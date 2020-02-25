賽前情報／名古屋馬拉松 一般跑者變更為線上馬拉松
NAGOYA WOMEN’S MARATHON 2020
名古屋馬拉松(IAAF白金賽事)
報名資格:
※比賽當天須年滿19歲
※一般選手6小時30內
※菁英選手:馬拉松3小時內、半程馬拉松1小時20分內、十公里35分內
「名古屋馬拉松」首屆於1980年 愛知縣豐橋市舉行，當時名為「日本女子馬拉松錦標賽」，僅為20公里的賽事，隔兩年才遷到名古屋舉辦，從第五屆才正式轉為標準的馬拉松賽，每年均選在3月份上旬舉辦，是世界上數一數二限女性參加的大型年度馬拉松賽。
2011年第三十二屆 因受到「日本311大地震」的影響首次停賽，因此當時物資全數送到災區救災，2012年以全新型態復賽，同時更名為「名古屋國際女子馬拉松」，增加一般組，同時與名古屋市民馬拉松一同舉辦，多了男女皆可參加的半程馬拉松及10公里兩種賽程。
圖片來源:官方網站
起終點位於名古屋巨蛋 (Nagoya Dome)，沿路景點:名古屋市博物館 (Nagoya City Museum)、名古屋城 (Nagoya Castle)、名古屋電視塔 (Nagoya TV Tower)、大須觀音寺 (Osu Kannon Temple) 等，高低落差都在上下10M內，平均氣溫約十度，相當適合跑步，完賽禮世界級特等珠寶品牌「TIFFANY & Co.」原創設計墜飾，完賽後也可以自費在項鍊上刻印上完賽時間。
2018年完賽吊墜
2020年第四十屆名古屋馬拉松因新冠肺炎(COVID-19)影響，只開放菁英跑者，一般參賽者更變為「線上馬拉松」，透過智慧型手機的應用程式，完成也可獲得TIFFANY & Co.墜飾及線上版本的完賽證書(詳細活動內容預計3/2號前公告)。
跑完馬拉松可以漫步名古屋(名估屋城、熱田神宮、綠洲21、名古屋電視塔、名估屋樂高樂園、大須觀音寺、大須商店街、榮商店街‧‧‧等)，也可以往周邊城市規劃短暫旅遊，關東(東京圈)：東京、箱根、富士山、鎌倉、橫濱、伊豆。關西(大板圈)：大板、京都、奈良、神戶、宇治，讓旅跑留下更美好的回憶。
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