，以維護安心、健康的路跑環境。而賽事相關工作人員則將於賽前進行完整的防疫說明及教育訓練，並於活動當日全面實施體溫量測、消毒及全程配戴口罩。

KEVINLIN老朋友專屬88折優惠

只要在報名頁面輸入「OnlyForYou」序號，88折報名優惠直接獲得！

三大好禮跑出科技時尚感

▸舒適有行兼環保「運動機能衣」▸柔軟簡約科技風「運動毛巾」▸低調設計14/21K限定「黑色運動空心帽」

總價值超過萬元的折價券

不論組別，都能獲得超過萬元的品牌折價券，你還能不心動？偷偷公開幾個心癢一下：▸肯德基 剌激好食雞套餐 現省83元▸必勝客 奔跑吧必勝餐 現折72元▸Gap、薇姿 報名獨享限定$150元兌換券▸生活工廠、KSWISS $100元專用兌換卷還有更多超值折價內容等你來挖掘！

唯一專屬於你AR獎牌

結合AR科技，打造專屬自己的「高科技獎牌」

限定優質完賽禮

再告訴大家一個好消息！14K、21K跑者只要完賽皆能獲得正官庄活蔘28D一瓶哦！含多種人蔘皂苷及維他命B群，滋補強身，跑完立即幫你補充體力！另外還有理膚寶水、霓淨思試用包等你來拿！

現在報名進入最後衝刺倒數，名額有限，你參加了沒？為顧及跑友健康及共同防疫，主辦單位已審慎規劃相關防疫措施，但若有身體不適或有發燒與呼吸道症狀，請勿勉強參賽，敬請跑友共同響應配合。主辦單位將持續密切關注疫情最新發展，以維護跑者權益及健康為優先考量，相關賽事資訊，也請報名者留意活動FB粉絲專頁「Yahoo奇摩」或報名官網。