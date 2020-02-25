跑步知識／馬拉松的由來 誰還記得？

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馬拉松的由來：世界上最長的田徑項目——馬拉松賽跑 馬拉松賽是一項長跑比賽項目，其距離為42.195公里。這個比賽項目的距離為什麼不是整數呢?這要從公元前490年9月12日發生的一場戰役講起。

這場戰役是波斯人和雅典人在離雅典不遠的馬拉松海邊發生的，雅典人最終獲得了反侵略的勝利。為了讓故鄉人民盡快知道勝利的喜訊，統帥米勒狄派一個叫菲迪皮得斯的士兵回去報信。 菲迪皮得斯是個有名的“飛毛腿”，為了讓故鄉人早知道好消息，他一個勁地快跑，當他跑到雅典時，已喘不過氣來，只說了一句“我們勝利了!”就倒在地上,再也沒有醒來。

為了紀念這一事件，在1896年舉行的現代第一屆奧林匹克運動會上，設立了馬拉松賽跑這個項目，把當年菲迪皮得斯送信跑的里程——42.195公里作為賽跑的距離。 馬拉松原為希臘的一個地名。在雅典東北30公里。其名源出腓尼基語marathus，意即“多茴香的”，因古代此地生長眾多茴香樹而得名。體育運動中的馬拉松賽跑就得名於此。

希臘波斯戰爭(公元前492-前449年)中，公元前490年，波斯王大流士一世渡海西侵，進擊阿蒂卡，在距雅典城東北的馬拉松海灣登陸。雅典軍奮勇應戰，在馬拉松平原打敗波斯軍隊。史稱馬拉松之戰。為了把勝利消息迅速告訴雅典人，希臘派遣長跑優勝者菲迪皮得斯(Pheidippides)從馬拉松跑至雅典中央廣場(全程42公里195米)。在極速完成26.2英里的路程並傳達勝利的消息後，體力衰竭倒地而亡。而其奇跡光榮的功績而成為希臘的民族英雄。

1896年舉行首屆奧運會時，顧拜旦採納了历史學家布萊爾(Michel Breal)以這一史事設立一個比賽項目的建設，並定名為“馬拉松”。比賽沿用當年菲迪皮得斯所跑的路線，距離約為40公里200米。此後十幾年，馬拉松跑的距離一直保持在40公里左右。1908年第4屆奧運會在倫敦舉行時，為方便英國王室人員觀看馬拉松賽，特意將起點設在溫莎宮的陽台下，終點設在奧林匹克運動場內，起點到終點的距離經丈量為26英里385碼，折合成42.195公里。國際田聯後來將該距離確定為馬拉松跑的標準距離。女子馬拉松開展較晚，1984年第23屆奧運會才被正式列入比賽項目。

由於馬拉松比賽一般在室外進行，不確定因素較多，所以在2004年1月1日前馬拉松一直使用世界最好成績，沒有世界記錄。 在2004年雅典奧運會上，首次將奧運會的最後一個比賽項目男子馬拉松的頒獎典禮安排在閉幕式上舉行。在東道主希臘人看來，馬拉松比賽是奧運會的“靈魂”之一，在閉幕式上為馬拉松運動員頒獎，是奧林匹克回家的一種象徵。 2008年北京奧運會，繼承了這一做法。

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