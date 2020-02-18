快訊

疫情延燒 全球「在家上班」超爽？有人很痛苦

隔離期滿！日本宣布鑽石公主號乘客 明起可陸續下船

賽事心得／高樹馬拉松 第一次感覺天堂離我很近

運動筆記 / 嚴玉庭

從開始跑馬以來，自己一直都沒有跑過且也沒有完成台灣標準馬拉松。2017年的星光馬，溫欸賽前幾乎沒有跑長距離，又加上出國，結果就是跑了28公里就棄賽，一樣的問題太熱，自己棄賽。2019年的北大武，因為下大雨跟腳不舒服，自己的心理意志力不夠，一樣34公里棄賽，所以一直以來，我從2016年至今，每年都是去跑2場日本全馬，也拿下了8場。

我喜歡冷冷的天氣跑步，適合我但是很奇怪的是，我跑12小時繞圈，這我也可以；跑鎮西堡的50，因為天冷，這我也可以；真的是唯獨沒有認真跑過42公高樹馬。本來還是只想報21的，但是想說，再給自己一次機會，我還是想試看看42公里，於是乎就傻傻報了￼。本來還希望今天溫度可以下降￼，因為新聞報導說星期天開始變天。

凌晨4點出發，行經86快速道路時，還有飄雨，想說希望可以涼快一點。怎知一到會場，無噢，天氣一樣熱到爆。6：30還沒起跑，已經渾身是汗。鳴槍起跑後，本來就怕熱，結果跑得更慢了。

天啊，不到8點，太陽🌞公公已經很熱了，沿路被朋友刷卡，唯一看得到一個友緣的姊姊，前後跟我一樣跑走跑走。不到12公里，右腳的腳底已經又破皮了，好險帶著透氣膠帶，只好趕快處理。

勉強過了21，時間比預期慢很多，雖然沒過3小時，但是也相當接近這時候，太陽🌞公公已經很曬，天氣真的很好，話說這種天氣郊遊我可以的，跑步🏃‍♀️就讓人害怕。

只能一樣跑走跑走，到了30公里，超不想跑的，熱到爆，想哭哭不出來。這場賽事自己背水袋，居然全部喝完，我跑鎮西堡也還沒那麼慘，我自覺比鎮西堡還難跑。說真的，冷我可以，熱我無法。

從30公里開始，我的腦中一直盤旋著要棄賽，想著回家好了，幹嘛一直曬，看到沿路一堆跑者用走的，真的很辛苦，今年高樹馬真的很熱。後來又遇到一位大哥，我跟他說想棄賽，他說：走也可以走完，我們只剩下12了。就這樣一路又開始跑走跑走，整個人根本就是喪屍依樣。

一直到看到倒數第二公里的牌子，才慢慢醒來，整個快哭了。就這樣，也ㄌㄨ回終點，成績不好，真的是ㄌㄨ完賽的過了終點，只能找地方坐，一瞬間頭暈目眩，只能坐著。

第一次跑全馬才覺得原來天堂離我很近，連志工大姐都問我要不要叫醫護人員，ㄟ我自己就是醫護人員。整整坐著過了20分鐘才能回神，很感謝志工大姐為我服務，幫我領取物資。

台灣初馬，渾噩中完成！

在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

相關新聞

東京馬拉松取消一般跑者 5千元報名費拿不回來惹議

日本的新冠肺炎疫情擴大，東京宣布3月1日的東京馬拉松僅舉辦菁英賽賽事，取消3萬8000人參與的一般跑者組別。雖然大會表示...

東京馬受新冠肺炎影響 中止一般參賽僅剩200人跑

受到新冠肺炎疫情擴大影響，日本近日也陸續傳出確診案例，將在3月1日舉辦的東京馬拉松也受到影響，主辦單位將取消一般跑者參賽...

賽事心得／高樹馬拉松 路跑版圖進入屏東

2020第一場參加的路跑，因為肺炎疫情，一度以為會取消，但大會最後是照常舉行，讓我的屏東路跑版圖也順利完成了❤ 路跑當天，屏東艷陽高照（北部卻超低溫），真的不像2月的天氣，平常在北部練跑可以不用

賽事心得／高樹馬拉松 第一次感覺天堂離我很近

從開始跑馬以來，自己一直都沒有跑過且也沒有完成台灣標準馬拉松。2017年的星光馬，溫欸賽前幾乎沒有跑長距離，又加上出國，結果就是跑了28公里就棄賽，一樣的問題太熱，自己棄賽。2019年的北大武，因為下

日本新冠肺炎疫情延燒 東京馬拉松規模恐縮小

日本境內接連出現多起武漢肺炎病例，東京都內到16日止已有19例。目前傳出將於3月1日登場的東京馬拉松，可能受疫情影響被迫...

賽事心得／台北超馬24HR賽 Today is my day

「Today is my day!」 在比賽進行12小時，我成功打破個人12小時的PB，忍不住在凌晨兩點鐘，對著夜空低吼出這句話，我也知道今天很有機會能將24小時賽的成績推進到200公里以上，達

萬金石馬拉松照跑 中港澳選手資格取消

新北市體育處昨表示，2020年新北市萬金石馬拉松將如期於3月15日舉行，但因應中港澳人士目前都不能來台，取消中港澳報名選手參賽資格，預計影響200人。今年萬金石參賽選手含外籍約1萬2千人，國內選手1萬1千人。

萬金石馬拉松如期舉行 中港澳選手取消參賽

由於台灣目前沒有新冠肺炎社區感染病例產生，新北市政府在今天公告，2020年新北市萬金石馬拉松將如期於3月15日舉行，不過...

影片剪輯／台北超級馬拉松賽事精華3

2/8 下午24小時組的出發 跑24小時要突破200k 休息的時間不能太多 跑的速度要維持 所以難度也不小 跑48小時速度可以不用太快 不過要補充睡眠 因為會跨2個夜晚 但是睡起來

訓練心得／漫野谷關七雄－八仙山越野跑

終於到了松鶴橋 自從四月參加完柴古賽事後，因為換了工作時間上比較不方便，也就減少了賽事報名，趁著返台假期也就抓了個時間上山去。台中的谷關七雄相信對喜歡登山的人來說是不陌生的，而如果是玩越野跑的谷

影片剪輯／台北超級馬拉松賽事精華2

2/7日入夜後 陸續有別的組別開始起跑 5小時接力組 12小時夜鷹組 6小時夜鷹組 其他選手的加入 讓會場更加充滿活力 相對於已經跑了一段時間的48小時 身體疲勞、速度下降等等

跑步知識／錄下跑姿做分析 成為自己的教練

跑步的三個必經動作 自己感覺到的通常跟實際上做出來的動作有差異，這時候用手機拍攝自己的動作，是個客觀的好方法（如果你跟我一樣是個沒有朋友的邊緣人哈！）。錄好側面全身的動作之後就可以開始分析了。上圖就

熱門新聞

NBA／戴維斯致勝罰球 第一球是故意上演不進戲碼

NBA／罰球線360度扣籃影片瘋傳 拉文：其實在鬧著玩

NBA／戴維斯關鍵罰球 明星賽詹姆斯隊獲勝

NBA／拿下首座布萊恩MVP獎 雷納德：這是獻給他的

NBA／明星賽上演致勝罰球 詹姆斯：原本球要給雷納德

NBA／明星賽改制獲好評 戴維斯：像打季後賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。