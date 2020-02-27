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蘇貞昌：疫情指揮中心提升至一級開設 陳時中任指揮官

突破一千起病例之後 南韓即將衝擊的「疫情黑暗期」

Yahoo 321 Run如期舉行 3.6後入境中港澳韓選手禁賽

運動筆記 / Lemon Chi
2020 Yahoo 321 Run這次祭出了「五合一超值禮包」
2020 Yahoo 321 Run這次祭出了「五合一超值禮包」

武漢肺炎疫情最近在世界各地大爆發，許多國際重大賽事都已宣告取消，東京馬、名古屋馬、高雄馬等，一時間，投入了大量的努力與心血無處宣洩。扼腕、可惜、難過，接踵而來的負面情緒逐漸湧上心頭，因為那些在夜晚說服自己、督促自己而邁開的步伐「不單單只是為了一場馬拉松」。

在眾多比賽取消的情況下，蟄伏著的想跑步的心是否蠢蠢欲動？其實，還有那麼一些路跑賽事並沒有取消。中央流行疫情指揮中心聲明，大型戶外活動可照常舉行，2020 Yahoo 321 Run將如期於3月21日舉行，但3月6日以後入境的中港澳韓選手禁止參賽，主辦單位將全額退費。為了讓民眾安心，活動會場將增設多項防疫措施，強化健康照護， 只希望讓大家能將這些日子的陰鬱跑散。

活動前除以簡訊、活動手冊提供跑者防疫衛教宣導外，主辦單位將於活動現場進行體溫監測，同時增設洗手設施、提供酒精與乾洗手，供跑友實施自我健康管理。會場及賽道水站設施將定時消毒、擴增集合空間，並於醫護站備有口罩給入口檢出有發燒的跑者，引導他們至附近醫院就診，以維護安心、健康的路跑環境。而賽事相關工作人員則將於賽前進行完整的防疫說明及教育訓練，並於活動當日全面實施體溫量測、消毒及全程配戴口罩。

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現在報名進入最後衝刺倒數，名額有限，你參加了沒？為顧及跑友健康及共同防疫，主辦單位已審慎規劃相關防疫措施，但若有身體不適或有發燒與呼吸道症狀，請勿勉強參賽，敬請跑友共同響應配合。主辦單位將持續密切關注疫情最新發展，以維護跑者權益及健康為優先考量，相關賽事資訊，也請報名者留意活動FB粉絲專頁「Yahoo奇摩」或報名官網

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