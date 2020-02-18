賽事心得／高樹馬拉松 第一次感覺天堂離我很近

從開始跑馬以來，自己一直都沒有跑過且也沒有完成台灣標準馬拉松。2017年的星光馬，溫欸賽前幾乎沒有跑長距離，又加上出國，結果就是跑了28公里就棄賽，一樣的問題太熱，自己棄賽。2019年的北大武，因為下大雨跟腳不舒服，自己的心理意志力不夠，一樣34公里棄賽，所以一直以來，我從2016年至今，每年都是去跑2場日本全馬，也拿下了8場。

我喜歡冷冷的天氣跑步，適合我但是很奇怪的是，我跑12小時繞圈，這我也可以；跑鎮西堡的50，因為天冷，這我也可以；真的是唯獨沒有認真跑過42公高樹馬。本來還是只想報21的，但是想說，再給自己一次機會，我還是想試看看42公里，於是乎就傻傻報了￼。本來還希望今天溫度可以下降￼，因為新聞報導說星期天開始變天。

凌晨4點出發，行經86快速道路時，還有飄雨，想說希望可以涼快一點。怎知一到會場，無噢，天氣一樣熱到爆。6：30還沒起跑，已經渾身是汗。鳴槍起跑後，本來就怕熱，結果跑得更慢了。

天啊，不到8點，太陽🌞公公已經很熱了，沿路被朋友刷卡，唯一看得到一個友緣的姊姊，前後跟我一樣跑走跑走。不到12公里，右腳的腳底已經又破皮了，好險帶著透氣膠帶，只好趕快處理。

勉強過了21，時間比預期慢很多，雖然沒過3小時，但是也相當接近這時候，太陽🌞公公已經很曬，天氣真的很好，話說這種天氣郊遊我可以的，跑步🏃‍♀️就讓人害怕。

只能一樣跑走跑走，到了30公里，超不想跑的，熱到爆，想哭哭不出來。這場賽事自己背水袋，居然全部喝完，我跑鎮西堡也還沒那麼慘，我自覺比鎮西堡還難跑。說真的，冷我可以，熱我無法。

從30公里開始，我的腦中一直盤旋著要棄賽，想著回家好了，幹嘛一直曬，看到沿路一堆跑者用走的，真的很辛苦，今年高樹馬真的很熱。後來又遇到一位大哥，我跟他說想棄賽，他說：走也可以走完，我們只剩下12了。就這樣一路又開始跑走跑走，整個人根本就是喪屍依樣。

一直到看到倒數第二公里的牌子，才慢慢醒來，整個快哭了。就這樣，也ㄌㄨ回終點，成績不好，真的是ㄌㄨ完賽的過了終點，只能找地方坐，一瞬間頭暈目眩，只能坐著。

第一次跑全馬才覺得原來天堂離我很近，連志工大姐都問我要不要叫醫護人員，ㄟ我自己就是醫護人員。整整坐著過了20分鐘才能回神，很感謝志工大姐為我服務，幫我領取物資。

台灣初馬，渾噩中完成！