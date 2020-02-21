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DADA RUN 帶你認識不一樣的台北新風貌

運動筆記 / DADA RUN

愛台北從心出發！你有多久沒有好好看待自己腳下這片土地，身為台北人對於圓山飯店、美麗華等地方覺得熟悉又陌生? 跟著 DADA 來場路跑吧！

會場從大佳河濱公園出發，路跑場地可以欣賞到台北許多不同的美景，沿途可遇見倒映著大直橋的波光粼粼，還能遠眺美麗華摩天輪，當你跑著跑著越見清晰的圓山大飯店，那份震撼可以喚起你塵封已久的感動，這次帶著你遠離生活塵囂走出都會大樓，重新用腳步感受台北不一樣的城市面貌吧！

親民平坦路線 讓你再也不畏懼運動！

（圖片來源：DADA）

本場活動分為兩個組別，分別是 5 公里的健康組與 10 公里的路跑組，從台北大家河濱公園出發，平坦親民的路線，不管是家中的大朋友，還是準備上小學的小朋友，都可以一起來攜手參加愛台北新體驗的路跑活動喔！

賽事組別與路線說明

5 公里路線：會場 → 直行自行車道（大佳河濱公園）→ 至折返點 → 直行自行車道 → 會場 

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從路線高度表便可以看出來，道路平坦幾乎無上坡的賽道，非常適合全家大小一起來健走。（圖片來源：Ride with GPS

10 公里路線：會場 → 直行自行車道（大佳河濱公園）→ 迎風河濱公園 → 至折返點（觀山河濱公園）→ 直行自行車道 → 會場 

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除了好走好玩賽，更是想突破自己 10 公里 PB 的最佳時機!（圖片來源：Ride with GPS

（圖片來源：DADA)

除了平易近人的活動路線，還有多樣超值參/完賽禮等你來收編

只要參加 2020 DADA CITY RUN 城市路跑 - 台北場，凡報名者就可以獲得超值好禮，報名就可以獲得城市紀念款排汗衣與多功能運動短褲，完成賽事更可在現場領取運動後背包與訂製獎牌。

城市紀念款排汗衣

將台北地標 101 融入皇冠 LOGO，並以 JUST RUN 貫穿整場活動主軸，橫向速度感線條隱喻只要你願意踏出第一步，你就是跑者！服貼材質大網孔吸濕排汗孔，讓你在跑步時無負擔，尺寸更從 4XS 開版至 5XL，不管是什麼身材都可以挑選到適合自己的尺寸。

多功能運動短褲，多種暗袋貼心設計，讓你外出運動不用再多帶包包，側方滾邊設計帶出潮流感！

多功能運動後背包

這麼大手筆的完賽禮實在是太沒天理，蜂窩式設計肩背帶，可減緩久背的不適感，容量大小剛好非常適合簡單外出旅行使用。

城市紀念款獎牌。獎牌外型以放射設計展現跑步速度感，結合木柵動物園的動物明星 - 熊貓增添童趣，並融入大直橋與城市剪影。

（圖片來源：DADA）

DADA RUN 過去已經在新竹、桃園、台中與屏東舉辦過四場賽事，廣受跑友好評的交通管制與賽到補給是許多朋友賽後熱議的話題，這次歡迎台北的各位跑友、親朋好友、同窗同僚、青梅竹馬共同參與創造另類的路跑經驗。

活動會場備有多種打卡拍照小物，放上 FB 或者 IG 和朋友一起分享流汗的喜悅！（圖片來源：DADA）

賽道補給擁有多種豐盛美食，主辦單位更隨季節調整菜單。（圖片來源：DADA）

團報滿 30 人，可獲得訂製團旗與專屬休息帳棚，來揪身邊的親朋好友參加路跑活動，提升自我免疫力吧!（圖片來源：DADA）

參加完活動時間還早 那就到附近景點來走走晃晃吧！

大佳河濱公園

進入園區映入眼簾的就是一大片一望無際的廣闊草園，還可以遙望美麗華的摩天輪，景色優美。園內有一座大型噴水水景，還有多種運動設施，環繞園區數公里長的自行車道，場地寬闊、停車方便、環境優美。

建議旅遊時刻：上午至下午，可於參賽完畢之後於園區內活動。

（圖片來源：臺北市政府觀光傳播局）

第二果菜市場

第二果菜市場樓頂停車場因鄰近松山機場，是許多航迷會前往觀看飛機的祕密基地，，因受限於機場跑道限高區的關係締造了非常寬闊視野，可以清晰地看到飛機降落時、與圓山飯店、高速公路、大直橋等臺北市知名景點的合影，是非常好的賞機景點。

建議旅遊時刻：上午至晚上，前往觀看賞機時，可先於網路查詢降落班機時刻，降低等待時間。

（圖片來源：網路）

台北華山文創園區

華山 1914 文化創意產業園區，園區前身為「台北酒廠」，為臺灣台北市市定古蹟。在1999年後，成為提供給藝文界、非營利組織及個人使用的藝術展覽、音樂表演等文化活動場地。此外，園區內也有多間餐廳、咖啡館、店舖、藝廊等商業設施

地點 :台北市中正區八德路一段 1 號

建議旅遊時刻：上午至晚上，周邊有許多文創商店不仿經過時也可入內逛逛。 

遼寧夜市

遼寧街夜市是一個以餐飲為主的小型夜市，大部分都是三、四十年以上的老字號小吃，有燙魷魚、海鮮熱炒、鵝肉、麻油、腰只、擔仔麵、蚵仔煎、紅心粉圓、麻糬等，不僅是復興北路與南京東路周邊上班族一個熱門的聚餐場所，也是許多饕客與觀光客可以大快朵頤的好地方！

建議旅遊時刻：晚上。

地址：台北市中山區遼寧街

（圖片來源：臺北市政府觀光傳播局）

  • 2020 DADA CITY RUN 城市路跑-台北場

  • 活動日期：2020 年 06 月 21 日 (星期日)

  • 活動地點：台北市大佳河濱公園

  • 線上報名：http://bit.ly/3bNRhep

  • 報名日期：2020 年 2 月 18 日至 2020 年 4 月 2 日（四）23:59 止

  • 賽事組別：健康組 5KM /路跑組 10KM

快來體驗完跑樂趣（圖片來源：DADA）

立即報名

以上文章由 DADA RUN 贊助刊出。

＊跑步賽事 盡在運動筆記＊

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