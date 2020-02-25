訓練心得／名古屋馬拉松 再見了，我的初馬！

沈澱了幾天，我已能接受賽事被取消的訊息了

去？不去？都很難

從公主號疫情爆發一直到2/20，每天的心情都很煎熬，日子也很漫長

尤其是東京馬拉松2/17率先宣布停止一般跑者參賽那天開始，每天都很心累

還好，大會幫我做了決定-「取消一般跑者參賽」

說真的，心情很低落但也真的不用再煎熬

七個月 總共195天訓練的日子

前三個月是初半馬的訓練，因為同事的邀約，我在還沒跑過半馬的情況下抽中了「名古屋女子馬拉松」，而我也毫不猶豫的繳報名費

初半馬結束後，接著全馬四個月的訓練

為了不想每天都跑到不見人影，所以選擇「晨練」，至少晚上還能和家人、朋友一起吃晚餐

每次訓練都是從天黑跑到天亮，我知道這對常跑步的人來說很稀鬆平常，可是對我來說卻是一個挑戰

清晨4點/4點半起床，5點/5點半訓練

然後7點結束，回家更衣準備上班

我就這樣堅持了4個月

（真的還好有隊長和隊友們堅持約團練）

從3公里跑24分鐘，一直到現在17分鐘

我不敢說是夥伴裡最認真的，但我看到自己的進步真的開心

面對與勇氣

訓練到中後期，腳開始出現不適，一開始不太嚴重沒多理會，但有一次的晨練在做暖身的加速跑減速跑，我的右大腿真的很痛，痛到我跑不起來，我的隊友還問我是在保留體力跑主課表嗎？

從那之後我開始注意我的腳的感受，正視運動造成的肌肉緊繃，開始嘗試各種讓腳不痛的方法，更積極的找物理治療師，甚至害怕的針灸、經絡按摩我也都嘗試，想盡辦法一定要跑起來，為了就是要無傷完賽初馬

釋懷

在接近比賽的前幾個禮拜，我的腳開始聽話了，跑起來也順了，滿心期待比賽當天的到來

但卻在比賽前17天被迫取消

Jay大說「我們已經完成了99%的路，只是很可惜最後1%因為無法預期的因素而沒辦法抵達終點」

誰都沒料想到四個月後會變成這樣

我為此準備、犧牲、付出了這麼多，沒能站在起跑線上發揮而感到難過

但另一方面因為疫情的關係，大會終究宣布取消，其實心裡有鬆了一口氣，不用在去與不去中煎熬

收穫

人生中很難得有這樣的機會，能為了跑步堅持這麼長的時間

而且我在這個過程中認識了許多好朋友

一起從天黑跑到天亮

一起互相推坑運動用品

一起研究保健食品

一起團購能量膠

一起分享肌肉放鬆的方法

還有好多個一起說不完......

換個角度想

應該是上天想一直讓我繼續跑下去吧

#我以為我會分享完賽心得

#沒想到提前分享被取消參賽心得

#訓練真的很辛苦

#我已偷掉淚無數次

#萬事俱備 只欠東風

#2021名古屋女子馬拉松我一定會參加

#如果Tiffany還是贊助商的話