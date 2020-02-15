影片剪輯／台北超級馬拉松賽事精華3
2/8 下午24小時組的出發
跑24小時要突破200k
休息的時間不能太多
跑的速度要維持
所以難度也不小
跑48小時速度可以不用太快
不過要補充睡眠
因為會跨2個夜晚
但是睡起來還有30幾個小時要跑
一樣難度也很高
24小時跑到晚上的時候
也是很累,容易想吐
而且會很想睡
能夠撐過第一個夜晚
後面狀況就會漸漸的回穩
剩最後1小時
心理會因為快完成比較亢奮
身體會再爆發最後的力量完成衝線
48小時的第2夜就更煎熬
基本上速度,體力都已經大幅下降
所以可以跑完就已經非常不容易
能夠跑出好成績更是不簡單
恭喜所有完賽的選手
感謝選手們的賽前賽後分享
感謝所有辛苦的補給人員
感謝主辦及工作人員
再看一次還是覺得累
小編邊剪輯邊吃能量包XD
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