賽事心得／台北超馬24HR賽 Today is my day

「Today is my day!」

在比賽進行12小時，我成功打破個人12小時的PB，忍不住在凌晨兩點鐘，對著夜空低吼出這句話，我也知道今天很有機會能將24小時賽的成績推進到200公里以上，達到國家選手的資格標準。

緣起

在經歷去年荒謬到不可思議的「東吳超馬」徵選過程後，其實我對24小時賽是帶著憤怒又忐忑的。還好經過幾個月的沉澱，慢慢從生活、家庭、工作中找回對跑步的初心，自2010年的初馬以來，我就一直是個獨行者，不需要那些虛有其表的事物來對別人吹噓，我跑自己的目標，只有自己能強大自己，不論是人格或跑格都是如此。

今年前半年共安排三場賽事，1/19「鎮西堡100K」、2/8「台北超馬24HR賽」、4/18「富士山五湖118K」。第一場的「鎮西堡100K」後相隔三個禮拜，就是我心目中的重點賽事「2020台北超馬24HR賽」，這是我自2012年第一場的「2012東京明治神宮外苑24HR超馬賽」以來，第六場24HR賽，抱持的目標仍然是以突破200公里，達到國家選手標準為目的，相較於初24HR賽就能達國家選手標準的曠世奇才來說，我心想都跑到第六場了，再不達標就乾脆不要浪費錢，關起門再練苦幾年再說。

近三個月因為工作與生活的關係，我並沒有如一般的超馬者很積極地累積月跑量，平均每個月只有280公里左右的跑量，跟動輒五六百、甚至上千公里月跑量的神人完全不能相比，但我很珍惜每次晚上練跑的機會，我一直遵循著「有效率練跑」的準則，細心觀察掌握每次的練習狀況、速度是否有在控制內、步伐交替是否穩定、呼吸是否順暢，約一星期進行一次半馬距離的練習。直到1/19「鎮西堡100K」才算是近期最長距離以賽代訓的練習，我以輕鬆跑旅的態度來面對比賽，專注在跑步的動態交替中，不在乎有沒有上凸台，重新體驗到跑步讓人開心之處，雖然收穫豐富，但我卻忽略這場比賽的後座力，最後20公里的長下坡，造成兩腳大拇指瘀血長水泡又黑青、大腿乳酸大推積到快炸掉、小腿外側也感覺有撕裂的疼痛感，也因為這些狀況，在僅剩的三個禮拜中，有一個禮拜完全是在休養沒有練跑，剩下兩周也練得很隨興，深怕會帶來更大的傷勢，影響到「台北超馬24HR賽」。

隨著時間越來越近，從過年期間就影響全世界的新型冠狀病毒，也威脅到亞洲地區馬拉松賽事的舉辦與否。雖然台灣目前沒有任何群聚感染，但開賽前幾天，臉書群組就不斷放送現場會如何執行消毒、嚴格衛生檢查等訊息，也有跑友詢問是否會停辦或延期，最後大會決定續辦，但也提供不願參賽的跑友全額退費的措施，這樣的危機處理模式很值得稱許。雖然沒有太多準備，但我不想放掉這場比賽，所以仍與補給團隊討論補給方式及注意事項，非常感謝他們的幫忙。

穿上「國手匯」的跑衣，希望在國手的加持下，能一舉達到24hr賽國手的200公里標準！

準備一堆補給品，很好奇跑完後，會剩多少回來？還是原封不動？

預定的補給課表，依照以往的經驗，就看可以照表操課幾個小時

賽前

中午12點，與家人一起搭計程車前往新生公園花博園區的比賽會場。小朋友今年想去看鳴槍起跑，並且看看她們老爸在剛起跑精神飽滿時的跑步英姿，不想看快結束時拖死狗的樣子，所以就早早跟我一起去會場。

場上48小時組的跑友已經跑了20個小時以上，會場有不少24小時賽的朋友抵達在準備，大家都相互熟識，熱切互道加油與打招呼，宛如一場超馬同學會，大家目標雖各有不同，但奮戰的精神卻是大家都一樣。

第一班補給員 (中) 萬里莊老師與我家兩女兒

與眾位超馬大神合影 (左起慶華、鐵城、財哥、春神)

怕冷的高雄超馬一姐穗霓這次沒有跑，改擔任補給員的任務，希望能助好友達到國家選手標準

久聞名聲，卻從未跟項項拍過照

百樂仕運動行銷的蕭大哥，感謝他提供「VIRUS」這樣優質的壓縮服飾給超馬選手使用

1-8小時，86公里

24小時組選手合影

周青，在上個月的鎮西堡100K中，比我快了3小時進終點，以08:27:19打破大會紀錄的成績，獲得總一

貼在手上以200公里為目標的配速表，提醒自己要降速或加速

下午兩點鐘，24小時組在倒數聲後鳴槍起跑，正式開始持續24小時不間斷的賽程。

剛開始我將速度維持在每公里5:15左右的速度，雖然比預計配速快，不過之前練跑時我測試過這樣的配速，感覺不快不慢最輕鬆，所以就維持這速度，能撐多久就撐多久。名次在17、18名擺盪，我不急，還有二十多個小時的比賽時間。

剛開賽的兩小時，與女兒們玩得很開心

女兒關心老爸的成績

隨著時間在走，名次也由17名漸漸往上升到第4名，補給仍以每小時的能量包為主。跑三個多小時，跟補給員拿鞋墊加在母子鱷魚戰鞋內，降低一些從地面來的衝擊力量，讓腳掌舒服一些，補給員也提醒我，速度太快了要再放慢一些。

全馬完成時間03:37:23

比原本預計四小時完成全馬的速度快上許多，名次維持在第四名。這次穿與跑鎮西堡同一雙母子鱷魚戰鞋應戰，為避免雙腳前掌腳底起水泡，都貼上防磨的白貼，鎮西堡後還黑著的大拇指也綑上白貼後，再套上五指襪。補給方面，希望能單純化，盡量以每小時一包的能量包為主。因為白天氣溫維持在約14、15度，入夜會降到10度左右，研判電解質流失應該不會太嚴重，所以隨身帶著電解質補充錠，約每兩小時含一顆。到目前為止，都能按照這個補給計畫來走，該喝水就喝水、也吃了一些公補的水果，腸胃並沒有感覺大的負擔。

賽事進行五個多小時，時間來到晚上七點多，天色漸暗，照原定的補給計畫是要吃晚餐八寶粥一瓶，但因我看大會提供的滷蛋，看起來很好吃，連吃兩顆，配上運動飲料後就飽了，便跟補給員取消晚餐的補給，偏偏這時大會的整個大停電，有幾區沒有燈光照明，過感應區雖然仍有計算距離，但看不到即時成績，於是只能摸黑依賴GPS表的里程，繼續埋頭在跑道上追。

8小時組的俊宏，被我攔下拍照

七個半小時，里程累計82公里，名次掉一名到第五，跟補給員拿一顆止痛藥，以免等等疼痛大爆炸時，來不及藥到痛除。也去上一趟今天第一次的大號，沒有拉肚子、沒有嘔吐、雖有幾次乾嘔，但有壓下去，沒有到真正想吐出來的地步，這是好現象。去年第一次嘔吐就是在七個多小時用挖了挖出來，今年到目前為止，腸胃的狀況都還保持得不錯，我發現，越挖會越想吐，所以這次我不打算自己挖出來，能吐就讓它自然而然大力嘔吐出來，不然就是吞回去。

9-16小時，154公里

晚上11點溫度更加下降，第二班補給員書彥早早就來接班，我想他是放心不下第一班補給員他的姑姑，同時又帶了另外家人涵恩、仕杰來幫忙，於是加上賴著不回家的第一班補給員，狀況最多的半夜，我竟然就有多達四位的補給員，這陣仗嚇得我不太敢進補給站休息，以免辜負補給員的辛苦。

從第六個小時開始，我便沒有再吃自備的能量包，改以大會提供的水果、滷蛋、清粥、貢丸湯等為實體的補給食物，再搭配水或運動飲料；蛋糕餅乾等較乾性的食物，因為很難吞嚥就盡量避免。入夜後更想要吃熱食，剛開始還會喝貢丸湯吃貢丸，但一下肚後反胃的嘔吐感馬上湧現，乾嘔幾次沒吐任何東西後，才將它壓下來，我想是因為有層厚厚油花的關係，後來改吃有些稠的清粥配鹹菜乾，發現效果不錯，清清淡淡又有飽足感，於是半夜中，斷斷續續地吃了好幾碗。如果有打嗝打不出來，就喝大會提供沒氣的可樂，可以順利將嗝慢慢打出來，不然積在胃裡面，跑步時晃呀晃地，就容易想嘔吐。於是期間雖然仍有數不清次數的乾嘔，但我這次沒有它硬挖吐出來，壓下去後反而狀況好些，不會如去年一樣重複重複地嘔吐，也讓我能繼續留在賽道上。

夜間因為太專注在賽道上，也沒想到要跟補給員拿手機聽音樂。

夜間奮戰中

凌晨一點，比賽進行11個小時，里程來到115公里，我的補給員看我幾乎沒甚麼進食，每一圈都提醒我要吃東西，繞了幾圈後，我才靠近補給桌告訴補給員，我想破12小時的PB，看來是很有機會，就看能破多少了。這時沒想到，其實之前100公里完成時間09:22:56，也打破我的PB（2014冬山河100K超馬賽／09:35:38）。

凌晨兩點，在帶著速度衝過一圈又一圈後，12小時完成125.307公里，以四公里的距離打破PB（2016府城12HR超馬賽／121.208公里），總名次來到開賽以來最好的總二。

第14小時，凌晨四點，小腿雖有些微的抽筋感，但只要用力踏步幾次就可以化解掉。偏偏這時正處在一方面心思疲累脆弱，一方面極度需要安慰，自以為雙腳的痠痛達到爆炸的地步，於是鑽進補給區讓補給員用按摩滾輪幫我按摩大小腿，順便休息一下，但必須時時提醒自己要差不多點，不要進去就不出來。

按摩中

凌晨五點多，天色已經漸亮，名次維持在第四，跑不下去的跑者早早就回家了，還打算繼續跑的跑者，現在也正是最疲累的時刻，不是在場邊休息補給，就是裹著大外套抵抗10度的低溫，如遊魂般走在暗暗的賽道上。我的胃終於在這時肯將東西吐出來，全是吐可樂，竟然跑到快16小時才吐第一次，這也是破紀錄。這時前進的速度大概比烏龜快一點，大約以時速三公里的速度前進。

邊走邊睡

我的經驗是天快亮時，睡意就會到達臨界點。身體完全不想跑，連走路繞圈都是閉著眼睛用飄的，一下繞到內道一下繞到外道，還要時時注意是否會偏移跑道，很難挨的階段。一到補給桌前，跟補給員要一張椅子，直接就賴皮趴在桌上，幾位年輕補給員完全不知所措，也忘記之前叮嚀千萬別讓我睡著，還好這時第三班補給員小馬剛好抵達接班，他用力拍著閉上眼睛小歇的我說「小賴，哩母湯困去勒~」，我才心不甘情不願地又回到賽道上。

我的補給群（戴上口罩，保護當事人）

17-24小時，212.82公里

17:20:23，以兩個多小時大破自己100英哩的PB（2018台北超馬24HR賽期中成績／19:29:30），不過這也是後來查資料才知道，有種「喔！原來這也破PB」的撿到的感覺。因為計時賽，跑者會比較專注在時間的推進，對於距離的印象比較模糊。

吃碗清粥再出發

天亮後，身體也漸漸甦醒，名次維持在總五很久，但與後兩名相差不遠，很有可能被追上。這最後八小時，進食量不多，仍以公補的清粥為主，這真是好東西。跑速維持在約7.5-8分速緩步前進，繞幾圈後，就進補給站享用按摩槍的按摩安慰，跟補給員討價還價。跑了近20小時，我已經疲累到眼睛看東西出現兩個疊影，腦筋也昏沉沉不聽使喚，只能依賴補給員下指令照做，還好我的補給員小馬經驗豐富，有如操控手般，知道何時給予目標、何時給予獎勵、何時要斷然拒絕、或何時要耍一些奸巧的欺騙手段。但也因為這樣耽擱，三兩下就被後面的跑者超過，落到目前為止，最差的第七、八名。

比賽進行20小時，距離來到181公里，名次維持在第七，半夜大吐的春哥也復活般地奮力往前推進，追到差沒多遠的距離，偏偏這時又去吐了第二次，很擔心會不會接下來的四個小時就一直吐一直吐。我的補給員這時設下目標，不要管名次，先以破24小時PB為目標。

終於在即將22小時前，打破去年的PB（195.585KM），接下來跑的都算新紀錄。還有兩小時，我與補給員將目標重新提升到208公里，必須很專注才有可能達到這距離，這時完全不敢去肖想210公里。

開始追里程

22多小時，又去吐了第三次，也是最後一次。

同為24小時組的慶華，在半夜跑完12小時後，發現腳有點問題，毅然地結束比賽回家休息，這時回到會場來幫鐵城補給。當我最後一個多小時在追里程時，每一圈通過補給區，他就會提醒我，目前離前兩名距離多近，指示哪位是我要追的對象，這時排名尚在總七，前面有一位日本跑者、一位台灣跑者，後面第八名、第九名也與我距離很近，了解這先後順序才能有為最後時間加把勁的動力，慶華也以去年跑出209公里達國家標的經驗告訴我「這一小時很辛苦，但要咬牙撐過去！」，於是我按照他的指示，一圈一圈地追。

可能跑到比賽快結束時，名次與距離大約都底定，大家也都已經氣力渙散，所以當我以五分多的速度均速前進時，只要距離不是差太遠，就很有機會超過前面名次。終於名次成為第六，然後成為第五，之後要做的就是維持住速度，咬牙撐到比賽結束。

比賽剩10分鐘結束，里程已經達到210公里，大會給超過國家標的選手一個終點信物，當比賽時間終了時，就將這信物放在跑者所在位置的腳後跟，讓裁判丈量不滿一圈的距離。拿到信物後，我心裡是開心的，已經好久好久沒有拿到這樣的信物，沿途就握著信物告訴自己再衝一下再衝一下，不要有遺憾。最後一圈以四分半的速度衝出去，面目猙獰地在大會司儀的倒數聲中通過私補區，補給員一陣驚呼，結果偏偏在距離終點感應地墊前3公尺比賽結束，最後這圈不算一圈，依丈量距離為準。

最後一圈衝了！

抵達終點

經丈量後，最後以320圈外加丈量660公尺的212.820公里完賽，總名次第5名，順利超越200公里的國家選手標準100公里：09:22:56（原PB：2014冬山河100K超馬賽／09:35:38）100英哩：17:20:23（原PB：2018台北超馬24HR賽期中成績／19:29:30）12小時：125.307K（原PB：2016府城12HR超馬賽／121.208公里）24小時：212.820K（原PB：2019台北超馬24HR賽／195.585公里）

完跑證明與第5名獎盃

第1-5名頒獎，很榮幸從超馬之神關家良一的手中獲得第五名獎項

後記

這次能順利完成大四喜，達成24小時國家選手標準，有幾項深刻的體認，才讓我順利達標：