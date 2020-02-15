影片剪輯／台北超級馬拉松賽事精華3

跑步的三個必經動作 自己感覺到的通常跟實際上做出來的動作有差異，這時候用手機拍攝自己的動作，是個客觀的好方法（如果你跟我一樣是個沒有朋友的邊緣人哈！）。錄好側面全身的動作之後就可以開始分析了。上圖就

2020-02-14 09:34