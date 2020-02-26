訓練心得／名古屋馬拉松 一個人的天荒地老

立馬下訂

跑了很多年，從來沒有想過要參加名古屋女子馬拉松，因為只要跟其他女跑者站在一起，就整個暗淡無光(陰沉的傢伙!)，但去年突然驚覺自己年紀不小了，應該在和帥哥站在一起像母子之前，拿Tiffany項鍊跟帥哥合照。但後來看到名單(https://tuxedo.web.co.jp/)才知道，事情並不單純。這些都不是重點，竟然決定要參加，行動派的我決定從官網報附住宿的參賽權，優點是不用抽籤，比較早報名比較早訂機票，缺點的是住宿不能退，我決定要去絕對打死都不退。

萬事問群組

然後立馬加入的FB名馬社團跟Line群組，這個群組妙不可言，人家說萬事問周公，我們這邊是萬事問群組，從外太空到內子宮，什麼都能問、什麼都能聊、什麼都能團購。從群組中得到超多有用的情報，也買到很多好東東，生活突然充滿了樂趣，在中年大嬸心如止水的日常，激起波瀾，感謝熱心的姊妹們，沒有你們我怎麼辦啊? 幾年前參加東京馬的時候，一直有個疑問，為什麼流動廁所裡面沒有洗手的地方? 但是在名馬群得到了解答，原來，洗手台在”外面”，原來我被台灣的流動廁所制約，以為洗手台一定在裡面找半天沒有，沒想到在外面，解答了多年的疑惑。

要看起來很輕鬆 必須要很努力

另外，也改良當年東京馬的恐龍裝，當初沒戴頭套看起來像睡衣(原本就是睡衣)，上網找到靈感，製做新的恐龍帽。當然，還是要認真跑步，變裝跑不容易，不小心落馬就人財兩失。用garmin connect安排課表，10月跑了田中馬全馬，12月跑了台北馬全馬，1月日月潭環湖，2月原本要跑半馬但比賽取消。並且積極減重三公斤，做棒式練出腹肌(為什麼扮恐龍需要腹肌?)，希望能成為全場最亮眼的恐龍。跑馬兼家庭旅遊的行程也安排妥當，我們一家三口預計3/5(四)出發，3/6(五)樂高樂園(期待紀念品店)，3/7(六)東山動植物園(期待無尾熊鬆餅)+報到(期待expo)，3/8(日)比賽(期待帥哥和Tiffany)+購物，3/9(一)回家。

原來牽著手走的路 只有我一個人相信天荒地老

沒想到肺炎病毒打亂了整個行程，先是早早訂下的國泰航班取消，迅速改訂日本航空，沒多久疫情越來越嚴重，大家都叫我們不要去，我只好訂了Plan B-一個人的天荒地老行程。準備一個人快去快回，整個人戴口罩+護目鏡+手套包緊緊上飛機，禮拜六出發+報到，禮拜天比賽，禮拜一回家。但壓力還是山大，家人還是叫我不要去，那麼愛跑幹麻？錢再賺就有啦，命只有一條啦之類的，我們在乎的是錢嗎? 明明就是Tiffany和帥哥好嗎? (ㄟ，應該是只有個人這樣)。就這樣，日日夜夜的煎熬，伴隨著失眠和腸躁症，終於東京馬拉松宣佈取消一般參賽者參賽，資格延至明年，預測名古屋應該也會照辦，已經準備好要去大遠百(台中只有大遠百有專櫃)買一條Tiffany回來，帥哥就等到明年再一起拍照，一定要努力不發胖維持腹肌。

說不痛苦那是假的 畢竟我的心也是肉做的

2/20下午名古屋女子馬拉松在FB上宣佈取消一般参賽者參賽，採用自主線上跑42K，還是可以拿到項鍊的方式，不退費，不保留參賽資格(從官方說明強烈懷疑贊助廠商明年不會繼續贊助)。這樣的結果對我來說是很好的，第一可以不用再被疲勞轟炸、不用冒險搭機回台灣後被排擠，第二還是有機會拿到Tiffany。晚上收到官方e-mail，告知住宿費用跟加購Tiffany玻璃杯(霸氣喝麥茶用)的錢可退，覺得主辦單位真的太佛心，原本以為這些都不能退。其他自己訂的票卷和機票也在處理中，有的要手續費，有的要等45天。這告訴我們一個很重要的教訓，就算非常篤定自己會去，還是得訂可退可改機票和住宿，一個月前誰都料想不到會有這樣的發展。決定取消之後，終於可以睡個好覺。

線上跑42K的辦法預計3/2公告，還沒想好要去哪跑，說實在，除了參加比賽，從來沒有自己跑超過半馬。可能找個一圈一公里的公園跑42圈(找家人幫忙鳴槍、補給、拉終點線)或是拜託最近舉辦賽事的單位現場報名之類的。總之，這個世界上沒有白白浪費的事，現在做的任何努力都會對未來有所幫助，希望疫情早日控制大家平安健康。

如果回來被隔離的糧食，現在可以當線上42K補給