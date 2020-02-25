快訊

追思Kobe一秒落淚 喬丹：他走了，一部分的我也死了

邊境死無全屍事件：以色列軍隊的「加薩屍體爭奪戰」

賽前情報／名古屋馬拉松 一般跑者變更為線上馬拉松

運動筆記 / 遠征旅跑

NAGOYA WOMEN’S MARATHON 2020

名古屋馬拉松(IAAF白金賽事)

報名資格:

※比賽當天須年滿19歲

※一般選手6小時30內

※菁英選手:馬拉松3小時內、半程馬拉松1小時20分內、十公里35分內

「名古屋馬拉松」首屆於1980年 愛知縣豐橋市舉行，當時名為「日本女子馬拉松錦標賽」，僅為20公里的賽事，隔兩年才遷到名古屋舉辦，從第五屆才正式轉為標準的馬拉松賽，每年均選在3月份上旬舉辦，是世界上數一數二限女性參加的大型年度馬拉松賽。

2011年第三十二屆 因受到「日本311大地震」的影響首次停賽，因此當時物資全數送到災區救災，2012年以全新型態復賽，同時更名為「名古屋國際女子馬拉松」，增加一般組，同時與名古屋市民馬拉松一同舉辦，多了男女皆可參加的半程馬拉松及10公里兩種賽程。

圖片來源:官方網站

起終點位於名古屋巨蛋 (Nagoya Dome)，沿路景點:名古屋市博物館 (Nagoya City Museum)、名古屋城 (Nagoya Castle)、名古屋電視塔 (Nagoya TV Tower)、大須觀音寺 (Osu Kannon Temple) 等，高低落差都在上下10M內，平均氣溫約十度，相當適合跑步，完賽禮世界級特等珠寶品牌「TIFFANY & Co.」原創設計墜飾，完賽後也可以自費在項鍊上刻印上完賽時間。

2018年完賽吊墜

2020年第四十屆名古屋馬拉松因新冠肺炎(COVID-19)影響，只開放菁英跑者，一般參賽者更變為「線上馬拉松」，透過智慧型手機的應用程式，完成也可獲得TIFFANY & Co.墜飾及線上版本的完賽證書(詳細活動內容預計3/2號前公告)。

跑完馬拉松可以漫步名古屋(名估屋城、熱田神宮、綠洲21、名古屋電視塔、名估屋樂高樂園、大須觀音寺、大須商店街、榮商店街‧‧‧等)，也可以往周邊城市規劃短暫旅遊，關東(東京圈)：東京、箱根、富士山、鎌倉、橫濱、伊豆。關西(大板圈)：大板、京都、奈良、神戶、宇治，讓旅跑留下更美好的回憶。

橫濱

延伸閱讀

赴郵輪前線抗疫 日本醫護歸原職遭職場霸凌、逼道歉

不受疫情 佳里阿勃勒北頭洋全國馬拉松如期登場

52名收費員在家隔離 名古屋高速公路被迫關閉6個入口

名古屋馬拉松取消一般參賽影響2萬人 他拍下機場「宛如空城」

相關新聞

跑步小品／馬拉松獨特魅力 跑過的人 才懂

跑馬拉松確實有鍛煉身體磨練毅力的功效。至今已跑了二十二場全馬，三十一場半馬的我，算個馬拉松愛好者吧。我的答案也許最有個性，但也許最真實。那就是享受公平、展示實力、滿足虛榮。 周末前往奧森跑步。原

賽事心得／台北超級馬拉松 人生至少要跑一次100公里

為何要參加百K？這個世界上有多少在一天內跑完100公里呢？跑完一個馬拉松是少數，跑完100的人更是少吧！想想跑馬也跑8-9年了，身邊有些跑友看到他們很有勇氣的挑戰百K，還有看過村上春樹的[關於跑步，我

跑步知識／關於啤酒和運動的大小事

身為一個運動選手，在訓練或是比賽過後，來杯冰啤酒，似乎是件很理所當然且暢快的事情，然而暢快的背後，是否間接或直接影響了身體的表現和恢復了呢? 飲酒生理加減談 過度攝取酒精類飲品，對於許多身體的

賽前情報／名古屋馬拉松 一般跑者變更為線上馬拉松

NAGOYA WOMEN’S MARATHON 2020 名古屋馬拉松(IAAF白金賽事) 報名資格: ※比賽當天須年滿19歲 ※一般選手6小時30內 ※菁英選手:馬拉松3小時內、半程馬拉松

跑步知識／馬拉松的由來 誰還記得？

馬拉松的由來：世界上最長的田徑項目——馬拉松賽跑 馬拉松賽是一項長跑比賽項目，其距離為42.195公里。這個比賽項目的距離為什麼不是整數呢?這要從公元前490年9月12日發生的一場戰役講起。 這場戰

雲嘉南馬拉松量體溫 避免手碰補給品

新冠肺炎疫情導致許多大型活動暫停，但雲嘉南各縣市馬拉松活動都將如期舉辦，主辦單位採最高規格防疫，希望讓選手能安心又健康地完賽。

DADA RUN 帶你認識不一樣的台北新風貌

愛台北從心出發！你有多久沒有好好看待自己腳下這片土地，身為台北人對於圓山飯店、美麗華等地方覺得熟悉又陌生? 跟著 DADA 來場路跑吧！ 會場從大佳河濱公園出發，路跑場地可以欣賞到台北許多不同的美景

新冠肺炎影響 名古屋女子馬也取消一般跑者參賽

繼日前世界六大馬賽事之一的東京馬拉松因新冠肺炎疫情宣布不開放給一般跑者參賽後，即將在3月8日進行的名古屋女子馬拉松同樣也...

賽事心得／台北超級馬拉松 天冷心暖的24小時賽

賽前兩個半月因為小腿拉傷打亂了所有的訓練規劃，傷勢的反覆讓我很灰心，一度興起了放棄超馬運動的念頭，好不容易賽前一週獲得了凃醫師的解禁令，允許我開始跑步，但再怎麼有天份也沒有辦法在一週內完成24小時賽的

訓練心得／青青草原Trail Run

新竹香山的青青草原 每到假日都是熱門家庭郊遊的景點 小孩在大草原可以盡情的玩耍 也有不少人來遛狗 旁邊的大溜滑梯也是很熱門的遊戲區 長度很長 溜下來很刺激 一開始從櫻花大道路口出

賽事心得／東京馬拉松明年見 一位大叔的心路歷程

東京馬拉松，是六大賽，國際田徑總會（IAAF）首場白金標（Platinum Label Race）賽事※①，也是大叔初馬所在，第42場全馬，第21場海外全馬。 ※①國際田徑總會的賽事級別按照白金標、

賽事心得／彰化縣議員盃公益路跑 視障陪跑員有您們真好

今天中華視障路跑運動協會北中南一共39組107人參與《2020 0216 彰化縣議員盃公益路跑賽》，結合賽後的溪湖糖廠微旅行，是一個運動兼休閒的完美概念，大成功😊😉。一個活動的成行真的不容易，經過

熱門新聞

NBA／不服裁判哨音 獨行俠要求重賽

NBA／威廉森力繳全場最高28分 鵜鶘拉尾盤逆轉勝勇士

NBA／沒比賽也晉級 公鹿創季後賽紀錄

NBA／擺脫布朗投致勝球 詹姆斯：夢幻搖擺

日職／王柏融代打挨K 官辦熱身賽打擊率4成29

NBA／首度返攻防訓練狀態佳 柯瑞不缺席布萊恩追思會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。