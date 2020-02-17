日本新冠肺炎疫情延燒 東京馬拉松規模恐縮小

日本境內接連出現多起新冠肺炎病例，東京都內到16日止已有19例。目前傳出將於3月1日登場的東京馬拉松，可能受疫情影響被迫大幅縮小賽事規模。

日本經濟新聞報導，馬拉松界一年一度盛會的東京馬拉松，今年預定3月1日舉行，目前傳出主辦單位與東京都政府有意採取參賽限制。受到2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒影響，有可能限縮出賽人數，大幅縮小賽事規模。

今年參加東京馬拉松的跑者約有3萬8000多人，大批跑者和沿線觀眾形成許多人群聚集處，東京都政府等單位認為這種情況有可能增加新冠肺炎感染風險，已開始研商縮小東京馬拉松賽事規模。

主辦單位原則上呼籲住在中國的參賽跑者可以自願放棄出賽，而這些放棄出賽的跑者將可獲得明年東京馬拉松的優先參賽權。

賽事規模雖然可能縮小，但防疫措施不能少，主辦單位將在報到處設置消毒液，現場發放口罩給需要人士，並在東京車站前的終點處發放濕紙巾。

由於新冠肺炎疫情在日本持續蔓延，也有不少病例至今仍搞不清楚傳染途徑，讓負責東京馬拉松賽事的相關人士感到憂心。