跑步小品／跑在巴拉卡
接近三月，櫻在濃烈的春光逐漸紛落，陣陣寒氣料峭從巴拉卡拂過，迷霧般的詩意變成您腳下的痕跡，能而自出新裁的便是您真實跑過，並且帶動著因奮力而轉動的改變。
在界中的二子坪上，纏纏繞繞的冷，是盤踞在空氣中的流動。跑進二日超馬中，與大自然的山徑及陽光斑斕。您真正需要的是與自己的心靈對話，和爭一個完全的自我。
笑忘書提到:(動機是確實在自己心中安靜存在的東西，不應向外部求取什麼形式或基準。)
那我們是不是困在現實生活極大的絲網裡頭，想藉著跑而極力脫困，更是去尋找安靜且存在的東西。
在巴拉卡公路上，遠山，雨滴，霧氣，思念，步頻，我把自己投擲在當下的氛圍中，時而安靜，時而大聲笑話。
這條山路微小與巨大共存，隱藏而外露併進，一條讓我棲身場景的山路，我開始思索了起來。
早晨，自然曙光的線條非常明亮。光影斜斜的在天空與時間遊戲。跑步呼吸的喘息聲極具巨變，大汗涔涔的透了整個背部。 第五年跑步，每次在內心細心的檢討，不同層面深入反省。不會隨著任何賽事變遷而加以變化起舞，我就是練我自己。
#跑步文學
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