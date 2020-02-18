賽事心得／高樹馬拉松 路跑版圖進入屏東

2020第一場參加的路跑，因為肺炎疫情，一度以為會取消，但大會最後是照常舉行，讓我的屏東路跑版圖也順利完成了❤

路跑當天，屏東艷陽高照（北部卻超低溫），真的不像2月的天氣，平常在北部練跑可以不用喝水，這次12公里距離，我就進了2次補水站😂😂，大會的補給站超多，每2公里就一站，超優的啦！

蜜棗馬12公里賽道風景不錯，沿路邊跑邊欣賞各種農作物，也感受著屏東鄉民的超熱情，只是沿路沒有任何遮蔽，早上的艷陽令人汗水不停流……所幸步伐沒有停下（停下只有曬更久，跑快點好😆）

最後一公里，自己心裡想著老公和女兒應該在終點等我進站，滿腦袋只想全力想衝刺回終點，轉彎要進站前，由於終點站人很多，也看不到有誰，只聽到大會說“恭喜12公里寶芬完賽”……我也開心躍進終點，才發現女兒和老公5公里組的還在健走吃蜜棗😆😆😆，整個是吃水果吃好吃滿呀！👏👏👏

列印成績，自己的速度就是如此……沒有破12公里PB，沒關係，繼續努力囉！

謝謝大會的佛心，給每分組都有拿獎的機會，自己也獲得女C組第三名，獎座既紮實設計感又特別，難忘的紀念呀！

完賽禮我們選擇了蜜棗和白米~蜜棗真的甜滋滋，真的很棒！

我的第18場路跑紀錄，我的屏東路跑版圖完成

謝謝一直支持我的家人，每場路跑都因為有你們的加油和陪伴，讓我心裡一直有力量，每場都開心漂亮完賽，超級愛你們😘😘😘😘😘

※※希望疫情早日穩定，路跑活動恢復正常※※