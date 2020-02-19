快訊

鑽石公主號隔離期滿 華航專機21日接回台人

第一線人員誰保護？防疫工作者的職安問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

訓練心得／青青草原Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

新竹香山的青青草原

每到假日都是熱門家庭郊遊的景點

小孩在大草原可以盡情的玩耍

也有不少人來遛狗

旁邊的大溜滑梯也是很熱門的遊戲區

長度很長

溜下來很刺激

一開始從櫻花大道路口出發

先走石階步道

不斷上上下下的階梯

再走到草原大道

大草原的視野很棒

從大草原沿著柏油路往回走

經過大溜滑梯

再跑回櫻花大道入口

剛好可以繞一圈

結束後也可以到附近吃美食

路線寬敞可跑性高

非常不錯的路線

在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

相關新聞

賽事心得／東京馬拉松明年見 一位大叔的心路歷程

東京馬拉松，是六大賽，國際田徑總會（IAAF）首場白金標（Platinum Label Race）賽事※①，也是大叔初馬所在，第42場全馬，第21場海外全馬。 ※①國際田徑總會的賽事級別按照白金標、

賽事心得／彰化縣議員盃公益路跑 視障陪跑員有您們真好

今天中華視障路跑運動協會北中南一共39組107人參與《2020 0216 彰化縣議員盃公益路跑賽》，結合賽後的溪湖糖廠微旅行，是一個運動兼休閒的完美概念，大成功😊😉。一個活動的成行真的不容易，經過

訓練心得／青青草原Trail Run

新竹香山的青青草原 每到假日都是熱門家庭郊遊的景點 小孩在大草原可以盡情的玩耍 也有不少人來遛狗 旁邊的大溜滑梯也是很熱門的遊戲區 長度很長 溜下來很刺激 一開始從櫻花大道路口出

帶小比旅跑台灣／高樹馬拉松 跑在蜜棗之鄉

上星期日，我們去參加了高樹蜜鄉國際馬拉松。 因為武漢疫情的緣故，所以很多賽事不是延後就是停辦。這場是近期沒有停賽的一場賽事。 在賽事的前一天，我故意騙比比我們沒有要去跑跑，他聽完之後，馬上扁嘴

賽事心得／高樹馬拉松 路跑版圖進入屏東

2020第一場參加的路跑，因為肺炎疫情，一度以為會取消，但大會最後是照常舉行，讓我的屏東路跑版圖也順利完成了❤ 路跑當天，屏東艷陽高照（北部卻超低溫），真的不像2月的天氣，平常在北部練跑可以不用

賽事心得／高樹馬拉松 第一次感覺天堂離我很近

從開始跑馬以來，自己一直都沒有跑過且也沒有完成台灣標準馬拉松。2017年的星光馬，溫欸賽前幾乎沒有跑長距離，又加上出國，結果就是跑了28公里就棄賽，一樣的問題太熱，自己棄賽。2019年的北大武，因為下

東京馬拉松取消一般跑者 5千元報名費拿不回來惹議

日本的新冠肺炎疫情擴大，東京宣布3月1日的東京馬拉松僅舉辦菁英賽賽事，取消3萬8000人參與的一般跑者組別。雖然大會表示...

東京馬受新冠肺炎影響 中止一般參賽僅剩200人跑

受到新冠肺炎疫情擴大影響，日本近日也陸續傳出確診案例，將在3月1日舉辦的東京馬拉松也受到影響，主辦單位將取消一般跑者參賽...

日本新冠肺炎疫情延燒 東京馬拉松規模恐縮小

日本境內接連出現多起武漢肺炎病例，東京都內到16日止已有19例。目前傳出將於3月1日登場的東京馬拉松，可能受疫情影響被迫...

賽事心得／台北超馬24HR賽 Today is my day

「Today is my day!」 在比賽進行12小時，我成功打破個人12小時的PB，忍不住在凌晨兩點鐘，對著夜空低吼出這句話，我也知道今天很有機會能將24小時賽的成績推進到200公里以上，達

萬金石馬拉松照跑 中港澳選手資格取消

新北市體育處昨表示，2020年新北市萬金石馬拉松將如期於3月15日舉行，但因應中港澳人士目前都不能來台，取消中港澳報名選手參賽資格，預計影響200人。今年萬金石參賽選手含外籍約1萬2千人，國內選手1萬1千人。

萬金石馬拉松如期舉行 中港澳選手取消參賽

由於台灣目前沒有新冠肺炎社區感染病例產生，新北市政府在今天公告，2020年新北市萬金石馬拉松將如期於3月15日舉行，不過...

熱門新聞

棒球／「張老師」張昭雄辭世 82歲人生過得精采

NBA／保羅提新制收巨大迴響 庫班：20年來最棒明星賽

NBA／雷納德拒組湖人三巨頭 戴維斯：讓聯盟更有意思

NBA／出聲力挺戈貝爾 米契爾：批評者該閉上嘴

NBA／讚嘆老隊友天生神力 湯普森曝詹皇飲食習慣糟透了

NBA／警方笑言將調查「搶案」 灌籃大賽本該投票表決

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。