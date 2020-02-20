賽事心得／台北超級馬拉松 天冷心暖的24小時賽

賽前兩個半月因為小腿拉傷打亂了所有的訓練規劃，傷勢的反覆讓我很灰心，一度興起了放棄超馬運動的念頭，好不容易賽前一週獲得了凃醫師的解禁令，允許我開始跑步，但再怎麼有天份也沒有辦法在一週內完成24小時賽的準備工作，既然知道跑不出好成績，轉個念頭幫助三位第一次挑戰24小時賽的朋友們完賽應該也是很有意義的事，經驗傳承是許多超馬前輩一直在做也耳提面命的提醒，把握可以幫助新手的每一次機會，超馬運動才會有新血不斷湧入，台灣的超馬水準才會向上提升。

為了讓大家跑得安心，很早就成立了Line群組建立了補給及物理治療團隊，時不時的發了許多24小時賽的概念與注意事項、可能出現的狀況等等給夥伴們參考，比較可惜的還是因為時間因素以及自己受傷的關係沒辦法在賽前安排一次模擬的練習。

因為武漢肺炎的疫情，協會這次針對選手私補帳篷定了很多規範，為了讓補給組的夥伴能有一個方便擋風遮雨可以休息，讓治療師有個幫忙選手放鬆的場地還特地添購了一頂帳篷讓補給組輪流休息，另外再借了一頂給治療師使用，會做這麼多的準備當然是為了給選手相對舒適的休息與置物空間，除此之外也是感謝來幫忙的夥伴，畢竟選手跟補給員都是團隊的一部份，沒道理有什麼不一樣的差別待遇。

變數

賽前因為武漢肺炎疫情擴散，在許多參賽選手的反應下超級馬拉松跑者協會公告了退賽退費的方式，雖然這樣的做法值得肯定，但是少了很多高手的參與還是覺得有點可惜。雖然疫情有點可怕但我從來沒有考慮過退賽這個選項，我自己認為不管賽事進行與否，選手本身還是要為自己的安全負責，與其期待主辦單位能夠做到盡善盡美還不如自己花點心思動手準備來得更有保障一些。感謝補給團隊的不離不棄，雖然沒有說出口，但我知道只要我決定要參賽，他們就會一直都在。既來之則安之，為了自己、為了夥伴，這一次一定要特別小心。

賽前

再次踏進新生花博園區，看著48小時組的前輩秋元哥、俊宏兄、雅芬姐、奶茶哥還堅持在賽道上心裡盡是滿滿的激動，在他們身上讓我看到了超馬「堅持到底、永不放棄」精神最好的詮釋。站在場邊除了佩服這群前輩之外也要期許自己跟上大家的腳步。我自己明白在傷勢還沒完全恢復的影響下會跑的比較保守，但我認為即便沒有辦法在這場賽事拿出一百分的表現，也要鼓勵自己在賽道上享受比賽過程，堅持到賽事最後一刻，實踐屬於自己的超馬魂。

開賽

很奇怪，今年站在起跑區心情反而沒有去年的亢奮，或許是在沒有期待沒有傷害的轉念之後獲得的另一種成長吧。

很意外，今年到現場加油的朋友來得特別早，或許大家都還擔心我的腳傷吧。老實說一開賽就有被關心的感覺真的很不錯，雖然是24小時的超級馬拉松，但比賽張力卻一點都不輸給標馬，賽場上看得到菁英跑者的高速競逐，也有依照配速穩定累積里程的經驗型跑者，當然還有像我一樣單純來享受比賽過程的樂天型跑者。可惜這一回沒有太多心思欣賞高手之間的過招。

我比較擔心的還是承翰慢不下來的個性，趁著被他套圈的機會不斷的提醒「放慢、放慢、留點體力給下半夜」，我當然知道當下的提醒他完全聽不進去，不過該提醒的還是得不斷反覆的說，或許這樣保守的比賽策略有些人不以為然，但我認為這對新手來說卻是最安全的建議。

另一邊Amber Lin跟天天一直跑在一塊，這個組合倒是不太需要替她們兩位擔心，印象裡面她們一直都是很耐跑的選手，速度雖然不快但很會吃里程，第一次挑戰24小時賽也不意外的一次就上手，除了貪跑捨不得休息之外真的也沒什麼可以挑惕的，我時不時的提醒她們記得吃東西、休息、上廁所，有狀況的話要立即反應，或許自己都把注意力放在三位好朋友身上所以也不覺得時間過得特別難熬。

反倒是自己因為太久沒有訓練，肌耐力差很多，才跑沒幾個小時身體就產生嚴重的疲勞感，頭昏、全身發熱悶了一身汗，眼睛一度對不到焦，吃了包咖啡因後還是沒有改善，呼～還好這場比賽沒有給自己成績上的壓力，累了就進補給站討拍就是了，謝謝卉妤特地跑來場邊幫老師拍照，應該介紹妳跟賽場攝手明德哥請益一下才是。

今年的加油團很厲害，除了山貓的朋友熱情忘我的在場邊吶喊，還有舒活石最正小編寗尚雯帶著應景的熱湯圓跟舒活石來現場讚聲，有陳琪蓁的水果跟好兄弟蔡宗明專程帶來的超營養鹹肉粥，另外Amanda Lin的鹽酥雞，小梅的場邊加油，三鐵公司最帥小編陳宥文跟越野型男龔宥銓的徹夜陪伴都讓人特別難忘，當中最意外的還是凃俐雯醫師的驚喜現身。只要有朋友來探班，詩宜就盡責的催促我趕快回來充當人形立牌，這樣跑起來很沒有效率，但是大家看我這樣的轉變好像還挺開心的，只要大家都開心就好，我乖乖的配合就對了。至於三位還在場上奮鬥追里程的好朋友，我想比賽的前半段應該不至於有什麼狀況發生才是。

比賽過程漫長，容許我稍微快轉一下，入夜之後氣溫顯得特別的冷，不知道是不是身體變得比較虛弱，每次的短休息大夥就急忙幫我披上厚重又溫暖的外套，遞熱水餵熱食，上場前再檢查有沒有穿著防風外套、帽子，需不需要準備手套等才願意放我回到賽道上繼續對抗會場的寒風，真心感謝補給組夥伴的用心照護，還有Amanda 特地在入夜前帶來的宵夜，有這麼多好朋友的相挺，即使天氣寒冷心裡倒是很暖和。

比賽經過12小時，似乎已經達到我身體的極限，左腳脛後肌的舊傷開始有些撕裂感，膝蓋也出現積水跟輕微的浮腫，右小腿的拉傷還在控制範圍，但是脛前肌早就已經出現發炎的疼痛感，這時候就特別想念才離開會場的凃醫師了，果然如我預期在12小時之後三位隊友的狀況也一一出現，能怎麼協助他們調整呢？

先說承翰吧，他有如神力般的在前12小時跑出121公里，體力已經消耗大半了，補給組的夥伴鵬讚跟阿麗要他去帳篷休息一會，這小子不甘心的坐在椅子上掙扎捨不得休息，好不容易被勸進帳篷又擔心浪費時間損失掉一些里程，10分鐘不到又急著回到賽道，過度操勞的結果面對的就是身體的反撲，在場上硬撐的結果非但里程進帳有限，跑起來也越來越辛苦，速度甚至比我用走的還慢，承翰崩潰著對我說：師父，怎麼會這樣，我現在好累，好想睡，該怎麼辦？我沒好臉色的回他：前12小時跑這麼快身體當然會累，入夜後身體的疲勞感會加倍，沒有適時的休息身體的反撲就會像現在一樣來得又急又快，我要他好好睡個30分鐘，睡醒了天也亮了，身體就會回神。走回休息區拜託鵬讚跟阿麗將他押回帳篷，30分鐘後才准他出來。

天天的狀況還可以，就是腳有點緊繃，開始有點疼痛感出現，精神當然也差了點，這也難怪，第一次跑這麼長時間的比賽，對身體一定會有相當程度的負擔，我要她進恢復區找芷寧協助放鬆，利用這個時間小睡一會，如果狀況還可以再回到賽道上，小朋友很聽話，進站放鬆，給身體一點喘息的時間，希望再上場的時候又是一尾活龍。

Amber Lin的狀態又比天天好上一些，雖然速度不是很快，但是跑跑走走的也還能持續推進，12小時之後看得出她的疲憊，但就是不肯乖乖下場休息，她說：我怕如果睡著了就會不想起床，那後面就不用玩了。我說一姐啊，您說的這些我都知道，不過適度的休息還是必要的，要不換一套衣服讓身體舒服一點也好，如果堅持不肯小睡一會的話也沒關係，注意安全、注意身體狀況，累了就走一會千萬不要硬撐，有問題要馬上講喔。

而我呢？因為沒有成績壓力所以軟爛照顧自己的時間也多了一些，不管是身體出現什麼狀況還是腳跑起來有不舒服的感覺，都可以沒有殘念的進補給站休息，難怪很多朋友都說我這場比賽放得很鬆，是啊，好不容易腳才剛剛恢復到可以跑步的狀態，心魔未解也不敢太操它，賽前就知道跑不出好成績那就更沒有勉強自己的道理，一直將這場賽事定位在經驗傳承，只要自己做到無傷完賽，同時協助三位好朋友順利完成第一次的24小時賽那我的任務也算大功告成，心態調整了得失心也沒那麼重，不悶著頭硬拼至少也讓補給組的夥伴放心一點。

隨著天色漸漸亮了起來賽道上的跑者也越來越多，琪蓁跟小梅再一次帶著活力早餐來現場上演餵食秀，沒一會好朋友謝怡錚也騎著單車來探班，真的很感動啦。

睡過一覺的承翰狀況看起來是完全醒了，吃了早餐之後速度越催越快，最後的四個小時還剩下36～7公里，看起來很有機會一舉取得200公里國家級選手的資格。果然，最後的一小時，承翰在愛人的加持下總算衝破201公里順利拿下24小時賽的國手資格認證。

Amber Lin因為不敢睡整個人看起來非常疲憊，不過維持著跑走跑走的狀態也領先我20圈，預估她至少150公里沒有問題，女生的韌性真的很可怕，最終Amber Lin也穩定的將里程一舉推向160公里。

天天則是因為膝蓋周遭的韌帶有發炎的情形所以決定用步行的方式將里程堆到125公里就準備收工，我當然柿子挑軟的吃陪著天天慢慢走完她的目標里程，誰曉得這小傢伙最後還想加碼！啊不是說腳痛嗎？賽末天天小妹克服了賽事後半段肌腱發炎的疼痛還是繳出了130公里的好成績。

我自己則是因為休很大，跑跑走走的勉強完成143公里，運氣好還能撿到分組三，雖然不是很滿意不過在腳傷剛復原的狀態下還是可以接受啦，真的很開心大家都能夠堅持到完賽，不論是選手還是補給組的夥伴們，很感謝大夥不甩武漢肺炎的疫情又陪我瘋狂了一次，有你們真好。

這一次的24小時賽對自己來說是存在著一種實驗性質，藉由團隊的組成、資源共享的模式來探尋更多的可能性，不論在經驗傳承、補給組的分工、防護團隊的設立、休息空間的營造等等來探尋更多能夠幫助選手的可能性，也希望透過資源整合讓補給員的工作能夠更有效率，這一次沒有做得很好，希望下一次能夠做得更好更完善。

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