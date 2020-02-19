帶小比旅跑台灣／高樹馬拉松 跑在蜜棗之鄉

上星期日，我們去參加了高樹蜜鄉國際馬拉松。

因為武漢疫情的緣故，所以很多賽事不是延後就是停辦。這場是近期沒有停賽的一場賽事。

在賽事的前一天，我故意騙比比我們沒有要去跑跑，他聽完之後，馬上扁嘴，感覺好像快哭出來的樣子。

過了一會兒，我才跟他說，有要去跑跑，他才又露出開心的笑容。真的是麻麻好壞啊！

但這小子也沒有讓我好過，晚上一整晚都沒有睡，眼睛睜的大大的，等著我帶他出門，還不讓我睡，我一睡就馬上用手打我，我豪好連啊！是在報仇嗎？哼哼……

因為也沒有辦法睡，所以我們不到四點就早早出門，到會場外面差不多四點半左右，當我推著比比要步入會場時，忽然聽到有人叫我，原來是鍾正大哥，他怕我會餓還請我吃二隻黑輪，真不好意思🤣

吃東西的時候，我們小聊了一下，原來他已經跑了170幾場了，真的讓我好生佩服，聊完之後步入會場又遇到陳馨怡，我們也開心的合照，她為了這場賽事盡心盡力，真的要感謝她。

在進入校園時，門口有人幫大家量額溫，才可以進去，這樣子做就是為了確保跑者都可以健康無傷的完賽，謝謝馨怡的貼心。

進入校園後，因為避免群聚效應，所以開場的熱身操，也停止了。

當然，進入會場就是我們的尋親之旅了，在這裡也非常謝謝陳品臻帶伴手禮給我，謝謝張志成成哥，拿棗子給我，謝謝Nemo Lin小黑大哥拿娃娃給我，還有Chiang Kuai小乖還特地拿二個口罩給我們，還讓我寄放東西，真的很謝謝他們，非常感謝大家那麼疼愛我們。（鞠躬）

好不容易當大家聚在一起時，我們就一直聊天聊到快開始，才互道加油，開始了今天的賽事。

鳴笛聲響起，大家奮力開始跑，然後在1K多左右時，比比就在補給站被柯加祿大哥給劫走了。

補給站的補給很豐盛，大多都是水果，有蓮霧，小番茄，芭樂，木瓜，橘子，還有棗子，也有好吃的豆干和牛軋餅，黑輪，真的是適合愛吃水果的人前來參加。

因為，比比被搶走了，所以我便開始我的追趕之旅，高樹馬拉松的補給站平均每1.5K就有一個，但是因為要追柯大哥，所以每到一個補給站，我都是喝水然後馬上就跑，根本沒吃到東西啦（大哭）

然後在沿山公路時，發現好多攝影師都躲在鳳梨園幫大家拍照，快笑死我了。

好不容易，到了9K左右才追到他，我才可以好好的吃東西，當我吃到好吃的水果，真的讓我覺得好幸福餒，在這裡很謝謝柯大哥幫我推比比。

跟大哥互相道別後，我又遇到了林曉莓夫妻，然後我們一路開心的聊著玩著，到補給站就吃著，然後就莫名其妙到終點了。

果然是跑步有伴才好玩啊！

在終點的時候，發現很多認識的跑友都來當志工，在這裡很謝謝志工們的付出，大家都辛苦了。

謝謝辛苦的攝影師在大太陽底下，為大家拍好看的相片。

謝謝曉梅夫妻的陪跑，和大哥的幫推。

謝謝馨怡辦了這場那麼熱情的賽事。

謝謝跑友的加油和合照。

#2020高樹蜜鄉國際馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣