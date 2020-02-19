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訓練心得／青青草原Trail Run
新竹香山的青青草原
每到假日都是熱門家庭郊遊的景點
小孩在大草原可以盡情的玩耍
也有不少人來遛狗
旁邊的大溜滑梯也是很熱門的遊戲區
長度很長
溜下來很刺激
一開始從櫻花大道路口出發
先走石階步道
不斷上上下下的階梯
再走到草原大道
大草原的視野很棒
從大草原沿著柏油路往回走
經過大溜滑梯
再跑回櫻花大道入口
剛好可以繞一圈
結束後也可以到附近吃美食
路線寬敞可跑性高
非常不錯的路線
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