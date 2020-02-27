跑步小品／失去的仙台馬 用更充裕的準備賺回來

留著青山在，不怕沒柴燒。對大家來說，不是要拼奧運也不是要拼什麼名次！我相信大家開始運動的出發點應該都是為了健康，甚至是興趣，再來才是成就、成績。這波疫情最可怕的是人們恐懼和害怕，卻忘記把自私也收起來，雖說人為天災但已經是天災的事實，再怎麼怪東怪西封鎖什麼國家甚至害怕什麼國家，現在早已不是重點了。

這世界需要多一點關愛與和平，地球只有一顆，人類本來就是最破壞這世界和平定律的生物，地球不會需要現今社會的人類，「因為人們早已沒有愛 只有自私」其實我並不是在抱怨這個世界，而是抱怨我自己不夠好還不夠努力，沒辦法更有能力影響更多人。

讓這個環境「善」循環起來...我會繼續努力，直到熄燈下班的那天來臨。我不能說我是一個多麼完美的人，因為我自己知道我不是，但我喜愛我的身分，喜愛這個地球帶給我的一切未知與變化，我認同人需要因為環境而改變自己，但不應該因為環境忘記了「善良」的自己。

講了這麼多大家笑一個吧，kobe教練仙台馬拉松沒了 哈～願日本早日恢復，讓我能把失去的比賽和金錢，用更充裕的時間跟更好的表現賺回來！投資本有風險，但投資對的事務不會浪費「投資自己 穩賺不賠」賠了錢多了健康多了時間準備下一次成就自己的機會。#笑一個吧多少人為生命在努力勇敢的走下去￼我們是該知足.珍惜一切，就算沒有擁有。

#佛系教練