帶小比旅跑台灣／木架山越野馬拉松 折磨人的上坡

話說上星期日，我們去參加木架山越野馬拉松。

其實，原本我是參加台中花博馬拉松的，但是因為新冠肺炎的關係，又延期到11月1日，因為沒有人約（單身狗的悲哀😭），又不想待在家裡，剛好那天又有木架山，只好又趕緊報名木架山馬拉松。

木架山大草原一直在網路上久聞它的名號，卻從來沒去過，不過相片是蠻夢幻的，心想就當成踏青好了。

在凌晨五點多，到了會場東成會館，先去跟大飛哥和蔡總打招呼並開心的合照。

接著認識的跑友一個個出現，拍完照詢問之下，有很多人都是臨時來報名，大家腳都很癢是嗎？在這也很謝謝主辦單位的貼心。原來大家一星期沒跑會難過🤣

我先跑去帳篷跟濱哥拍照，因為我怕他回來很累又沒時間拍照，在這裡也先恭喜濱哥得到總一。

當鳴笛聲響起，組別一一起跑，因為嚴玉庭說她腳痛，所以要陪我一起跑，結果腳痛的人竟然跑拿嚒快，途中我一直問她這是大草原嗎？她都說不知道🤣，說好的大草原怎麼變成鳳梨園啊！然後我們就一直不斷地爬坡下坡，而剛好軍事單位在道路施工，所以路況真的不是很好，根本像越野賽了。這時候，我們推小比必須更小心，免得他不舒服。

我們就這樣子一直爬啊爬，爬到都看到上帝了，尤其上坡又遇到修路，根本是折磨啊！在家睡覺不好嗎？為什麼要出來跑步折磨自己。

結果發現好幾個攝影師都躲在上坡，天啊！這實在讓人太崩潰了😭

這讓人笑也不是，哭也不是…一堆壞人，讓人好尷尬。

好不容易終於看到大草原了，坦白說我有點失望，因為怎麼跟想像中的不一樣啦（大哭）我爬的很累餒，都欺騙我😫

因為要趕著回終點，所以隨意的拍了幾張相片然後就走了，好讓人桑心。我不依啦，爬山爬的好辛苦餒，結果是這樣子（坐在地上耍賴）

回會場的途中，東方子豪已經跑完21K，又回頭要幫忙我們推，因為他說他爬完那些坡，怕我們沒力氣會太累，所以又回來找我們要幫我推比比。

因為怕他太累，所以我便婉謝了他，而他也陪著我們跑回終點，真的很謝謝他的貼心。

回到會場後，主辦也準備了飲料，麵羹及綠豆湯無限食用，讓大家吃到飽，謝謝大會的用心。

回到會場後，跟大家打完招呼，便結束了這精彩的一天。

再一次謝謝玉庭幫我推小比，我才能順利完賽。

謝謝東方子豪的陪跑。

謝謝辛苦的志工為大家服務。

謝謝辛苦的攝影師，在荒郊野外為大家拍照。

#人生第一次越野山路跑解鎖

#2020木架山越野馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣