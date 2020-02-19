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賽事心得／彰化縣議員盃公益路跑 視障陪跑員有您們真好

運動筆記 / 陳文龍

今天中華視障路跑運動協會北中南一共39組107人參與《2020 0216 彰化縣議員盃公益路跑賽》，結合賽後的溪湖糖廠微旅行，是一個運動兼休閒的完美概念，大成功😊😉。一個活動的成行真的不容易，經過四個多月來的協調、規劃，才能順利完成，感謝嘉琪兄、蘇菲、麗妃姐⋯等，感恩🙏！

       

去年的10月由好友嘉琪熱心邀約，提供中華視障路跑協會全台視障朋友及每一位視障朋友兩位陪跑員免費參與賽事，由彰化縣議員張春洋服務處贊助。再加上南北各一部接送大巴，鼓勵大家參與，由嘉品開發建設有限公司董事長李建興及嘉園開發建設有限公司董事長朱鴻榮贊助，感謝您們的熱心公益之心❤️。

江御：團長你什麼時候帶我啊！？一個多月沒有練跑了，目標只要破PB就好！還有一個願望沒下雨中參賽過？哈哈哈！好吧！今天一次神龍讓你三個願望都實現。邀請了好久，終於第一次帶江御大雨中上馬場破PB，淋到大吼大叫，真舒壓，不過還真冷。

↑照片來自攝影雞，感謝辛苦拍攝。

🎉恭喜台中團威同、小靖、淑玲、江御、亞娜、晨琪、楊老師及所有北中南會員、陪跑員快樂完跑，及一路幫我們加油💪的跑友、大會所有工作人員，雖然我不認識，但要謝謝您，因為有你有我，成就了今天的一切，向賽道敬禮，感恩！一條溫度的繩，牽引我們之間，有您們真好💗，期待下次見！

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