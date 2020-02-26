跑步知識／你的跑步生涯目標：短暫或恆久遠？

COVID-19疫情上週開始在韓國大爆發，昨天(24日)韓國旅遊疫情正式提升至第三級警告：「避免至當地所有非必要的旅遊」，IR跑創運動主辦的極速首爾訓練營的目標賽事（2020首爾馬拉松）正式宣告提前終結。

不只是首爾馬拉松，被取消的東京馬、名古屋馬、高雄馬、...，本來努力訓練，準備了一整個冬天，那種扼腕、難過、破滅的心情非跑者很難了解。「不就是一場馬拉松嗎？」當你投注了大量的心血與犧牲，其背後的意義絕對不僅是一場馬拉松。

早在二月初，韓國疫情還未爆發時就開始想著：「萬一比賽取消的話，該怎麼做？」

方案1：什麼都不做。畢竟訓練營不可能為這種天災負責。

方案2：自辦一場盛大的比賽。找廠商贊助，甚至找其他教練一起合作，搞得大大的，既讓學員在這個賽季依然有一個happy ending，也能讓團隊獲得宣傳與曝光。

在各種規劃與想像過程中，突然想起來很久以前看過的一部Simon Sinek短片：

Finite vs. Infinite Goals：你的目標短暫或恆久遠？(中譯版影片連結：https://tw.voicetube.com/videos/69855)

有限遊戲 vs. 無限遊戲

我們面對的所有事情，都可以簡單地歸類成這兩種遊戲類型：有限遊戲(Finite Game)，或無限遊戲(Infinite Game)。

有限遊戲(Finite Game)：

固定的玩家、規則、邊界、結束時間

目的為了取勝

能夠激發激情（背水一戰、燃燒小宇宙、沒有極限...)

無限遊戲(Infinite Game)：

沒有固定的玩家、規則、邊界、結束時間

為了繼續玩而玩

要求玩家產生發自內心的力量（熱情、恆毅力）

一場籃球賽是有限遊戲，一個工作項目是有限遊戲，一場馬拉松是有限遊戲，完成初馬、破4、破3也是有限遊戲。然而你的職業是無限遊戲，成為一位跑者、或是成為一位更好的跑者也是無限遊戲。

The Finite vs. Infinite Matrix (來源：連結)

分清楚自己玩的是哪一類型的遊戲

用有限的態度玩無限遊戲，只會得到挫敗感，因為根本無所謂贏，或在目標達成後無所適從。影片中Simon以演員登上百老匯、史上第一位男子網球單打大滿貫的阿格西舉例。對比可以參照Kobe在退役後做了什麼？(在2018獲得奧斯卡最佳短片獎)

無限遊戲也有有限的一面：例如準備一場馬拉松比賽。但是在比賽完成後、或特殊狀況 (例如現在)，就必須適時地切換回無限遊戲模式：改變遊戲規則。因此極速首爾訓練營將切換視角，回到無限遊戲玩家的身份：「延長訓練期，幫助學員回歸基本，發展速度與耐力，成為更好的一位跑者。」

訓練營 vs. IR Sports跑創運動

團體訓練是長跑不可或缺的一環，不論是初學者、或是最頂尖的跑者，都需要團體的能量支撐他們前進。訓練營的氛圍、凝聚力是團體訓練最好的體現。然而不可諱言地，在剛開始辦訓練營時，我是抱著有限遊戲的態度：「幫助大家拿到漂亮的成績，完成目標後好聚好散。」團隊也的確做得很好，學員的馬拉松成績表現很不錯。然而很快地，我就發現其中會有問題。

「不論是學員們的跑步生涯，或是團隊內教練的職業生涯，都不是一場有限遊戲。」

短期能夠取得漂亮成功，但缺乏整體的眼光，放眼長期，將是危機四伏。所以在去年我決定成立IR Sports跑創運動，面對這次疫情決定延長訓練營的時間。我們是認真地要玩好一場無限遊戲，努力成為頂級的無限遊戲玩家。

馬拉松練心，對於初學者說的是恆心、毅力，對於成熟的玩家，要求更高層次的心理特質。我相信你也能夠放下一時的挫折，成為一位無限遊戲的玩家。