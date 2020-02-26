跑步知識／為什麼要練習60秒單腳站？

跑步是由一個一個數不盡的姿勢連接而成。在這些連續動作中，有一個姿勢，我們必須通過才能繼續向前跑。它就是關鍵跑姿，即使我們停留在這個姿勢的時間是如此的短（只有幾毫秒的時間！）。在關鍵跑姿之後接著是落下，開始落下才能開始移動。因此可以說關鍵跑姿是落下的「起點」。從姿勢跑法的觀點，落下將動能引導往前進的方向。所以關鍵跑姿越穩定，能借用越多的地心引力、越省力。相對地，平衡的能力變好協調能力也越好，代表你能以更精準的動作移動，速度自然跟著提升。

也象徵平衡與失衡之間的循環

跑者處於關鍵跑姿的時刻就像是被壓縮到底的彈簧，隨時準備釋放彈性位能；也像是懸崖峭壁上的大岩石，只要輕輕一推就會從懸崖邊滾落。平衡 60 秒的訓練：在這個看起來無聊的練習中，能培養平衡感。如果想增加一點難度，可以將眼睛閉起來。最後，應該要在不太晃動的情況下，察覺到腳底重心迅速又微小的轉移。1. 進入下面的關鍵跑姿。2. 騰空腳的腳掌置於小腿旁，但不併攏。3. 盡量保持腳趾與腳掌放鬆，因為這是平衡訓練。

文章來源：Training: Improve balance to increase speed