跑步小品／因疫情才知團練的可貴
不經不覺已經過了三星期了。這場疫症打亂了所有練習計劃。
那夜，在沒有計劃之下，被你帶著衝圈，死去活來，終於領悟了無氧衝圈。以前很怕辛苦，不敢誇過那道牆。以為一個星期後來一次，可是... 不知道何時再有機會了...
我們為了不想被肺炎傳到，減少人群聚集.... 又少了見你的機會！
這幾天不停的傳來日本馬拉松取消的消息！心情很沉重 。 那現在還要為了下一場的馬拉松練習嗎？ 所有的東西是不能預見，以為見面是普通過普通，原來是奢侈的！
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