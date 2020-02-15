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影片剪輯／台北超級馬拉松賽事精華3

運動筆記 / Jack Kox

2/8 下午24小時組的出發

跑24小時要突破200k

休息的時間不能太多

跑的速度要維持

所以難度也不小

跑48小時速度可以不用太快

不過要補充睡眠

因為會跨2個夜晚

但是睡起來還有30幾個小時要跑

一樣難度也很高

24小時跑到晚上的時候

也是很累,容易想吐

而且會很想睡

能夠撐過第一個夜晚

後面狀況就會漸漸的回穩

剩最後1小時

心理會因為快完成比較亢奮

身體會再爆發最後的力量完成衝線

48小時的第2夜就更煎熬

基本上速度,體力都已經大幅下降

所以可以跑完就已經非常不容易

能夠跑出好成績更是不簡單

恭喜所有完賽的選手

感謝選手們的賽前賽後分享

感謝所有辛苦的補給人員

感謝主辦及工作人員

再看一次還是覺得累

小編邊剪輯邊吃能量包XD

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