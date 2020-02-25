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跑步小品／馬拉松獨特魅力 跑過的人 才懂

運動筆記 / 愛跑愛自己

跑馬拉松確實有鍛煉身體磨練毅力的功效。至今已跑了二十二場全馬，三十一場半馬的我，算個馬拉松愛好者吧。我的答案也許最有個性，但也許最真實。那就是享受公平、展示實力、滿足虛榮

周末前往奧森跑步。原本想大家一起互相陪同跑個十公里，但有的是早上跑過的不再跑，有的是獨自一人大步流星跑，而我選擇了猶猶豫豫，一會跟著大家走，一會獨自自己跑。於是就有了近一個小時的時間，不專註於跑步，也不專註於聊天，而是專註於思考一個幾天來一直思考的問題，為何要跑馬拉松。

記得有一次兒子問我：媽媽，你想跑步樓下就可以跑，幹嘛到那麼遠的地方去跑？同樣，如果為了鍛煉身體，磨練毅力，自己跑個四十二公里就可以了，何必要參加馬拉松？從鍛煉身體和磨練毅力角度，找一個場地自己跑下來這麼長的距離，那才真的是有毅力！反正我做不到，獨自跑步最多就是二十一公里。

經常有人問，聽說跑馬拉松會上癮？是的，確實上癮，否則不可能有那麼多的馬拉松愛好者。但上癮的原因也絕不僅僅是為了鍛煉身體、磨練毅力。一個全馬，不論跑者水平高低，過程都很苦很累很煩很焦慮，因為那是漫長的四十二公里。過程確實鍛煉了身體磨練了毅力，但上癮是因為那個結果，那個沖過終點的榮燿感。戰勝自我的成就感。

為何要跑馬拉松，因為它有獨特的魅力。

一、跑馬拉松滿足了我對公平、公正、公開的坦蕩人生追求

每個生活在這個世上的人，不論是權貴還是普通百姓，大比例的都會遭受不同程度的不公平、不公正待遇，都會有那麼多莫名其妙的不公開。這就是人生。但馬拉松不同。

馬拉松是所有人同場競技。不論是精英選手還是專業運動員，無論是以馬拉松為生的世界冠軍，還是如我一樣力爭關門時間完賽的普通跑者。

距離是一樣的 都是42195米

在馬拉松賽道上幾乎無人抄近道，尤其是實力派選手。你的技巧也許僅僅體現在盡量跑直道而少跑彎路，而這點差異也僅僅是在有限寬度範圍內。即便有些折返路線，還有布置在折返點的計時毯等技術手段限制你的投機取巧，所以，也許有的人跑了四十二公里，有的人跑了四十三公里，相差無幾。

路況是一樣的 都在一個路線上跑

大多數比賽都是平坦的路線。當然，由於在城市里舉行，地勢起伏、立交不可避免。但所有人都是一樣的。坡度不會因人而異，路面也不會腳下不同。

時間是一樣的 出發時間的差異淨計時彌補

每個參賽選手都有一個專屬的計時芯片。記錄你每一段的用時，一般都以5公里為基數計算。所以，不需要爭在第一時間出發，爭也沒用，一般按照配速排序。第一個沖出線和最後一個沖出線，只要配速相同，淨計時沒有差別。

你的成績有計時芯片記錄，無處造假也無法造假，真真實實。

馬拉松成績證書有兩個成績：槍嚮成績和淨計時成績。不僅有成績，還有排名，不僅有排名，還有年齡組排名、性別排名，不僅有排名，還在比賽官網可查，在馬拉松官網有記錄。

有了這些公平、公正、公開的競爭條件，剩下的就全憑自己的實力。

配速高低是自己實力的體現，有的人三分多，也有人六分多，還有人八分多。這是實力，不是你想要多少就可以有多少，別人以為你有多快你就該有多快。想要超越別人，只有憑借自己的實力，沒有後門可走，沒有技巧可使，光天化日之下總不能給別人使個絆吧？所以，心無旁騖，只要自己有實力，跑就是了，無需其他！

我跑到一半時冠軍已經跑完，很好呀，人家就是厲害，心服口服，我再努力也達不到，那不是我的目標。除了努力還有人種、天賦、體質等等諸多因素。只有祝福沒有嫉妒。

當比自己起步晚的新手超越自己，頭一年還在咨詢如何跑步第二年已經可以4小時完賽。人家練得多，體質好，就是比自己進步大。送祝福給他（她）呀。

在馬拉松的世界里沒有輸在起跑線上的說法。只要你實力足夠，用力足夠，你就可以趕超不如你的，你就可以擁有和你一樣的實力的人同樣的淨成績。排名不會因為晚起跑而改變。

馬拉松是這樣的純淨、真實、客觀。“說你行你就行不行也行，說你不行你就不行行也不行。”在此行不通！

二、跑馬拉松滿足被關註、被認可、被贊美的虛榮。

有一句很流行的成語叫做：默默無聞。默默無聞可以理解為低調。

人可以低調，但一定要有存在感。存在感，就是你有用，你有價值。這與金錢有關但不完全取決於給多少錢，而是有沒有人給你發揮價值的機會，有沒有條件讓你發光發熱。失去存在感的人生是悲哀的。但現實生活中，由於種種原因被無用、被忽視常常發生。所以有人抑鬱、有人自殺，有人悲苦一生。

我一度幾乎抑鬱，感覺自己不僅一事無成，而且一無是處。是馬拉松給了我存在感，認同感。

跑馬拉松之前，我的照片大概一年不超過百張，還要看有沒有一次遠游。現在一場比賽的照片就有幾十張甚至幾百張。誰在拍照？老公、跑友、朋友，更多的是專業攝影師。走進鏡頭便是一種關註。

跑馬拉松之前，沒有幾個人認識，跑馬拉松之後，我的人生圈子擴大了。每一次發朋友圈，點贊留言能有上百條。我的公眾號開始叫普通人的小故事，可見我的初衷、我的追求、我的定位。完全是記錄一個普通人的生活點滴。不曾想，基於我對跑步的熱愛，基於我寫了很多關於跑步的心得，現在有三百多的粉絲，有一百多朋友關註，而且還在增加，很多文章有過千的閱讀量。為了實現我的百馬夢想，也為了更專註於寫跑步，我的公眾號改為百馬公主，文章的閱讀量更高了。

第一次跑全馬，我是跑團里參加全馬的唯一女性。五個人參賽幾十個人當啦啦隊。其中有功德顯赫的將軍，有知識淵博的教授，有各行各業的精英。他（她）們分布在賽道的不同地點，在烈日下期盼5個多小時，只為給我們加油助威，只為給我們吃喝補給。在人群中發現我的那一刻，他（她）們的激動不亞於我本人。

在我參加完布拉格馬拉松回國，將軍兩口子請客的慶功宴上，兩大桌近三十人為我們祝福，我如凱旋英雄般的待遇，讓我幾乎要飄飄然了。

當我跑了第二十個馬拉松之後，身體確實發生了翻天覆地的變化。

為了鼓勵更多的人健身，將自己的故事編輯成書。送到出版社，劉主編說她已感動。出版發行不到兩年，已帶動很多人跑步、健身。

在人大、在哈爾濱、重慶、蘭州等等地方馬拉松聚餐，當突然有人認出我，您就是虎嫂（人大馬拉松群的專屬稱呼）吧？太感謝您了，是看了您的書我才開始鍛煉，才開始跑馬。那一刻，我的被認可感爆棚！

三、跑馬拉松讓我有成就感，自豪感，滿足感。

跑馬拉松最自豪的時刻是沖過終點線，獎牌掛在胸前。

我更喜歡那種一排自願者拿著獎牌等在終點，一句恭喜完賽，一個甜美的微笑，我這個高個子必須彎腰他們才能夠著，也剛好還他們一個感謝禮，順便說一句：你們辛苦了，然後摸著獎牌說聲謝謝你們。

而更多的比賽是將獎牌裝在完賽包里需要自己打開戴上，少了一份儀式感。

不論怎樣，獎牌都會戴一陣子，步行、公交、地鐵、打車、吃飯、直至到住處。戴著獎牌走在大街上享受行人投來的佩服的眼光是自豪的。

為何要跑馬拉松？因為它有獨特的魅力

每次參賽都會忐忑。我能完賽嗎？會不會出現狀況，衣服鞋子穿對了嗎？內衣呢？如此種種。大家送我煙霧彈專家的稱號，因為自參賽以來我還沒有上過收容車，沒有錯過關門時間。所有的焦慮最終都是多餘。由此可見，一場馬拉松真的很難。

記得布拉格馬拉松，由於不懂得應該穿運動文胸，跑到18公里開始胸部疼，難受極了，自己罵自己，我這是何苦呢！為何要折磨自己？然後交替用雙手支撐減輕痛苦，咬牙堅持到進入市區，感覺勝利在望，忘記疼痛，高舉雙手奔向終點。那一刻，我為自己自豪！因為我不僅戰勝了自己，而且手里舉著五星紅旗，還有一份為國爭光的榮譽感。

一場場參賽，一塊塊獎牌匯集。每年的跑團年會，把獎牌整理好拿去展示，並分享跑步心得，那一刻是自豪的。

獎牌越來越多後，購買了專用的獎牌展示相框，將我們的獎牌掛在家里最顯眼的牆上。每當客人來訪，都會驚訝我家這一面牆的獎牌，然後我一一介紹每一塊獎牌的故事。那一刻，我有成就感。

當一次次聽到關於少女身材的贊美，當十幾年前的衣服依然可以穿，當每年體檢脂肪肝、血脂高等老年病、肥胖病都沒有發生在我身上，我有滿足感。雖然體型不是這個年齡所追求的，但健康是。為了跑馬需要堅持跑步，身體永遠不會變胖，因為沒有積累。一場馬拉松下來汗水將身體洗刷一個遍，敷在身上的一層鹽用手可以摸出顆粒感，這是一場幾個小時的身體調理，深度的、長久的、透徹的，所以，跑馬練就了一副好身體，我滿足！

四、跑馬拉松使我獲得許許多多的快樂

從報名開始，就會有興奮感。當一遍遍填寫自己的信息，身體狀況：良好。一年參賽次數：5次以上。上傳完賽證書等等一一搞定。然後就是等待抽簽。

我是個至今為止中簽率極高的人。2018年100%，一場沒少，連同一票難求的北馬、廣馬我都統統中簽。2019年依然。但願這份幸運能夠延續。

每次公布中簽結果我都開心的不得了，就像中了彩票一樣（可惜我也不知道中彩票的體驗，因為不曾買過）。

每次臨近比賽我就會緊張激動，以至於失眠，而賽前的失眠由於是興奮所致，從來不影嚮第二天的成績，這也是件怪事了！我的所有最好成績都是在一夜無眠的狀況下產生。

而參賽當天除了身體出現疼痛和疲勞（隨著跑量的增加疼痛減輕）全程都是開心快樂的。奔跑在警車開道全線戒嚴的城市最美的道路上是快樂的，補給點吃吃喝喝是快樂的，聽著啦啦隊的加油吶喊聲是快樂的，與觀眾的互動是快樂的，攝影師將鏡頭對準自己咔咔咔拍攝是快樂的，賽道上大家互相鼓勵是快樂的，賽後的聚餐大吃大喝更是快樂的。

由於外出一次不易，一般都會附帶幾天旅游，那幾日的旅遊更是快樂的。

掐指一算，從報名到完賽，會有至少幾個月的開心快樂。一年參加多達五場以上的比賽（退休後會更多），不就是整年的開心快樂了嗎？這里有等待、準備、參與、結束的階段性快樂，有比賽改變個性，讓人開朗後的長久快樂。所以跑馬拉松治愈了很多抑鬱患者，包括許多大佬。

我是一個身高很有優勢的人。1.75米，在女性中很少有，在馬拉松賽道上更少。加之幾年的跑步，沒有肚腩，沒有贅肉，所以，體型與年齡不符，因此給我帶來了除了內在的毅力所謂勵志的贊美，還有了帶有欺騙性的外在贊美。

在賽道上也會聽到這樣的聲音：美女加油！身材好棒呀！偶爾會有後邊的跑者追上來了，我聽到議論，身材真好呀，跟糢特似的。每當聽到這樣的贊美，心情大好！當超過我時，我會很幽默很無奈地跟人家說，我不是美女，是阿姨了。然後人家會說，哇，這麼大年齡了身材還保持這麼好！再次開心。

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