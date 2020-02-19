賽事心得／東京馬拉松明年見 一位大叔的心路歷程

東京馬拉松，是六大賽，國際田徑總會（IAAF）首場白金標（Platinum Label Race）賽事※①，也是大叔初馬所在，第42場全馬，第21場海外全馬。

※①國際田徑總會的賽事級別按照白金標、金標、銀標和銅標排序。

因中國武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，下稱武漢肺炎），臺灣各地賽事多場延期及取消（例如2月8日金門&高雄、2月23日新竹&雙溪櫻花馬等），不得不說我也一度擔心東馬取消（後來真的取消了o(〒﹏〒)o）。

期間也有多位跑友提出中肯的建議、注意事項及參賽與否的優缺點。例如跑友Colia的粉絲頁「COLIA's space 之人生以旅行為目的」中提到，身為跑者的我們唯一可以控制的就是維持自身健康狀況，擁有健康的身體、好的免疫力抵抗力才能避免病毒細菌入侵!!除了新型肺炎，現在也是流感盛行期，萬一中了流感發燒也是GG阿~~

沒錯！賽事是否舉行不是我們可以決定的，把自己的健康狀態管好才是最重要的！「盡人事，聽天命」就是去做我們可以控制的事，將其努力做好，至於結果如何，就不必患得患失了。

1月31日與2月6日東馬官網先後發布「關於新型冠狀病毒感染的對策」※②及「關於新型冠狀病毒傳染病的進一步措施」※③。2月10日又再發布「關於新型冠狀病毒傳染病的第三步措施」※④中提到針對新型冠狀病毒傳染病，東馬組委會將實施以下措施。

一、在 EXPO 會場、選手和志願者報到處、以及比賽當天的各個會場配備消毒液

二、在選手報到處以及比賽當天的各個會場，給需要口罩的選手發放口罩

三、在終點區域發放除菌濕紙巾

四、對補給站的食物進行調整

此時此刻，心想大會因應疫情，已有了因應措施，較篤定東馬會如期舉行。

※② https://www.marathon.tokyo/en/news/detail/images/200206_news_ch.pdf

※③ https://www.marathon.tokyo/en/news/detail/news_001555.html

※④ https://www.marathon.tokyo/en/news/detail/news_001567.html

有句話說「代誌絕對不是憨人你所想的那麼簡單。」( ￣ c￣)y▂ξ

隨著武漢肺炎在日本的疫情持續延燒，至親好友紛紛關切日本東京行，真的大事不妙。

2月17日官方公佈「關於新型冠狀病毒感染的第五步措施」※⑤及「關於東京馬拉松 2020 相關活動的取消」※⑥兩則訊息中提到由於東京都內發現了多例確診，有幾萬大眾選手參加的東京馬拉松將很難保證大會的安全舉行。所以，東馬組委會做出以下決定，東京馬拉松2020只舉行馬拉松精英選手和輪椅馬拉松精英選手的比賽。對於原定參加馬拉松的大眾選手們，參賽名額可以延續至2021，還需另付報名費。此次報名費依《報名條約》不予退還。關於2021的報名具體事宜，將在4月1日以後，聯繫各位。

※⑤ https://www.marathon.tokyo/en/news/detail/news_001576.html

※⑥ https://www.marathon.tokyo/en/news/detail/news_001577.html

跑馬人的生活，往往就是這麼不樸實無華且不枯燥（＜( ￣︿￣)︵θ︵θ︵θ︵θ︵☆（＞口＜－） 流星拳攻擊），所謂的劇情曲折離奇急轉直下就是這個意思了吧！

有許多跑友等待多年才抽中參賽資格，為了這場賽事也努力練習。賽事取消，有種突然間失去訓練目標的感覺。不過馬場一直都在，健康無價！取消了，自己跟身旁的人也大大地鬆了一口氣。

壹、賽事取消還是介紹一下東京馬拉松

2020年第14屆東京馬拉松※⑦是日本改元後首屆東京馬拉松（如果2020年賽事列入計算的話）。2019年9月19日，2020年東京馬拉松抽籤結果出爐，報名總人數293,966人（馬拉松項目293,275人；10公里項目691人），其中全程馬拉松預計抽出26,370名，中籤率僅為8.99%。

※⑦

2020 03/01東 京：2007年起，2020年為第14屆。

2020 04/20波士頓：1897年起，2020年為第124屆。

2020 04/26倫 敦：1981年起，2020年為第40屆。

2020 09/20柏 林：1974年起，2020年為第47屆。

2020 10/11芝加哥：1977年起，1987年因「貝萃斯食品」(Beatrice Foods Company)退出贊助，只舉辦半馬賽事，故2020年為第43屆。

2020 11/01紐 約∶1970年起，2012年因桑迪颱風取消，故2020年為第50屆。

關於東京馬拉松，跑友Erica的部落格「時光手帖」中有詳細介紹，連結如下

https://tripper.tw/about-tokyo-marathon/

報名：

東京馬拉松報名教學

東京馬拉松報名。參賽相關。2020年變更事項說明

中籤後：

東京馬拉松中籤後，必做的三件事

東馬5小時/6小時完賽配速手環

海外馬拉松│海外馬拉松行李清單。馬拉松裝備清單

賽事期間：

東京馬拉松EXPO&報到相關。更新2020年東馬報到會場資訊

東京馬拉松應援路線規劃

東京馬拉松2018。完賽紀錄

其他：

東京景點參考

雖然家庭跑、友誼跑、1英里跑、馬拉松週等相關活動取消，還是就紀念品購買、已報名的友誼跑及無緣的東馬獎牌幫大家補充一下。

一、紀念品購買

(一)ASICS直營店

優點：不用人擠人的搶，且消費滿5,000日圓以上可以免10%的消費稅（記得帶護照）。

缺點：種類不若EXPO亞瑟士攤位上所販售的多，另直營店與會場不同地點，需專程前往。

(二)EXPO會場

優點：第一天上午商品齊全，之後不保證。

缺點：不可退稅。

以上地點皆是賣完為止，先搶先贏。

二、Tokyo Marathon Friendship Run 2020/友誼跑

(一)距離：約4公里

(二)日期時間：2020年2月29日(六)

08:00時領取號碼布、09:00時開幕儀式、09:30時開始、10:30時結束

(三)地點：明治神宮外苑

(四)報名相關：

https://www.marathon.tokyo/en/events/friendshiprun/

2019年12月5日(四)10:00(日本時間)~1月17日(五)17:00(日本時間)

限額人數 3,000人，先報先得，費用4,000日幣

(五)參賽禮：日式頭巾

三、2020完賽獎牌設計理念

第14屆東京馬拉松獎牌以自江戶時代以來一直備受喜愛的傳統江戶圖案為主題進行設計。和服領口使用的特色圖案「櫻花」、「七寶」、「青海波」、「麻葉」、「鹿子」※⑧、「工字紋」。他們一起表達了傳承下來的傳統、跑者及其支持者的重疊情感。

※⑧

「七宝繋ぎ」是將同樣大小的圓交疊組合出來的文樣。此文樣據說來自於佛教經典中記載的七個寶物「金、銀、瑠璃、珊瑚、瑪瑙、玻璃、據稱能存活千年的硨磲貝」。圓表示圓滿，是代表多子多孫及和諧的「吉祥文樣」。

※「青海波」是表現青藍大海中波浪的圖騰。不僅在日本，埃及及波斯等世界各地都可見到，且日本從古代開始便將此圖騰用於製作和服。此文樣背後的含意為，祈禱像大海中平穩的波浪一般，持續地度過平穩的日子。像這樣蘊含著吉祥含意的文樣又被稱為「吉祥文樣」。

※麻葉是六角形的幾何學文樣，因形狀似麻葉而得名。平安時代開始用於佛像裝飾等用途。麻葉筆直地生長茁壯，因此有「成長」以及「小孩身體健康」的意涵。另外也有除魔的意思，此文樣從古時候開始常用於剛出生嬰兒的衣服或是小朋友的貼身衣物。

※由於模樣似鹿背上的斑點而命名為鹿子。據說鹿為神的使者，平安時代將其視為吉祥吉兆的象徵。另外，絞染的其中一種種類「鹿子絞」從江戶時代開始發展，由於是非常耗費心力的技術，因此以相當高價的和服廣為人知。

[デザインコンセプト]

今年で14回目を迎える「東京マラソン2020」の各種メダルは、江戸時代より長きに渡って愛される伝統的な江戸小紋の文様をモチーフにデザインしました。着物に使用される特徴的なパターンである「桜」、「七宝繋ぎ」、「青海波（せいがいは）」、「麻の葉」、「鹿の子」、「工字繋ぎ」を着物の衿に見立て重ね合わせることで、脈々と受け継がれる伝統と、ランナーとそれ を支える応援者の重なり合う想いを表現しています。今大会のメインビジュアルのコンセプトである「走ること」をいろいろな形で楽しむ人たちが東京マラソンという場に集まり、多様なストーリーが東京マラソンで走りだすというメッセージと、東京に伝わる伝統的なモチーフを掛け合わせたオリジナリティ溢れるデザインに仕上げました。

メダルのリボンは「ランナー」「ボランティア」「観衆」の一人一人を表す一本一本の線が、織り重なったタペストリーのような大会ロゴをモチーフにしています。

貳、大叔心得

一、2013

2013年東京馬拉松－初馬、海外馬及六大馬，多個願望一次滿足。跑馬拉松如同人生，會苦一陣子但不會苦一輩子！過了七年，看著當時通過終點的照片，往事歷歷在目，彷彿又回到舊日時光。完賽時的感動依然記得！

二、2019

2019年連跑了2月17日京都、2月24日姬路城與3月3日東京3場馬拉松。雖然我跑得不快，且從沒sub5，但限時6小時的京都及姬路城都順利過關。對於限時7小時的東京馬拉松，哪怕大叔所屬的K區是倒數第二區出發，依舊老神在在，沒在怕的啊！當天0845時進分區前才排隊上過廁所，0910時全馬鳴槍起跑。K區約半小時才過起點，加上天冷下雨，淋得全身溼，實在是好想尿尿。起跑後跑去排洗手間花了近20分鐘，導致第一個關門點（5.6km/飯田橋セントラルプラザ前/10:30時關門）及第二個關門點（9.9km/日本橋南詰/ 11:00時關門），差一分鐘關門。還好尿過了，不然真的嚇到挫屎了！

害倫家之後去東京經過飯田橋都怕怕的~

沿伸閱讀：京都馬拉松 姬路城馬拉松 東京馬拉松之雙京姬路馬與雙京愛情故事https://running.biji.co/index.php?q=review&act=detail&id=36075&subtitle=%E9%9B%99%E4%BA%AC%E5%A7%AC%E8%B7%AF%E9%A6%AC%E8%88%87%E9%9B%99%E4%BA%AC%E6%84%9B%E6%83%85%E6%95%85%E4%BA%8B

三、2020

在一開始有提到此次東京馬拉松取消的始末，嚴格來說也不算取消啦！至少針對選手設定參賽門檻，只開放菁英選手參加，成績從2017年起計算，男子選手成績必須在2小時21分以內，而女子選手則是2小時52分以內（遠望~）。2小時21分這時間參照臺灣長跑競技網※⑨可以排在臺灣男子馬拉松歷代百傑第10位，2小時52分則是排在臺灣女子馬拉松歷代百傑第11位。

※⑨ http://milestrials.taiwanathletics.com/stats/alltime

人家說機會是給準備好的人，但我卻是有機會來時，才開始準備。說出來不怕你笑，迄今跑了41場全馬，還沒SUB5過。請教身旁的高手們，大家給的建議是吃課表。上網找看看有沒有跑班可以報名參加，剛好看到森林跑站推出的全馬挑戰班（這不是業配文(#￣▽￣#)）適合以東京馬等3月份為目標賽事的人報名。

我知道SUB2的Eliud Kipchoge還有 跟我同場競技過的 設樂悠太及大迫傑。來看一下教練是何許人也（哪裡的妖魔鬼怪）？教練李翰暄、助教謝長原……嗯，沒聽過！教練外號「光頭神童」倒是挺響亮地，來Google一下，哇！是狠角色來著！

（教練 & 助教，我知道錯了，上課時不用特別關照我！怕.jpg）

報名前，我相信有專業的教練設計訓練課程，一群同學互相傷害不容易偷懶，讓人能按部就班地吃課表，做好這些練習，體能狀況及成績上一定有所回報。經過基礎、強化、巔峰及比賽等四個時期，共計16週的練習。老實說， 在沒有認真吃課表的情況下， 自己都可以感覺得到進步與成長。

雖然東京馬拉松2020離我而去！在備戰的這段期間，要感謝家人的支持、太太的體諒、教練的教導、助教的協助以及偶爾認真、有時懶散的自己。

謝謝一群晚上上課看不清長像，上課中跑步也無暇聊天打屁，下課後累得只想儘快回家，不太熟但會相互鼓勵的同學們。謝謝這段期間大家一同努力練習，一塊成長茁壯。

只要肯努力，四十三歲的大叔還是會進步！

東京馬拉松，我們2021年3月7日見！

寫於2020年2月18日