今年的東京馬拉松 你為何不能錯過？

今個星期日(3月1日)舉行的東京馬拉松，因應新型肺炎肆虐，改為只限176名特邀選手參加的超級精英賽，這場被譽為去年九月MGC升級版的超級大賽，究竟因何值得注目？以下的說明，可以讓平日對長跑不甚關心的朋友，增進這場賽事的了解，歡迎轉載。

1）甚麼是MGC？

MGC全名Marathon Grand Championship, 簡單而言就是2020年東京奧運馬拉松日本國內預選賽。眾所周知，日本長跑界高手如雲，每屆要選出三男三女代表國家出戰奧運馬拉松，殊非易事。一直以來，日本長跑界，都是以奧運前男女子各三場馬拉松成績來決定人選，但今年奧運馬拉松原定在東京舉行(後因應國際奧組委IOC的建議，現改在北海道札幌舉行)，大會特意在比賽前一年左右，在接近原本東京奧馬的同一賽道上，讓四十多名達標的男女子選手同場競技。MGC於去年九月十五日於東京進行，男女子組頭兩名，即中村匠吾、服部勇馬、前田穗南和鈴木亞由子，已經取得奧運馬拉松日本代表資格。餘下男女子組各最後一個名額，則由MGC之後，男女子組各三場馬拉松成績決定。

MGC男女子組冠、亞軍；首輪入選2020奧運馬拉松四位日本代表。左起：前田穗南、鈴木亞由子、中村匠吾、服部勇馬

2）為何今屆的東京馬，是「超級MGC」？

今年的東京馬拉松，就是去年MGC之後，男子組的第二場選別賽。補充一點：並不是比賽冠軍或跑出日本人第一，就能自動入圍，選手還要跑出2小時05分49秒或更快時間，換言之是打破現時大迫傑保持的日本馬拉松紀錄(2小時05分50秒/2018年美國芝加哥馬拉松）。

今場比賽，除了「大哥」大迫傑之外，「二哥」設樂悠太(全馬PB: 2小時06分11秒/2018年東京馬拉松，日本歷代第二快及現役第二快)、「三哥」井上大仁(全馬PB: 2小時06分54秒/2018年東京馬拉松，日本歷代第四快及現役第三快)，以及最近打破了設樂悠太保持了兩年半的日本半馬紀錄，首個在60分鐘內(晶片時間)跑完半馬的日本人小椋裕介，以及一眾MGC參賽者如佐藤悠基、神野大地等好手，都會參加。加上大會特別邀請不少海外高手出賽，當中有八名選手的全馬PB都在2:06以下(最快的Birhanu LEGESE, 全馬PB是2小時02分48秒)，預計將會像電兔一樣，引領日本選手做出好時間。所以，五日後的東京馬，現時日本馬拉松紀錄很大機會被打破。

MGC之後，男子選手必須在福岡、東京和琵琶湖三場賽事之中，跑出2小時05分49秒或更快時間，方可取代MGC季軍大迫傑，取得男子組日本代表最後一席。

3）今屆的東京馬，可能是去年EK「全馬破二」的日本版

去年10月22日，現時馬拉松世界紀錄保持者Eliud KIPCHOGE, 穿上Nike公司研發的VaporFly第四代厚底跑鞋(現名AlphaFly)，在奧地利維也納以1小時59分40秒，完成全馬距離的長跑。雖然這不是正式的馬拉松賽事，同時亦引起大眾圍繞「破二」和跑鞋產生爭論，但卻無疑是人類史上一大創舉，而國際田聯亦在今年初對該款跑鞋開了綠燈，容許選手今後穿上這款跑鞋比賽。

去年十月Eliud KIPCHOGE 「全馬破二」的奇蹟，極有可能在今年東京馬拉松出現。

五日後的東京馬，日本人選手當中，至少大迫傑和設樂悠太，會穿上這款「神鞋」上陣，加上有海外特邀選手擔當「電兔」和「破風者」的工作，大大增加打破日本全馬紀錄的機會！

Nike公司最新款AlphaFly厚底跑鞋，在今年東京馬拉松將會首次被廣泛使用。

4）今年東京馬，是日本現役最強選手的終極對決！

今次的注目點，當然落在日本歷代和現役全馬最快的兩個男人 – 大迫傑(Suguru OSAKO)和設樂悠太(Yuta SHITARA)的的終極對決！同樣在1991年出生，實齡同樣未足29歲的大迫和設樂，由學生時代一直鬥到現在，設樂好不容易在2018年東京馬拉松，打破了由高岡壽成保時了十六年的日本全馬紀錄(2017年那一次失手飲恨)，但設樂只當了一哥八個月，皇座就被大迫傑奪去。

去年九月的MGC，是二人首次同場跑全馬，原本設樂打算是頭段快放的戰略取勝，卻輕視了高溫影響，最後僅得第十四名，大迫傑也僅得第三，無法在首輪晋級，注定這兩個日本馬拉松史上跑得最快的兩個男人，在適合馬拉松比賽的氣溫，再來一場終極較量！

既生瑜，必生亮！同期出道的設樂悠太(左)和大迫傑(右)，一直被互相比較。

5）強強對決，未跑先來口水戰。

雖然設樂在去年MGC大意失荊州，卻無損他重奪全馬一哥寶座的雄心。MGC過後一個多月，設樂曾向傳媒放話：

我在意的是日本第一和奬金（由數年前開始，凡破日本男子全馬紀錄者，可得一億日元「褒賞金」，設樂在2018年已經拿了一次），如果在明年東京馬拉松，我跑贏大迫傑並跑穿2:05:49，我可以放棄奧運馬拉松代表資格，讓大迫去跑札幌。

但到今年初，設樂又轉了口風，說如果在東京馬可以跑穿2小時05分(Sub-5)的話，我自己會去札幌跑奧運馬拉松，否則就讓大迫去跑。代表日本跑奧運馬拉松，是大迫傑自少年時代便開始的夢想，他亦曾經在一個日本歌手的MTV中表明心跡。但大迫跑奧運，絕不是因為有人禮讓，而以後備的身份出賽啊！兩人雖然有私誼，但設樂如此誇下海口，彷彿十拿九穩，性格倔強的大迫，又是現時一哥，如何吞得下這啖氣？所以，除非狀態出現變數，五日後的大迫，必定使出渾身解數，讓全世界知道：誰是真正的皇者！

看來一場龍爭虎鬥，是難免的了。

設樂(左)和大迫(右)雖然是宿敵，但今年的東京馬拉松，才是兩人第二次全馬交鋒。此圖攝於2019年9月15日MGC，二人首次全馬同場競技。

6）八月札幌奧運馬拉松，如期舉辦成疑

因為新型冠狀病毒爆發，近期日本有多場馬拉松被迫取消，東京馬拉松，也因此改為只容百多名超級跑手參加精英賽。若然疫情持續嚴峻，原定於八月八日(女子)和九日(男子)在北海道札幌舉行的馬拉松，很大機會被延期，甚至被取消！但即使可以如期進行，八月札幌的平均氣溫也接近攝氏三十度，和現時東京徘徊攝氏十度前後的氣溫，完全是兩個世界。所以，無論是那一位日本男子選手，拿下最後一張奧運入場劵，他在八月札幌比賽的時間，絕無可能跑出比五日後在東京馬拉松所創造的時間快。加上高手過招，遇強越強，這是跑出生涯PB的最好時機！

所以，論可觀性，今年的東京馬拉松，隨時比八月奧運馬拉松還要高。

八月的札幌，平均氣溫接近攝氏30度，跑手接近全無可能，跑出比今年三月東京馬拉松更快的時間。

結語

第一屆都巿型東京馬拉松，於2007年首辦，日本傳媒也一致認為：今年第14屆東京馬拉松，是過去十多屆賽事之中，最精彩的一屆！連獲得獨家直播權的日本富士電視台，也以此作為六十週年台慶的鉅獻。我將會在未來數天，在我的面書專頁，貼身跟進這一場世紀之戰，敬請各位密切留意。

作者：文仔

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