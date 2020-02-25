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跑步知識／比賽取消又改期 選手該怎麼訓練？

運動筆記 / Nicole Chiang

一場突如其來的疫情，讓今年體壇最大的盛事「東京奧運」也出現了許多停辦、改辦的消息。對運動員來說，長期投入在專注的訓練，只為在競技賽場上展現實力、拼出成績，如今舞台一個一個消失，他們該怎麼辦呢？

鐵人三項運動為職業已經超過六年的謝昇諺，原訂2020年是運動員職涯的最後一年，不計成本的投入訓練，即便2/1剛辦完婚禮，現也仍以訓練、比賽為重心，但受到新冠肺炎的影響，原訂參加3/1的愛河鐵人賽和3/15 Ironman 70.3 Taiwan相繼停賽和延期，4月的普悠瑪和Challenge Taiwan目前還沒確定如期舉辦，所有比賽計畫都必須調整，而且是直到6月都處在「隨時可能改變」的情況下，對於訓練的安排也要隨機應變，心情多少會受到影響。謝昇諺說:「這麼多年下來，身為一個選手，隨時調整、改變、適應是基本能力，目前還是按照教練每週安排的訓練課表，一次一次的完成訓練要求，把自己準備好，隨時準備好上場應戰。對於疫情也會關注，如果外出會議或是有多人的群聚活動，我都會戴口罩，保護好自己，希望大家都能平安度過疫情。」

謝昇諺目前的參賽計畫調整為:3/29 XTERRA越野跑、4/12 IM TAIWAN接力、4/18 普悠瑪113、4/25 Challenge Taiwan 113、5/17 Herbalife LA Triathlon等，5月之後的賽事計畫就等到相關單位確定如期舉辦，再做安排。人在日本備戰奧運積分賽的柔道男神楊勇緯，也因為疫情的關係，準備在近日返台，回到國內訓練。大部份的選手面對這一波疫情，都以維持好體能狀況，保持身體健康為主，隨時調整與應變，確保在比賽時拼出佳績。

鐵人三項

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