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賽事心得／台北超級馬拉松 人生至少要跑一次100公里

運動筆記 / 莊冠世

為何要參加百K？這個世界上有多少在一天內跑完100公里呢？跑完一個馬拉松是少數，跑完100的人更是少吧！想想跑馬也跑8-9年了，身邊有些跑友看到他們很有勇氣的挑戰百K，還有看過村上春樹的[關於跑步，我想說的其實是...] 書中有一篇提到他參加日本北海道薩羅馬湖100公里超級馬拉松的心得，在我心中悄悄的種下種子. 而且我想突破自己的極限，跑馬不是跑得更快，就是跑得更遠，而跑100K似乎就是我跑得更遠的終極目標，人生ㄧ定要跑一次100公里，我這麼告訴我自己。

跑前的準備：其實沒有特別準備的，憑藉的就是跑前五個月平均快300公里的月跑量，記得我還在猶豫時，請較森林跑站班長百K神人Fred(有好幾場百K完賽的經驗)，他說300K就夠了，這樣就可以參加百K，所以我毅然就報名了! 但我一直對自己有信心可以完賽，這樣的信心來自於三次226完賽經驗。

比賽當天：2/8當天氣候涼爽，適合跑步，前一晚睡得也不錯，愛妻帶著酷馬到現場幫我加油，開跑後，策略就是輕鬆跑，讓心率維持在140以下，本來是希望六分多速， 不過還是跑的有點快，一半的時間都有五分多速，但在全馬距離內對我來說都是輕鬆，跑到全馬 4:42分，超過全馬後感覺開始不一樣了，慢慢的疲癆感出現，大腿也慢慢的變硬，賽前就不適的左膝，也開始覺得酸痛，換句話說，現在開始變成切換成[ 撐 ] 的模式。

 

事後回想，其實較痛苦應該就是42K~80K，已經累了，但是離100K還是很遠， 新生公園外圈每圈675m，換算100K要跑148圈， 現場的氣氛其實是不錯的，除了100K，還有6/12/24/48 小時組一起跑，主辦單位不時會鼓勵大家一下，像我就好幾次被主持人點名加油，內心也跟著被激勵起來，約五小時後和一位年約60歲的楊大哥共跑，他說要找人一起跑才不會懶散不想跑，因為他是跑六小時，所以我們兩個共跑了約一小時，他下課前還告訴我後半場要找個速度和我差不多人共跑，才不會想用走的!

大哥下課後，我並沒有找人共跑，也沒有用走的，但[賴]在私補站的時間變多了，喝口運動飲料，吃個鹽糖，擦個一條根在膝蓋上，然後要[鼓起勇氣]才能繼續跑下去，到了下午也變得比較冷，然後也跑的比較慢，就穿起了外套，也到大會補給站喝了薑湯，讓身子暖一些。

後來繼續跑時，突然發現森林跑站跑班同學夫妻檔Cookie&Debbie來到現場幫我加油拍照，讓我心頭一震，事後看Line群組，Cookie竟然幫我拍超過百張照片，真是非常感激。

跑到70K時，突然看到跑班班長Fred，真的是讓我感動，他帶了好多私補來，蠻牛，咖啡，飯糰，吃著他的私補，我們聊著天，事後想想，班長知道這個時間是最難熬的時候，所以特地選這個時間來幫我加油打氣，他還給我忠告，叫我不能放棄，也說最後30K是在考驗心志，幸好最後我沒讓他失望。

主辦單位還請了我的超馬偶像，日本世界24小時記錄保持人關家良一到現場，我把握機會，抱著酷馬和關家合照一張珍貴的照片. 關家都來到現場，說什麼我都不能漏氣，一定要完賽啊!

到此時大腿膝蓋已經到極限，我每隔一段時間，就噴肌樂，擦一條根和吃止痛藥，或是還跑得下去是靠意志力在撐吧! 此時遇到台大教授李吉仁，愛妻因為工作上和教授有認識，我們以前是在台東IronMan場合遇到，這次不約而同選台北國際超馬當我們的初百K，教授跑得比我快多了，最後拿到總四，還看出我左腳有傷，恭喜教授. 80K後更累了，但內心是欣喜的，因為離終點更近了，跑到最後剩5K時，連計圈螢幕都跳電不支倒地，我只能手動自己算還剩幾圈，最後兩K，和一位也是跑100K的跑友共跑，我們互相激勵，快到終點了，再撐一下，最後他比我早兩圈完成，而我也終於到終點了!

總共歷時12:55，原本只想和自己比，拼完賽就好，竟然拿到分組第一(雖然我們組只有六人，XD)！

由於當天晚上大會設備跳電，我是隔天早上才補領證書和頒獎。

賽後我當然累壞了，但是擔任part-time 補給員的愛妻和酷馬跑來跑去也是累，在此也感謝愛妻的辛勞。

賽後心得

1.賽後看紀錄，其實我幾乎全程都用跑的，沒有用走的，比較難的是少進補給站休息，和強迫自己趕快離開再跑起來。

2.要參加100K，還是最好要有一次跑約60K的經驗，這次我跑完全馬後，後面開始慢慢鐵腿，應該就是長距離練不夠的關悉。

3.補給計畫要定好，這次準備了很多補給，較隨性，請我的補給員(愛妻)帶了維力炸醬麵，紅豆芝麻湯圓，其實很隨性。到後半段我的腸胃吸收功能變差後，其實已經吃不太下東西。

4.如果要跑初百K，其實很建議這場，因為關門時間15小時夠，繞圈賽補給很方便，只是要克服繞圈無風景可以欣賞的考驗。

5. 賽後全休了四天，就回去跑班上課，看來我自己低估跑百K對身體的傷害，也高估的自己的恢復力，只休四天就跑步11.6K的結果(中間還跑了三趟1200m間歇)，搞不清楚狀況，虐待我的膝蓋結果就是他[發炎抗議]，到現在又過了10天，只要一跑步，膝蓋還是會抗議，只能繼續全休善待他。

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