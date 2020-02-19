訓練心得／青青草原Trail Run

新竹香山的青青草原 每到假日都是熱門家庭郊遊的景點 小孩在大草原可以盡情的玩耍 也有不少人來遛狗 旁邊的大溜滑梯也是很熱門的遊戲區 長度很長 溜下來很刺激 一開始從櫻花大道路口出

2020-02-19 09:40