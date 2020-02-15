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逆轉？空軍公布黑鷹失事肇因 天候瞬變飛行員應變不及

訓練心得／漫野谷關七雄－八仙山越野跑

運動筆記 / 陳包柏
沿著公路跑下來還有不少美景

終於到了松鶴橋

自從四月參加完柴古賽事後，因為換了工作時間上比較不方便，也就減少了賽事報名，趁著返台假期也就抓了個時間上山去。台中的谷關七雄相信對喜歡登山的人來說是不陌生的，而如果是玩越野跑的谷關七雄賽事，也是台灣的頂級賽事，當然所謂的頂級指的是難度，在這就不多介紹了，網上資料多的是。而且到谷關也是很方便，有公車直達，不同點下站可上不同山。

部落的介紹

慢慢步行到登山步道口

錯過登山口還是跑跑看這條路

趁著清晨天未亮，我搭上公車，就在半睡半醒經過一個半小時候，我選擇在松鶴橋這邊下車，預計跑一下八唐路線（八仙山＋唐麻丹）。天氣很好，我走過松鶴橋隨著網上下載的路線前進，村裡的街道很安靜，一路上也沒看到登山徒步的山友，應該是非假日的關係吧。到了步道口看著躺在一旁的指示牌，心想應該沒錯，開幹吧!

清早跑這種土逕很舒服

過了這小橋不久就決定折返到登山步道

回到了起點～

步道不難都是可以接受的上坡

相對比起我之前在中國的北方參加過的賽事台灣的山道實在太迷人了，我個人還是喜歡被高大樹林包圍感覺多過於跑在光禿禿的山徑上。八仙山是谷關七雄的老大（2366），山道並不是太難但有時候還是要花時間認一下路，因為以前是林場所以會看到一些遺留下的索道遺跡。

一路上都是讀獨享的寧靜

可展望的景色不多

喜歡這種苔蘚的景色

天氣雖好隨著山林裡的水氣關係也是有霧溫度會稍微下降點。途中來到一處（可能是日曬較少）較潮溼的路段，不管是地上的斷枝或岩石還是樹幹都滿滿苔蘚，配上霧氣有點陰森但是印象卻是最深刻的一段。

鮮綠的苔蘚總是感覺生氣盎然

老覺得這些樹會動起來

看到指示牌就有種安全感

原本以為中午前就能到頂，結果一路上停停拍拍到頂後也是下午一點多了。拿出家姊早上為我準備的大飯糰（真的是一個便當這麼大），應該是我背包裡最重的物品…，涼亭裡遇到一群豪華團的山友，也正在享用午餐，人家裝備齊全有爐有鍋，煎起牛排還有冰啤酒，這團山友大方的分我水果、肉乾、啤酒，反而我的大飯糰只減少了一點又塞回包裡。

林場的遺跡

不遠了...但還是花了點時間

這群山友是從唐麻丹過來，恰好跟我是反向的，我問他們下到唐丹要多久，他們說這點下去可要到晚上了，雖然我是半信半疑，也帶了頭燈以備不時之需，但也因為是第一次來，也就放棄從唐麻丹下原路折返了。

終於看見其他人了~

回程天氣還是不錯的

在返回的路上遇到一些正在上山的山友，也就沒注意到我跑向另一條道路，等到發現時有點兩難了，只好將錯就錯的跑向八仙山的另一個登山口。這登山口位於度假村的園區內，也就剛好順便看了這裡的景色風光。

一時沒注意跑到另一路線去了

總算到了另一個登山口了

走錯了也是可以看到另一種景物

不巧的是原本園區內有接駁車，也因為過點了最後一班車走了，查看一下最近的公車站牌，大約還有3公里左右，只能邁開腿往公路前進…。到了站牌附近二話不說，到一旁商店買了兩瓶可樂，先幹掉了一瓶，攤坐在路旁看看今天跑的距離，其實跟我原本計畫要走的八唐路線的距離差不多…早知道就從唐麻丹下了。

沿路風景一

沿路風景二

沿路風景三

沿路風景四

沿路風景五

沿路風景六

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